«Лига справедливости»: Рецензия Киноафиши

Обратный отсчет

Мир пытается прийти в себя после смерти Супермена. Повсюду появляются парадемоны - предвестники Степпенвулфа, питающиеся страхами людей. Бэтмен всеми силами старается справиться с ними, придумать варианты борьбы и в итоге ему приходится создать Лигу для защиты планеты от пришельцев. К нему присоединяются Флэш, Аквамен, Киборг и уже хорошо известная зрителям Чудо-женщина. Всем понятно, что если они что-нибудь не придумают, то миру грозит конец света. Поэтому герои разрабатывают план по обезвреживанию Степпенвулфа, цель которого найти на Земле ящики, они же материнские кубы, спрятанные у атлантов под водой, на секретном острове амазонок и у людей. Если объединить кубы, то начнется тот самый апокалипсис, который, скорее всего, приведет к полному истреблению человечества и порабощению планеты.

Кадр из фильма «Лига справедливости»

Вступительные титры у картин Зака Снайдера – настоящее произведение искусства, и неважно, что все они похожи на его же «Хранителей», главное - они запоминаются и откладываются в голове. DC все серьезнее относятся к своей киновселенной, так что у их героев, как и у Marvel, появилась заставка с представлением основных персонажей. У всех здесь есть собственная мелодия, а саундтрек, стараниями небезызвестного любимца Тима Бертона - Дэнни Элфмана, – просто мечта для любой картины, неважно какого жанра. Им хочется наслаждаться на репите, точно так же, как и работами его предшественника – Ханса Циммера. В «Лиге справедливости» время уделено каждому герою - в отличие от «Мстителей» Джосса Уидона, здесь нет Железного человека, который забирал бы все внимание на себя. Всем героям дается шанс проявить себя, и никто особо не перетягивает одеяло, спокойно давая поиграть каждому из команды супергероев.

Кадр из фильма «Лига справедливости»

Ручная камера в начале фильма это прямо «Первый мститель: Противостояние» или обновленный Человек-паук, которому захотелось оставить на память свое первое появление в рядах мстителей, снятое им на телефон. Приятно и то, что Снайдер не забывает своих старых друзей - Джеффри Дин Морган уже играл отца Брюса Уэйна, а в «Лиге» папой Барри Аллена (Флэша) стал Билли Крудап, тот самый «голубой» доктор Манхеттен, обладавший безграничной силой в «Хранителях». Вся предыстория с материнскими кубами – это «Властелин колец» в супергеройской вселенной. Создатели явно много сил потратили и на секундные упоминания культовых героев, фраза про Пингвина была еще в трейлере, а вот то, что Бэтмен уже работал в команде и крошечное камео сородичей одного из будущих участников «Лиги справедливости», нужно отметить отдельно. И спасибо, что оставили достаточно неожиданных моментов специально для фильма.

Кадр из фильма «Лига справедливости»

Пафоса и уймы лишних фраз, которые в свое время испортили просмотр «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», здесь достаточно. В «Лиге справедливости» создатели используют юмор как часть движущей силы сюжета благодаря персонажам Эзры Миллера (Флеш) и Джеймса Момоа (Аквамен). Их речи и действия помогают "пережить" пафос и бурчащие разговоры командиров Лиги. Конечно, не «Тор: Рагнарек», но для начала очень даже сойдет. А еще забавно, что один из героев стал последователем Халка и Медведя из «Защитников», ведь и у него в даже самые отчаянные моменты всегда остаются штаны, что бы с ним ни происходило. Немного смутило множество спецэффектов и не всегда удачные сцены с ними, но продюсеры DC явно учатся на своих ошибках, поэтому каждая их новая работа это прямо лучик света в темном царстве. Да, у Marvel все давно на мази, но глава судии Кевин Файги подтвердил, что все еще у них будет меняться, а это значит, что у Бэтмена и компании еще будет возможность доказать миру, что им есть чем удивить и привлечь внимание зрителей, раз уж с излишним драматизмом и серьезностью удалось совладать.

Кадр из фильма «Лига справедливости»

Картина «Лига справедливости» - талантливый шаг вперед, к новым высотам и позиционированию. С юмором, без заигрывания с темнотой и излишним пафосом. Даже хронометраж стал гораздо меньше, а музыка, актерская игра, юмор и сценарий - продуманнее. Отсылок и игры с DC вселенной здесь тоже предостаточно, поэтому хочется, чтобы «Лига справедливости» принесла необходимую прибыль и киномир познакомился лично не только с «Акваменом» Джеймса Вана, но и «Флэшем». Чтобы он смог раскрыться не только как человек, боящийся всего на свете, но и как герой, способный путешествовать как во времени, так и в различные альтернативные миры. Так что смело можно ждать продолжения приключений «Лиги» новых героев, историй и команды антагонистов, которых, судя по микрофиналам (учтите, их тут два - последний показывают после длинных финальных титров), будет предостаточно.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 16 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Лига справедливости»