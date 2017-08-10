«Валериан и город тысячи планет»: Рецензия Киноафиши

Жемчужина Люка Бессона

В эпоху процветания футуризма в кино, как самого безболезненного способа человеческой рефлексии, «Валериан и город тысячи планет» эффектно приземляется между «Аватаром» и «Звездными войнами». Автор культового «Пятого элемента» Люк Бессон достает из-за пазухи сказочную антиутопию, которую он вынашивал в сомнениях и упорных трудах целых 20 лет. Вдохновившись лучшим в мире фантастики, он предлагает детально продуманный и полный жизни мир, к которому можно будет возвращаться годами, если не десятилетиями.

Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Центром этой истории становится планета Альфа, некогда обычная космическая станция, дрейфовавшая на земной орбите. К 2700 году она обросла тысячами инопланетных кораблей, превратившись в своеобразный межгалактический Вавилон, кишащий различными формами жизни – от желеобразных до человекоподобных. В этом мегаполисе образуется подозрительная «слепая зона» – непреступная территория, оккупированная неведомыми силами. Именно на раскрытие ее тайны отправляют вечно опаздывающих суперагентов – Валериана и Лорелин. Но вместо вселенского зла им предстоит столкнуться с начальством сомнительной честности, загадочной расой сияющих Перлов и любовью (ну, как же без этого).

Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Люк Бессон всегда восторженно отзывался о творчестве Пьера Кристина и Жан-Клода Мезьера, создателей популярного комикса «Валериан и Лорелин», выходившего с 1967 по 2010 (целых 43 года!). В отличие от Джорджа Лукаса, который, кажется, черпал идеи для «Звездных» эпизодов тайно и невидимой лопаткой, французский режиссер не раз мечтательно вздыхал, говоря о космосе его детства. На этой волне он снял в 1997-ом «Пятый элемент», используя концепт-арты художников, а к 2009 году – написал сценарий непосредственно к «Валериану». Однако «Аватар» Кэмерона заставил Бессона многое переосмыслить – и в техническом, и визуальном плане, поэтому строительство Альфы затянулось еще на несколько лет. В общем, медленно, но верно, стыкуя идеи с технологиями и краски с вдохновением, Бессон прорабатывал картину. И это звучит дико на фоне сегодняшнего процесса экранизаций, где фильмы штампуются с заводской частотой. Как «Темная башня» и другие проходные блокбастеры, снятые с явной ленцой и оглядкой на предстоящий бокс-офис.

Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

И что в результате? Мы получаем продуманный до деталей мир, сумевший соединить фантастическое и логичное. По Альфе устраивается зрелищная экскурсия, живо рисующая картины внутреннего устройства планеты и ее жителей. Глубокая графика, декорации и образы актеров добавляют глянца медленно всплывающим кадрам, которые хочется пересматривать снова и снова. Сам сюжет не зациклен на центральной проблеме и несколько раз неожиданно сворачивает в темные улочки повествования, спасая от скуки и синдрома кино-провидца. Попутно раскрываются политические и социальные реалии современного общества, уже целую вечность страдающего от собственного высокомерия и непостижимых амбиций. И все это под идеи гуманизма и волнующий трек «A Million on My Soul»…

Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Дэйн ДеХаан в качестве Валериана – своеобразный протест супергеройским шаблонам, где обычно щеголяют накаченные самцы от 180-ти см. Но, Кара Делевинь и ее три эмоции не особо впечатляют, как если бы модель расхаживала по площадке, лишь изредка меняя маски… Главные герои здесь скорее проводники в созданной вселенной, а их любовь – не более, чем закуска для избалованного тривиальностями зрителя. Стоит ли говорить, что Рианна в образе актрисы Баббл просто радость для глаз и подарок всем поклонникам. Ах!

В общем, «Валериан и город тысячи планет» – прекрасная, чистая фантазия, к которой обязательно стоит прикоснуться. И еще это повод прочитать оригинал, который уже выпустили на русском языке под названием «Валериан. Полное собрание».

Инна Син

В российском прокате с 10 августа 2017 года

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