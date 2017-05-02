«Доспехи Бога: В поисках сокровищ»: Рецензия Киноафиши

В поисках третьего глаза Шивы

Хорошо, когда работа в радость, насколько трудной бы она не была. По крайней мере, это точно касается фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» в котором Джеки не только с удовольствием погрузился в индийскую культуру в окружении толп китайско-индийских красавиц, но и получил возможность выступить наставником для представителей подрастающего поколения. И не понять, что нравится ему больше – воспитывать и наставлять младших коллег, или же общаться с болливудскими коллегами. Хотя, аудитории актер все же дал то, чего она хотела: зрелищность, заразительное веселье и удивительную непосредственность.

Кадр из фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»

Фильм не является продолжением предыдущей трилогии, но во многом пересекается с ней, как, впрочем, и большая часть работ с Джеки Чаном, словно созданная для того, чтобы популяризировать китайскую культуру за границей. Та же самая культурологическая подложка, ненавязчивый кросс-культурный анализ двух наций и целая куча милых, немного смущающих моментов, словно возвращающих нас в то время, когда фильмы с Джеки можно было посмотреть на кассетах.

Состав съемочной группы – настоящая старая гвардия: помимо самого Джеки стариной тряхнул Стэнли Тун, подаривший «Полицейскую историю», «Первый удар» и «Разборку в Бронксе». Продюсер Барби Тун («Кто я?», «Пьяный мастер 2», «Новая полицейская история», «Первый удар», «Супер полицейский 2»), оператор Хорас Вон («Близнецы-драконы»), композитор Нэйтан Ван («Кто я?», «Разборка в Бронксе», «Первый удар») – на их фильмах выросло не одно поколение. «Старички» оказались способны дать фору многим голливудским мастерам, искусно вплетя в культурологическую основу и сюжет типичной картины в стиле Индианы Джонса современные технологии и последние достижение компьютерной графики. Практически полностью мультипликационную часть с легендой про Вана Сюань Це можно смело расширять до полнометражки и пускать на экраны: мультфильмы, помним еще по «Приключениям Джеки Чана», самому известному китайцу в Голливуде даются так же хорошо. А потом и игру сделать, или книгу комиксов – по своей атмосфере не уступит «Dynasty Warriors» или любым комиксам на рынке.

Кадр из фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»

Китайская цинтра сменяется на индийский напев, камера от крупного плана меняется до космического, а на фоне всей этой демонстрации мастерства старой школы Джеки Чан, который в кино играл, когда большая часть коллег-актеров под стол пешком ходила, дает обстоятельный мастер-класс молодому поколению: Аарифу Ли («Брюс Ли»), Чжану Исину (Лэй, танцор, вокалист и саб-рэппер южнокорейской-китайской группы ЕХО) и Мие Муци («Царь обезьян: Начало легенды»). И, если Аариф Ли и Чжан Исин хоть как-то знакомы некитайской аудитории, то Муци здесь – для баланса к Дише Патани и Амире Дастур. Впрочем, девушка свой шанс не упустила и прекрасно сыгралась на вторых позициях как с Дастур, так и с тем же Исином.

Кадр из фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»

Аариф Ли, исполняющий роль Джонса в фильме – очень явная и даже не скрываемая китайская аллюзия к Индиане Джонсу с его поползновениями ловеласа, обязательной дамой сердца в конце и незабываемой харизмой подлеца и прохвоста в ковбойской шляпе. Археолог Джеки для него что-то вроде дядюшки, поэтому его искреннее раскаянье после кражи ключа к сокровищам кажется вполне естественным. Именно развитию отношений между ним и «дядюшкой», казалось бы, будет посвящена одна из линий фильма…

Кадр из фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»

Но всем настолько весело, что вскоре Джонс, получив пару оплеух от Джеки и распластавшись на снегу солнышком, постепенно отступает на второй план, завязав со своим так и не начавшимся экранным становлением в азиатского авантюриста и искателя сокровищ. Этот момент странным образом совпадает с появлением в кадре невероятного профиля Сону Суда, играющего главного антагониста в фильме, откровенно косящего под Элвиса, и, по совместительству, начальника дюжины рейдеров, которые по своей меткости могут дать фору штурмовикам в «Звездных Войнах». И ладно бы меткость – дела в этой опальной ветви наследников престола настолько плохи, что пистолетов на всю группу всего два и те, по видимому, с двумя-тремя патронами, которые стреляют только в конце фильма в лучших традициях индийского кино. Спасибо, что хоть не танцует и не поет. А вот сам Джеки Чан настолько заразительно машет руками и ногами, перекидывая через себя Патани и безжалостно отбивая самое дорогое своим противникам, что те невольно начинают подтанцовывать в ответ, забывая про то, что лучшее оружие против мастера кунг-фу – это огнестрел и расстояние.

Противостояние китайской и индийской культуры, кунг-фу и йоги – красная нить, проходящая сквозь все произведение. На протяжении всего сюжета Диша и Джеки соревнуются в том, кто лучше, и кто дыхание задержит дольше. Впрочем, и эта линия в конце растворяется в безудержном веселье.

Кадр из фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»

Самого Джеки можно обозначить не иначе как «Брахма многоликий». В «Доспехах бога: В поисках сокровищ» у него за весь фильм на все ситуации четыре выражения лица: «Ты втираешь мне какую-то дичь» как универсальная реакция на пропаганду йоги от Патани, «Умное лицо профессора» во время культурологического экскурса, «Настало время драки!» во время экшн-сцен и «Как же вы меня все достали!» во все остальные моменты. Впрочем, в конце, когда ему наконец-то дали обрядиться в индийские одеяния и потанцевать, Джеки заметно повеселел.

«Доспехи Бога: В поисках сокровищ» не расскажут нам ничего нового: главной движущей силой в мире являются знания и интеллект, которые могут возместить недостаток гибкости и ловкости в том же бою. Важно уважать старших, своих противников, культуру страны – своей и чужой. И, самое главное – не дергать девушек за волосы, иначе потом своих лишишься в лучшем случае.

Но нужно ли что-то еще от Джеки, который и так подарил нам настоящий билет в детство?

Потапова Галина

Фильм в прокате с 8 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Доспехи Бога: В поисках сокровищ»