«Напарник»: Рецензия Киноафиши

Давай, ботаника! или Бонд-малолетка

Служба старшего лейтенанта Лейкина и трудна, и опасна. Ловит он (старший лейтенант Лейкин) опасных рецидивистов – тех, кто без зазрения совести вступает на охраняемую территорию клумб и наносит ущерб зеленым насаждениям города посредством поломки оных. Другими словами, трудится наш герой экологическим полицейским. Особых подвигов за ним, правда, не значится: закоренелые преступники лет десяти, как правило, дают деру – да и как не удрать от хронического недотепы… Зато в жизни личной у Лейкина, как говорится, всё на мази: со дня на день должен (просто обязан!) появиться на свет Лейкин-младший, дабы по истечении двадцатилетнего срока продолжить дело своего отважного предка – мужественно встать на защиту гортензий и рододендронов.

Кадр из фильма «Напарник»

А тем временем лучшие Джеймс Бонды города вызывают на бой главного китайского мафиози, построившего бизнес на продаже наркотических леденцов и конфеток. Руководит спецоперацией бравый полицейский служака – майор Хромов (Сергей Грамаш), который чалился год на зоне, дабы втереться в доверие к недоверчивому китайцу. Однако то ли места не столь отдаленные сильно подпортили майоров характер, то ли он и до этого был не сахарный, но, прощаясь с застенками, Хромов обидел женщину. И местная дальневосточная ведьма за это его прокляла: приговорила к страшному заключению – быть духу Хромова в теле новорожденного, покуда майор не раскается и обряд искупительный не совершит…

Кадр из фильма «Напарник»

Комедии с обменом телами, мягко говоря, тропа исхоженная. Причем, как и на западном «кинополе», так и на нашем. Возьмем хоть франшизу «Любовь-морковь», сериал «Маргоша», фильмы «Загадай желание», «Мальчик в девочке» и так далее (список без труда продолжите сами). Тем не менее, такие сюжеты всё равно появляются и появляться будут: уж больно благодатный прием. Он дает возможность соединить несоединяемое – отсюда и комический эффект. То же и с «Напарником»: в данном случае «сталкиваются лбами» опытность и «младость» - за милой младенческой мордашкой скрывается сущность прожженного циничного опера. А дальше всё зависит от вас. Если вы принимаете такой прием и именно этот контраст – фильму быть. Не принимаете – «Напарник» пройдет (или проползет) мимо вас.

Кадр из фильма «Напарник»

Впрочем, есть у дебюта Александра Андрющенко и еще одно не самое сильное место. Понятно, что заставить годовалого ребенка отыграть эмоции взрослого человека – задача невыполнимая в принципе. Поэтому Бонд-малолетка был полностью смоделирован на компьютере – с помощью программы захвата и переноса движения реального актера на 3D-героя. И вот тут, вежливо намекнем, без проблем-то не обошлось. Компьютерное дите, к сожалению, получилось каким-то резиновым и напрочь лишенным обаяния, хотя работа была проделана колоссальная, и пахали компьютерщики на совесть. В итоге вместо милого крохи мы получаем противного злобного монстрика, полюбить которого крайне проблематично. Впрочем, к нему можно привыкнуть: лично меня этот слегка зеленоватый крысеныш (простите, вырвалось) перестал раздражать уже на десятой минуте.

Кадр из фильма «Напарник»

Что же касается всего остального, то тут дела обстоят не так уж и плохо. Андрей Золотарев (сценарист, в послужном списке которого участие в проектах «Ледокол», «Притяжение», «Призрак») написал хоть и простую, но вполне драйвовую историю, с разоблачением китайской мафии, с парочкой сюжетных перевертышей, с драками-погонями-перестрелками и так далее. Конечно, криминальная составляющая в данном случае сильно упрощена: авторы снимали не боевик и даже не пародию на него, а семейную комедию. Поэтому «Напарник» временами даже напоминает детское кино: здесь такая же степень условности, такие же страшные-престрашные бандиты, страшные-престрашные разборки и т.д., и т.п.

Кадр из фильма «Напарник»

Правда, если сравнивать фильм, например, с «Призраком» Александра Войтинского (а такое сравнение напрашивается само собой, так как большая часть авторов и членов закадровой команды (продюсеры, оператор, сценарист и т.д. пришли именно с того проекта), то эту дуэль выигрывает отнюдь не «Напарник». Ибо, как ни крути, «Призрак» все-таки посмешнее будет. Тем не менее, заряд хорошего настроения и позитивища есть и здесь. А еще здесь имеется прекрасный с любого ракурса город Владивосток, обаятельнейший Ян Цапник и наивная вера в то, что даже фанат рододендронов способен отправить к праотцам всю китайскую мафию. Но, конечно, только в том случае, если за его спиной будет стоять верный напарник.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 14 сентября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Напарник»