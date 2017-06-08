«Мумия»: Рецензия Киноафиши

Девушка сердится

Опасней любого шторма, страшнее любого пожара – как думаете, что это? Правильно – это женщина в ярости. По сравнению с ней любое стихийное бедствие, любые казни египетские – детский лепет. А уж если девушке пять тысяч лет…. И если почти все из них она провела взаперти… То тогда бегите, бегите и не оглядывайтесь – ибо у вашей «суженой» было достаточно времени, чтоб разозлиться по-настоящему. Впрочем, Ник Мортон (Том Круз) и Крис Вэйл (Джейк Джонсон) бежать почему-то не торопились. Даже больше: они вообще «постучались» к «барышне» с весьма меркантильной целью – планировали красотку… ограбить.

София Бутелла в фильме «Мумия»

Но чего ж вы хотели от двух мародеров со стажем? Ник и Крис только числись в группе глубинной разведки, а по факту просто охотились за сокровищами. Ирак стал для них раем – древности на каждом шагу, продавай – не хочу. Кто ж знал, что они наткнутся на египетскую принцессу, да еще и мумифицированную живьем? Ибо пять тысяч лет назад Её Высочество Аманет соизволила зарезать своего отца-фараона, убить его жену и наследника, а также заключить договор с богом тьмы и раздора – с Сетом. За что и приговорили её к вечному заточению в саркофаге. Как бы то ни было, выпускать барышню на свободу оказалось решением не самым разумным….

Том Круз в фильме «Мумия» (2017)

Не поверите, но первый фильм с названием «Мумия» появился больше века назад – в 1911-м. Однако классической считается версия 1932-го года режиссера Карла Фройнда. Кстати, именно с того времени «Мумия» получила постоянную прописку в кинотеатрах и на ТВ: она вынужденно встает из гроба (простите, из саркофага) каждые пять-десять лет. Думаю, за примерами ходить далеко не надо, достаточно вспомнить «Мумию» 1999-го года Стивена Соммерса – одну из самых успешных реинкарнаций этого персонажа. Самое интересное, что из-за столь частых «воскрешений» зрительский интерес не ослабевает: успевает подрасти новое поколение, которое жаждет оказаться в чутких объятиях полусгнившего египетского фараона.

Аннабелль Уоллис в фильме «Мумия» (2017)

Да, один маленький любопытный фактик. «Тебе никуда не деться от мумии, она придет за тобой», - постоянно талдычат в новом фильме Нику Мортону, которого играет небезызвестный Том Круз. И воистину так! Ибо давным-давно, в лохматом 1999-м, этот актер чуть было не попал в другую «Мумию» - в проект всё того же Стивена Соммерса. Но тогда что-то не получилось. Тем не менее, суженую конем не объедешь – и спустя почти 20 лет Тома Круза мумия всё-таки догнала. Теперь же (заранее извиняюсь за крохотный спойлер) они будут вместе ещё как минимум несколько «серий», ведь сиквелы неизбежны, поверьте.

Но хватит уже ходить вокруг да около, давайте поговорим о фильме. В новой версии авторы решили окончательно распрощаться с жанром хоррора – и сделали ставку на динамичное действие: перед нами типичный современный блокбастер со всеми его достоинствами и огрехами. Так что если вы идете в кинотеатр, чтобы с наслаждением визжать от ужаса, то сразу предупреждаю – визжать от ужаса негде. С таким же успехом можно «пугаться» «Пиратов Карибского моря», например. Но это не ошибка авторов и не их просчет. Судя по всему, снимать мистический хоррор в их планы и не входило – динамика и драйв были для них важнее.

Рассел Кроу в фильме «Мумия» (2017)

Да, «Мумию» лепили по самой современной формуле крупнобюджетного блокбастера – но лепили грамотно и с азартом. Получился один из лучших представителей «попкорн муви»: да, однодневка, но если кто-то хочет работать в этом жанре (сейчас тонкий намек некоторым нашим кинематографистам), то смотрите фильм повнимательнее – по нему можно учиться. Учиться писать диалоги, учиться комбинировать их с экшеном, учиться каждую секунду бороться за зрительское внимание. Здесь нет проходных сцен, нет потери темпа-ритма: все закручено очень лихо, с огоньком. Еще не закончилась одна острая ситуация – как на пороге другая. Еще мы не успели отдышаться после одной катастрофы, на повестке дня – следующая.

София Бутелла в фильме «Мумия»

При этом «Мумия» вся построена на архитипах: багдадский вор, женщина-змея, ученый фанатик (вариант Франкенштейна) и т.д. Плюс вполне традиционный набор мистических атрибутов: здесь вам и вороны, и пауки, и крысы, и гробы с воскресающими мертвецами… Банально? – Частично да. Но вот в чем штука. В сочетании с действительно крутыми погонями, взрывами и перестрелками (которых ну очень много), в сочетании с эротикой (привет полуобнаженной красавице Аманет), в сочетании с иронией и самоиронией (которых, правда, могло быть и больше) – фильм смотрится действительно очень здорово. У него появляется свое лицо, своя индивидуальность. Плюс грамотно отработанный бюджет: масштаб действа ощущается в каждом кадре.

Кадр из фильма «Мумия» (2017)

Делает свое дело и любимая сегодня тема феминизма: ведь не зря первый раз за всю историю существования образа, мумией стала красивая и на редкость упрямая барышня. Сильная женщина – это не просто тренд. Это дух времени. Кстати, девушек в фильме две. И обе они в разы сильнее всех мужчин вместе взятых: одна физически, вторая морально. И обе они очень цельные, независимые, никому не уступают и не сворачивают, чего нельзя сказать об изворотливом Нике Мортоне или докторе Генри Джекилле, страдающем раздвоением личности. Это не случайное совпадение, как вы понимаете. Это знак того, что авторы отлично знали свою аудиторию и понимали, что снимают фильм не в двадцатом веке, а в двадцать первом.

Том Круз в фильме «Мумия» (2017)

Что ещё? Ах, да, конечно актеры. Здесь у «Мумии» обнаруживается одно маленькое слабое место. Имя ему – Том Круз. Да, он органичен, он в шикарной физической форме, этого не отнять. Но… но он просто Том Круз и не более. Его персонаж ничем не отличается от десятка других героев, которых актер когда-то сыграл. Вор и нахал у него как-то не получился (не всем удается играть «плохишей», уж простите). Зато Рассел Кроу…. Знаете, он бесподобен. Сразу понимаешь, кто здесь Актер (с большой буквы!), а кто просто красиво смотрится на экране и эффектно стреляет-прыгает-падает. Правда, роль у мистера Кроу – всего-то несколько сцен, особо не разгуляешься. Ну, что-то мне подсказывает, что в следующей «Мумии» это исправят. Ведь, как я уже говорила, сиквел не за горами. Кстати, помните, как там в песне поется: «эта мумия будет вечной»?... Судя по размаху фильма и долголетию образа, так оно и будет. И смена батареек здесь не поможет…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 июня

Расписание и покупка билетов на фильм «Мумия»