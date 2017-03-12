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Взрывная блондинка Взрывная блондинка
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Atomic Blonde

Взрывная блондинка, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Джеймс Бонд в юбке отправляется на задание в Берлин времен Холодной войны.
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Фильм «Взрывная блондинка» является вторым полнометражным проектом режиссёра «Джона Уика» Дэвида Литча. В картине собрался выдающийся актёрский состав: София Бутелла («Стартрек: Бесконечность», «Kingsman: Секретная служба»), Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Сплит», «Грязь»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорогая ярости», «Адвокат дьявола»), Джон Гудман («Большой Лебовски», «Кловерфилд, 10»), Тоби Джонс («Шпион, выйди вон!», «Белоснежка и охотник», сериал «Шерлок») и другие.

Картина «Взрывная блондинка» основана на популярном британском комиксе. В центре сюжета окажется агент английской разведки MI6, которая в годы холодной войны отправляется в Берлин. Там ей предстоит раскрыть убийцу одного из своих коллег, а также восстановить утраченный список двойных агентов, пропавших без вести.

- Бюджет фильма «Взрывная блондинка» составил 30 миллионов долларов

- У Шарлиз Терон было 8 персональных тренеров при подготовке к съёмкам в фильме. Она также тренировалась вместе с Киану Ривзом, который готовился к фильму «Джон Уик 2»

- Разработка фильма «Взрывная блондинка» заняла 5 лет

- Одним из продюсеров также является Шарлиз Терон

- Во время съёмок Шарлиз Терон сломала 2 зуба

- Фильм основан на британском графическом романе The Coldest City. Изначально так назывался и фильм

- Эдди Марсан играл с Шарлиз Терон в фильме «Хэнкок»

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

6.8 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера онлайн 24 октября 2017
Премьера в мире 12 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
София Бутелла
София Бутелла
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Джон Гудман
Джон Гудман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Взрывная блондинка 5 постеров
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Холодная война подходит к концу, и до падения Берлинской стены осталось совсем немного. Ситуация, однако, может сильно измениться: убивают секретного агента (Сэм Харгрейв), владеющего информацией, способной перевернуть все с ног на голову. Лоррейн Броутон (Шарлиз Терон) агент британской разведки. Начальство отправляет ее в Берлин, чтобы разыскать утерянный список с драгоценными данными. На континенте коллегу встречает Дэвид Персиваль (Джеймс МакЭвой), связной, потерявший над собой контроль в…
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Anastasia Ganina 8 августа 2017, 22:26
Remember, trust no one
Фильм Взрывная блондинка (Atomic Blonde, 2017, Дэвид Литч) - лично меня очень порадовала. Конечно, я знала, что ожидать от… Читать дальше…
Наталья Лопатникова 9 августа 2017, 20:39
Отличный отзыв ☺☺☺
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9 июля 2020 16:59
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