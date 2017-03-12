Взрывная блондинка, 2017

Фильм «Взрывная блондинка» является вторым полнометражным проектом режиссёра «Джона Уика» Дэвида Литча. В картине собрался выдающийся актёрский состав: София Бутелла («Стартрек: Бесконечность», «Kingsman: Секретная служба»), Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Первый класс», «Сплит», «Грязь»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорогая ярости», «Адвокат дьявола»), Джон Гудман («Большой Лебовски», «Кловерфилд, 10»), Тоби Джонс («Шпион, выйди вон!», «Белоснежка и охотник», сериал «Шерлок») и другие.
Картина «Взрывная блондинка» основана на популярном британском комиксе. В центре сюжета окажется агент английской разведки MI6, которая в годы холодной войны отправляется в Берлин. Там ей предстоит раскрыть убийцу одного из своих коллег, а также восстановить утраченный список двойных агентов, пропавших без вести.
- Бюджет фильма «Взрывная блондинка» составил 30 миллионов долларов
- У Шарлиз Терон было 8 персональных тренеров при подготовке к съёмкам в фильме. Она также тренировалась вместе с Киану Ривзом, который готовился к фильму «Джон Уик 2»
- Разработка фильма «Взрывная блондинка» заняла 5 лет
- Одним из продюсеров также является Шарлиз Терон
- Во время съёмок Шарлиз Терон сломала 2 зуба
- Фильм основан на британском графическом романе The Coldest City. Изначально так назывался и фильм
- Эдди Марсан играл с Шарлиз Терон в фильме «Хэнкок»
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Фильм Взрывная блондинка (Atomic Blonde, 2017, Дэвид Литч) - лично меня очень порадовала. Конечно, я знала, что ожидать от… Читать дальше…