«Три богатыря и принцесса Египта»: Рецензия Киноафиши

Князь Киевский, расхититель гробниц

Тишь да гладь в княжестве Киевском. Бояре к Новому Году готовятся, слуги столы накрывают, князь речь поздравительную зубрить изволит. Вот только богатырские жены запропастились куда-то, не сыскать никак. Украли их, что ли? Дед Мороз говорит, что да. И лететь за ними теперь надо аж в пустыни египетские – впрочем, он (Дед Мороз) не прочь туда богатырей подвести. А Княже тем временем в отпуск намылился: на экскурсию в страны жаркие. Оседлали они с конем Юлием Змей Горыныча, тот крылышками взмахнул – и прости-прощай, славный Киев-град; здравствуйте, пирамиды египетские…

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Каждый год, 31-го декабря, герой «Иронии судьбы» отправляется с друзьями куда? – правильно, в баню. С тем же постоянством, достойным, наверное, лучшего применения, каждые новогодние каникулы наши граждане обреченно бредут в кино: с детьми – на «Богатырей», с приятелями – на «Ёлки». Стало ли это традицией? – я не знаю. Но привычкой-то стало точно. При этом хвалить и «Ёлки», и «Богатырей» давно считается моветоном: на всех сайтах и форумах полным полно киноманского брюзжания в адрес обеих франшиз. Мол, «сколько же можно», «неужели нельзя придумать ничего нового» и так далее. Но вот на повестке дня очередной Новый год – и новые рекорды по посещаемости кинотеатров. Видимо, такова уж наша судьбина: не любить, хаять, мучиться и… смотреть.

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Лет десять назад, в лохматые 2000-ые, студия «Мельница» совершила в нашей анимации революционный переворот. Она добилась того, что полнометражные мультфильмы, взявшие за основу перепевки фольклорных мотивов, стали приносить прибыль. Это было наше, родное, свое, пускай и лубочное, но ироничное и неожиданно современное – поэтому зритель откликнулся и в кинотеатры пошел. Сегодня студия упорно хватается за порядком потрепанные лавры. Искать что-то новое? – для чего?! Модифицировать курочку, которая и так несет золотые яйца? – да зачем?! А вдруг народ не оценит – риск-то слишком велик. Вот «Богатыри» и топчутся на одном месте три серии кряду: после коня Юлия ни одного по-настоящему яркого персонажа у франшизы не было.

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Тем не менее, волей-неволей авторам приходится раздвигать горизонты: нельзя же переливать из пустого в порожнее бесконечно. В этот раз, чтобы освежить слегка поднадоевший анекдот, решено было пойти сразу двумя путями: путем экзотики и путем детского новогоднего утренника. Первый способ не нов: «Богатыри» уже побывали и на дальних берегах, и на дне морском. В восьмой серии всё радикальнее: выбор авторов пал на пески египетские. Теперь Князь Киевский и богатыри оказываются внутри пирамиды и активно осваивают «азы» одной из древнейших культур – культуры Древнего Египта.

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Надо сказать, что знакомство с мумиями и саркофагами проходит весьма бодренько: с драками, погонями и танцами. Правда, танцевать героям иногда приходится под какие-то испано-мексиканские ритмы, впрочем, четырехлетние дети вряд ли заметят разницу. С другой стороны, видимо, испугавшись, что погружение в египетские дебри может показаться кому-то слишком новаторским, они выпустили на сцену персонажа, который знаком без исключения всем. А именно, Деда Мороза. И в первый раз за всю историю франшизы «Богатыри» стали новогодними. В результате получился довольно странный микс: столкнулись лбами русский фольклор, египетские иероглифы и детский утренник.

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Сюжет при этом оказался затейлив, но бестолков: да, энергично, да, драйвово, да, забавно, но как-то… необязательно. Появись у авторов необходимость сократить хронометраж, как минимум половину эпизодов можно было бы вырезать: на развитие действия они никак не влияют. А новых ярких героев, как я уже говорила, в мультфильме нет: Дурило безлик от слова «совсем», а Дед Мороз – ну, он и в Африке Дед Мороз, чего с него взять! – Дед Мороз абсолютно стандартен, и в прорисовке, и по характеру. Правда, парочка интересных шуток (например, про борт №1) в фильме есть. Также есть огромный капитал доверия к франшизе, который, несмотря на всё сказанное выше, до конца не растрачен. И хватит этого капитала еще на два года точно. Так что и в этот раз, скорее всего, финансовый успех «Богатырям» обеспечен: проект окупится. А вот что будет дальше – большой вопрос…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 28 декабря 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Три богатыря и принцесса Египта»