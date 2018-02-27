«Мэри и ведьмин цветок»: Рецензия Киноафиши

Английская сказка на японский лад.

Когнитивный диссонанс - так в психологии называется состояние, в которое способен повергнуть зрителя мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Сложно не запутаться, когда с экрана девочка с характерной для японской анимации мимикой и внешностью кричит «Меня зовут Мэри Смит!». Поэтому перед началом просмотра нужно настроиться, что перед вами развернётся во всех смыслах необычная сказка, а все приземлённые представления об аниме усадить на ближайшую метлу и отправить за три девять земель. Главное, не сомневаться: этот мультфильм стоит вашего внимания.

Кадр из фильма «Мэри и ведьмин цветок»

Мэри - это не девочка, а сущее наказание. Неусидчивая, нескладная, вспыльчивая и откровенно скучающая в последние дни каникул. А что может быть опаснее скучающего подростка? Только скучающий подросток, который нашёл на свою рыжую голову приключения. Волей волшебных сил Мэри на пару дней превращается в ведьму и отправляется в школу волшебства, где творятся очень странные дела.

«Мэри и ведьмин цветок» будет отчаянно наводить вас на мысли о Гарри Поттере метлой, школой волшебства, опьяневшими от власти волшебниками и тюкающей по темечку мыслью об избранности главной героини. И это неспроста. Фильм снят по мотивам знаменитой английской сказки «Маленькая метла», которой, и это не секрет, вдохновлялась Джоан Роулинг. И вместе с тем, если вы поклонник полнометражного аниме, вы неизбежно будете вспоминать аутентичную «Ведьмину службу доставки». И тоже окажетесь правы. Ведь реверансы творчеству Хаяо Миядзаки «Мэри» делает как прилежная английская леди - раз в 5-7 минут. А отвечает за эти две особенности один и тот же человек - режиссёр проекта Хиромаса Ёнэбаяси.

Кадр из фильма «Мэри и ведьмин цветок»

Ученик Миядзаки, сотрудник студии Ghibli, Ёнэбаяси-сан уже заявил о себе пару лет назад картиной «Воспоминания о Марни», которая была выдвинута на «Оскар» в 2016 году. И уже тогда можно было говорить о фирменном стиле постановщика: слияние посредством анимации двух старинных культур, японской и европейской. Он продолжает визуальные традиции взрастившей его студии, но очевидно, что его интересуют европейские, а значит куда более понятные мировому зрителю, сюжеты. Он сказочник и мистик, но его миры не требуют от зрителей знания японской мифологии. Из родных традиций он взял буйную красочность и безграничную фантазию: такую школу волшебства вы не видели даже в самых дорогих частях «Гарри Поттера». Под его карандашом акт колдовства становится по-настоящему волшебным - финальная сцена накрывает аудиторию, как волна цунами, с головой. Хотя безумный профессор пытливому зрителю может показаться дальним родственником Злого Учёного из «Кошмара перед Рождеством».

Кадр из фильма «Мэри и ведьмин цветок»

А вот историю о взрослении, ответственности и способности каждого человека творить чудеса, не прибегая к волшебству («Будьте чудом!» - словно восклицает где-то за кадром Джим Керри), он рассказывает по-европейски линейно и местами даже слишком упрощённо. У Мэри нет времени отрефлексировать свои поступки и трансформироваться согласно законам человеческой логики. Это лишь подчёркивает и сказочную условность, и первоисточник, ориентированный в первую очередь на детскую аудиторию. Европейским же, точнее западным элементом здесь выглядит и котообразный конюх Фланаган, который изредка появляется на экране с фразой вроде «А чё это вы тут делаете, а?»

Название

В итоге сложно понять, для какого именно зрителя снят этот мультфильм. Слишком сложный для детей, слишком простой для взрослых. Но одинаково увлекательный для всех, кто мечтал, чтобы дело Хаяо Миядзаки продолжало жить.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 1 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мэри и ведьмин цветок»