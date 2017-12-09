Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017

- Главного антагониста в этот раз сыграет Бенисио дель Торо, которому уже когда-то предлагали роль Дарта Молла. Однако тогда он отказался из-за маленького количества реплик своего героя

- Известно, что Хоакин Феникс отказался от роли, которая позже досталась Бенисио дель Торо

- Режиссёр фильма Райан Джонсон очень вдохновился картинами «Неотправленное письмо» и «Вертикальный взлёт» и даже устроил для актёров специальный показ

- Производственное название фильма - «Космический мишка»

- Изначально Райан Джонсон должен был снимать седьмой эпизод «Звёздных войн»

- В картине появится персонаж Донни Йена из спин-оффа «Звёздных войн», который выходит в 2016 году и называется «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

- «Звёздные Войны: Последние джедаи» - это первый фильм франшизы, в котором Кенни Бейкер не сыграет R2 D2, так как актёр скончался в 2016 году

- Райан Джонсон снялся в эпизодической роли в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», сыграв оружейного техника на борту Звезды Смерти

- Создание костюмов для сцены в казино Канто-Байт стало сложнейшей задачей для художника по костюмам Майкла Каплана и его команды. Были пошиты сотни нарядов, каждый из которых был уникален. На пошив костюмов для этой сцены ушло две третьи всего времени, которое было потрачено на создание костюмов для всего фильма в целом. Один только процесс поиска нужных тканей уже довольно времязатратный – команда заказывала доставку материалов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а также из Лондона – во Флоренцию.

- Новые миры и локации потребовали от творческого супервайзера Нила Сканлана создания новых существ. Ему заказали разработать и изготовить 130 инопланетных созданий, у каждого из которых была конкретная и важная роль в фильме.



- Сканлан и его команда также создали Поргов, обитающих на Эч-То, уединённом острове, на котором поселился Люк Скайуокер. Порги стали любимцами съёмочной группы, являя собой очаровательный гибрид тупика, совы и новорождённого морского котика. Каждый хотел забрать одного из Поргов домой в качестве питомца!

- «Звёздные войны: Последние джедаи» вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в мире за всю историю кинематографа