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Звёздные Войны: Последние джедаи Звёздные Войны: Последние джедаи
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Звёздные Войны: Последние джедаи, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Баланс Силы снова нарушен! Герои сражаются с могущественным Первым Орденом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» стал создатель «Петли времени» и один из авторов сериала «Во все тяжкие» Райан Джонсон. Он же занялся написанием сценария. К своим ролям вернутся герои из картины «Звёздные войны: Пробуждение силы»: Дэйзи Ридли (Рей»), Джон Бойега (Финн), Питер Мейхью (Чубакка), Кэрри Фишер (Лея), Марк Хэммил (Люк), Адам Драйвер (Кайло Рен), Донал Глисон (Генерал Хакс), Оскар Айзер (По Дамерон), Гвендолин Кристи (Капитан Фазма). Также к актёрам присоединились Бенисио Дель Торо («Траффик») и Лора Дерн («Парк Юрского периода»). Энди Сёркис вновь при помощи технологии захвата движения исполнит роль Верховного лидера Сноука.

Сюжет фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» начнётся там же, где закончилась предыдущая часть. Рей удалось отыскать Люка Скайуокера, который несколько лет прятался на далёкой планете. Теперь в его руках будущее Галактики, ведь только он способен обучит Рей джедайскому мастерству. Какой же выбор он сделает, и что противники приготовили сопротивлению на этот раз?

- Главного антагониста в этот раз сыграет Бенисио дель Торо, которому уже когда-то предлагали роль Дарта Молла. Однако тогда он отказался из-за маленького количества реплик своего героя

- Известно, что Хоакин Феникс отказался от роли, которая позже досталась Бенисио дель Торо

- Режиссёр фильма Райан Джонсон очень вдохновился картинами «Неотправленное письмо» и «Вертикальный взлёт» и даже устроил для актёров специальный показ 

- Производственное название фильма - «Космический мишка»

- Изначально Райан Джонсон должен был снимать седьмой эпизод «Звёздных войн»

- В картине появится персонаж Донни Йена из спин-оффа «Звёздных войн», который выходит в 2016 году и называется «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

- «Звёздные Войны: Последние джедаи» - это первый фильм франшизы, в котором Кенни Бейкер не сыграет R2 D2, так как актёр скончался в 2016 году

- Райан Джонсон снялся в эпизодической роли в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», сыграв оружейного техника на борту Звезды Смерти

- Создание костюмов для сцены в казино Канто-Байт стало сложнейшей задачей для художника по костюмам Майкла Каплана и его команды. Были пошиты сотни нарядов, каждый из которых был уникален. На пошив костюмов для этой сцены ушло две третьи всего времени, которое было потрачено на создание костюмов для всего фильма в целом. Один только процесс поиска нужных тканей уже довольно времязатратный – команда заказывала доставку материалов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а также из Лондона – во Флоренцию.

- Новые миры и локации потребовали от творческого супервайзера Нила Сканлана создания новых существ. Ему заказали разработать и изготовить 130 инопланетных созданий, у каждого из которых была конкретная и важная роль в фильме.
 
- Сканлан и его команда также создали Поргов, обитающих на Эч-То, уединённом острове, на котором поселился Люк Скайуокер. Порги стали любимцами съёмочной группы, являя собой очаровательный гибрид тупика, совы и новорождённого морского котика. Каждый хотел забрать одного из Поргов домой в качестве питомца!

- «Звёздные войны: Последние джедаи» вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в мире за всю историю кинематографа

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», предстоит опасная сватка с могущественным Первым Орденом.

6.9 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 декабря 2017
Премьера онлайн 13 марта 2018
Премьера в мире 9 декабря 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Райан Джонсон
Райан Джонсон
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Джон Бойега
Джон Бойега
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Энди Серкис
Энди Серкис
Все актеры и съемочная группа
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Звёздные Войны: Последние джедаи смотреть онлайн

Звёздные Войны: Последние джедаи
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Могущественный «Первый орден» под руководством генерала Хакса охотится на участников сопротивления и разрушает их базу. Повстанцы во главе с Леей Органой спасаются на своём флагманском корабле. По и Финн возмущены пассивностью руководства и придумывают план, который позволит им скрыться от преследования. Тем временем Рей находит последнего джедая Люка Скайуокера и просит его вернуться, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с Кайло Реном. Но Кайло Рен и сам ищет встречи с Рей —…
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Дима Степаненков 15 декабря 2017, 01:21
боже!!!!!!!!!!!!!!!!!как можно было испоганить так фильм,это явно талант нужен...мудатень редкостная,я весь фильм сидел и себе ладонью по лицу стукал...
SKY 14 декабря 2017, 22:56
Кино - полный отстой. Первые Звездные Войны, которые я не смог досмотреть. 3/10 ито, только потому что бывают фильмы и похуже
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107 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона приглашали сыграть самого себя в «Крике 5» Он отказался из-за загруженного рабочего графика.
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24 января 2022 14:24
Глава Lucasfilm намекнула на возвращение персонажей из трилогии сиквелов «Звездных войн» Они не будут забыты. 
Написать
23 ноября 2021 11:01
Адам Драйвер не хочет возвращаться на Comic-Con, побывав там в качестве представителя «Звездных войн» В прошлый раз ему было запрещено покидать гостиничный номер.
Написать
16 ноября 2021 16:00
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