«Звёздные Войны: Последние джедаи»: Рецензия Киноафиши

Последние воины ностальгии

Могущественный «Первый орден» под руководством генерала Хакса охотится на участников сопротивления и разрушает их базу. Повстанцы во главе с Леей Органой спасаются на своём флагманском корабле. По и Финн возмущены пассивностью руководства и придумывают план, который позволит им скрыться от преследования. Тем временем Рей находит последнего джедая Люка Скайуокера и просит его вернуться, чтобы помочь сопротивлению в борьбе с Кайло Реном. Но Кайло Рен и сам ищет встречи с Рей — после сражения у них образовалась связь, и он мечтает склонить девушку на тёмную сторону силы.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

За долгие годы выпуска фильмов, мультсериалов, игр, книг, комиксов и любых других возможных произведений по вселенной «Звёздных войн» у франшизы сложилась настолько мощная мировая слава, что хвалить или ругать их просто бесполезно. И пусть со стартом новой трилогии значительная часть фанатского творчества объявлена неканоничной, поклонников от этого сильно не убавилось. Место старых фанатов заняло подрастающее поколение, а те, кто любил «Звёздные войны» с детства, с удовольствием предаются ностальгии.

И с ностальгией в картине всё в полном порядке. Как в «Пробуждении силы» в очередной раз переосмысляли идеи «Новой надежды», так же и «Последние джедаи» копируют некоторые сцены пятого эпизода «Империя наносит ответный удар». Как когда-то и сам Люк, Рей отправляется обучаться мастерству джедаев у учителя-отшельника. И точно так же в своих видениях она сталкивается с тёмной стороной. Да и финальная схватка против шагающих танков AT-AT явно отсылает к аналогичной битве на планете Хот. Разве что снег теперь сменили на соль. Есть и прямое цитирование кадров из классики и даже небольшое, но очень приятное появление, пожалуй, самого ностальгического персонажа из всех.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Вместо погибшего Хана Соло связь с прошлым обеспечивают Люк Скайуокер и его сестра Лея. Причём, если в седьмом эпизоде Лея играла сугубо второстепенную роль, то здесь ей уделено немало экранного времени. После смерти Кэрри Фишер ходили слухи, что персонаж будет вырезан из картины, но при просмотре сразу же ясно — это просто невозможно. Нельзя сказать, чтобы она сильно влияла на сюжет, но всё-таки её участие — некая основа целостности фильма.

Что же касательно действия, то тут всё довольно неоднородно. Начинается картина очень резво. Правда сразу же чувствуется некий диссонанс: серьёзные и трагические моменты постоянно перемежаются с юмором. Иногда это действительно обоснованно, сбивается лишний пафос и разряжается атмосфера. Но в других моментах просто теряется ощущение серьёзности происходящего. После вступления действие на большую часть хронометража разделяется на три сюжетные линии, по количеству главных героев первой части. Пересекутся они лишь в конце. Даже находясь совсем рядом друг с другом, герои не сталкиваются. А встречаются все лишь в финале только чтобы обняться и пожать руки.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Но даже три сюжетные линии не спасают динамику. Центральная часть фильма очень затянута, а потому проседает по атмосфере и сценарию. Две трети хронометража все персонажи, кроме трёх-четырёх главных, по сути, ничего не делают, только разговаривают. Генерал Хакс (Донал Глисон), верховный лидер Сноук (Энди Серкис), Эмилин Холдо (Лора Дерн) и даже Люк Скайуокер — все они большую часть фильма просто стоят или сидят на месте и что-то говорят. Странным образом астродроид BB-8 совершает больше важных поступков, чем его хозяин По. Противостояние Рей и Кайло Рена тоже происходит в основном на словах, пусть и общаются они на расстоянии.

Значительная часть действия отдана Финну и его новой подруге. Они успевают побывать и в космосе, и на планете, где процветает игорный бизнес, и даже в стане врага. Хотя вся сцена, связанная с казино, как-то странно выбивается из общей атмосферы фильма. Видимо, здесь постарались добавить какой-то социальный подтекст, показав, чего стоят развлечения богачей и на чём они чаще всего зарабатывают. Ну а финал их истории вызывает некоторое недоумение, ведь, если убрать многие действия и даже персонажей, итог бы никак не изменился.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Вообще ненужность многих событий в сюжете — ещё одна существенная проблема сценария. Конфликт среди сопротивления возникает буквально на пустом месте, просто из-за того, что одни руководители не поделились планами с другими. Некоторые сражения выглядят так, что если их убрать, опять же, ничего не изменится.

Хотя, возможно, авторы хотели создать более реалистичный сюжет, показав, что даже положительным и смелым персонажам удача улыбается не всегда.

Так и остаётся загадкой предыстория многих важных героев. Возможно, её раскрытие оставили для девятого эпизода. Тут отчасти дело в завышенных ожиданиях фанатов, задолго до выхода картины в сети стали появляться всевозможные «сливы» сценария, где обещали объяснить и историю Рей, и происхождение Сноука. На поверку все эти рассказы — просто выдумка каких-то шутников, не имеющая почти ничего общего с реальностью. Все новые персонажи так и останутся без подробной предыстории. Зато флэшбек о становлении Кайло Рена показан трижды в различных версиях.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Действительно разгоняться действие начинает лишь к последней трети картины. Сначала авторы выдают бой на световых мечах. Увы, всего один за фильм, зато действительно интересный — ярче, чем в «Пробуждении силы», и не склоняясь к безумной акробатике трилогии приквелов. А потом следует объединяющее все линии сражение на планете, покрытой солью. Красивые пейзажи всегда были сильной стороной «Звёздных войн», и восьмой эпизод в этом плане займёт достойное место в истории. Борозды на белом ландшафте выглядят словно кровавые порезы, и на их фоне разворачивается финальное противостояние. И тут же происходит очень яркий твист, который сначала заставляет возмутиться происходящим, а потом вызывает желание аплодировать. Понятно, что в финале играет важную роль сама двусмысленность оригинального названия. В английском языке слово Jedi пишется одинаково и в единственном и во множественном числе, а потому его можно трактовать и как «Последний джедай», и как «Последние джедаи». В переводе эта идея неизбежно потерялась, но вряд ли для кого-то станет сюрпризом становление нового воина.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

В любом случае новые «Звёздные войны» — всегда событие. История и промо-кампания у франшизы давно уже поставлена на поток. Поэтому их стоит смотреть хотя бы для того, чтобы потом было что обсуждать. К тому же авторы дальновидно сразу вводят в фильм множество ничего не значащих, но милых инопланетных животных, которых впоследствии будут продавать в виде игрушек. Не раскрыв ничего радикально важного или неожиданного, создатели просто подводят зрителей к финальной схватке светлой и тёмной стороны, которой наверняка будет посвящён девятый эпизод. Хотя в дальнейшем, как ни крути, им придётся отказываться от постоянной игры на ностальгии, старые персонажи выводятся из сюжета, а актёры, увы, стареют и умирают. В «Последних джедаях» уровень актёрского мастерства Дейзи Ридли значительно вырос по сравнению с «Пробуждением силы». Но всё-таки наблюдать за Марком Хэмиллом значительно интереснее и приятнее.

Алексей Хромов

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»