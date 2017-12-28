Три богатыря и принцесса Египта, 2017

Режиссёром нового долгожданного мультфильма от киностудии «Мельница» «Три богатыря и принцесса Египта» выступил создатель трёх прошлых частей Константин Феоктистов. К озвучанию персонажей вновь вернулись Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Валерий Соловьёв, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий и другие.
Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» расскажет новую историю о приключениях Алёши Поповича и его друзей. Ему придется познакомиться с персонажем по имени Дурило, который оказывается никому не известным тринадцатым месяцем года и в тайне мечтает захватить власть. Дурило пытается обвести вокруг пальца Алешу и богатырей, пробраться в Египет и осуществить свой коварный план, но на пути у него встанут многочисленные персонажи, в чиле которых сама принцесса Египта Нефертити!
В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пирамиды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити!
Но всё же я решила сходить и посмотреть ,и знаете… Читать дальше…