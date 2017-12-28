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Три богатыря и принцесса Египта Три богатыря и принцесса Египта
Киноафиша Фильмы Три богатыря и принцесса Египта

Три богатыря и принцесса Египта, 2017

2017 / Россия
7.6 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Новая история о приключениях Алёши Поповича и его друзей.
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Режиссёром нового долгожданного мультфильма от киностудии «Мельница» «Три богатыря и принцесса Египта» выступил создатель трёх прошлых частей Константин Феоктистов. К озвучанию персонажей вновь вернулись Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Валерий Соловьёв, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий и другие.

Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» расскажет новую историю о приключениях Алёши Поповича и его друзей. Ему придется познакомиться с персонажем по имени Дурило, который оказывается никому не известным тринадцатым месяцем года и в тайне мечтает захватить власть. Дурило пытается обвести вокруг пальца Алешу и богатырей, пробраться в Египет и осуществить свой коварный план, но на пути у него встанут многочисленные персонажи, в чиле которых сама принцесса Египта Нефертити!

  • «Три богатыря и принцесса Египта» - это уже восьмой мультфильм цикла о Трёх Богатырях студии «Мельница»
  • Студия «Мельница» была основана ещё в 1999 году Сергеем Сельяновым и Александром Боярским и с тех пор находится в Санкт-Петербурге. Спустя 5 лет, в 2004-м на экраны впервые вышел «Алёша Попович и Тугарин змей», который положил начало большому пути и успеху студии. На студии работает множество известных аниматоров, в числе которых также номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит. «Киноафиша» брала в 2016 году интервью у режиссёра и аниматора студии Дарины Шмидт
  • Алёшу Поповича и Змея Горыныча озвучивает один и тот же человек - Олег Куликович 
  • Анимационный фильм снимали в период с апреля по июнь 2017-го года.
  • После выхода ленты в прокат в том же году выпустили новеллу с одноименным названием. В книге, автором которой является Наталья Каменских, практически дословно повторяются все фразы и сцены из картины. А в качестве иллюстраций к действиям используются кадры из самого мультика. Книга рассчитана на читателей не младше 6 лет.
  • Эта часть «Трех богатырей» победила в нескольких номинациях премии «Мультмир» в 2018 году. Так, лента завоевала приз жюри, как самый лучший российский анимационный полнометражный фильм. Также ей присудили победу в номинации за лучшую 2D-графику в российском анимационном фильме.
  • Это не первая часть мультипликационной франшизы, которая выходит на экраны в период новогодних праздников. При этом лента является первой по счету в серии про богатырей, где затрагивается тема новогодних праздников, а также появляется сам Дед Мороз. Как признавался режиссер Константин Феоктистов, в «Мельнице» несколько лет велись разговоры о том, чтобы наконец выпустить на экраны новогодний эпизод франшизы, и включить в нее главных действующих персонажей зимнего праздника. Однако лишь в восьмой части «Трех богатырей» создатели решились воплотить в жизнь свои задумки.
  • В названии фильма присутствует «принцесса Египта». Речь идее о знаменитой Нефертити. Однако сама правительница древней страны не является главным персонажем ленты. Сцены с ее участием появляются лишь в конце мультфильма, и их немного.
  • Все главные действующие лица попадают в Египет разными путями.
  • Продолжительность ленты – 75 минут. Она предназначена для просмотра детей не младше 6 лет.
  • Режиссер этого эпизода Константин Феоктистов снял еще несколько серий «Трех богатырей». Он возглавлял проекты «Три богатыря. Ход конем», «Три богатыря и морской царь», а также «Три богатыря на дальних берегах».
  • Это одна из самых дорогостоящих частей франшизы. Бюджет составил почти 175 миллионов рублей.
  • В мультфильме пародируют современные социальные реалии и на примере сказочных персонажей показывают, как ведут себя разные слои общества в настоящей жизни. Одна из самых ярких сцен демонстрирует, как пользуется своим высоким положением Князь Киевский. В стремлении обогнать упряжку оленей Деда Мороза правитель включает проблесковый маячок, висящий на шее Змея Горыныча.
  • Не все критики благосклонно отнеслись к этому эпизоду. Многих возмутил его слоган «Грабим пирамиды», который сочли кощунством. К тому же, некоторые сцены вызвали недовольство. Например, та, в которой показаны танцующие в гробнице скелеты.
  • Режиссеру ленты Константину Феоктистову задали вопрос о том, почему во всех частях франшизы главные герои и злодеи являются исключительно сказочными персонажами. Он ответил, что серия рассчитана только на внутренний рынок России. Поэтому еще в первых фильмах внимание уделили персонажам, которые с детства знакомы каждому жителю страны. Все последующие части демонстрировали хорошие сборы, поэтому создатели проекта не решились сделать шаг в сторону других возможных героев. Они сочли это неоправданным риском, из-за которого можно потерять зрительскую аудиторию. Поэтому принцесса Египта в этой части – совершенно неглавный персонаж.
  • Есть в анимационной ленте и логическая ошибка. Илья Муромец – это богатырь, который черпает свою силу из русской земли. Он могуч только до тех пор, пока остается на родине. В мультфильме, посвященном этому персонажу, мы видели, как он терял силу, когда оказывался в чужой стране. Однако в Египте Илья Муромец по-прежнему является грозой недругов.

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пирамиды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити!

7.6 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 декабря 2017
Премьера в мире 28 декабря 2017
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Феоктистов
Константин Феоктистов
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Олег Куликович
Олег Куликович
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Все актеры и съемочная группа
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Три богатыря и принцесса Египта
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Тишь да гладь в княжестве Киевском. Бояре к Новому Году готовятся, слуги столы накрывают, князь речь поздравительную зубрить изволит. Вот только богатырские жены запропастились куда-то, не сыскать никак. Украли их, что ли? Дед Мороз говорит, что да. И лететь за ними теперь надо аж в пустыни египетские – впрочем, он (Дед Мороз) не прочь туда богатырей подвести. А Княже тем временем в отпуск намылился: на экскурсию в страны жаркие. Оседлали они с конем Юлием Змей Горыныча, тот крылышками…
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Алёна Смеян 9 января 2018, 14:51
Знаете ,я думала что этот мультик будет ужасным и скучным судя по всем отзывам на разных сайтах.
Но всё же я решила сходить и посмотреть ,и знаете… Читать дальше…
Олег Баринов 8 января 2018, 17:12
Очень понравилось и ребенку и мне. Было очень смешно.Юлий как всегда на высоте!!!!
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