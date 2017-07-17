Валериан и город тысячи планет, 2017

Перед вами новый фильм легендарного французского режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Главные роли в картине достались успешным молодым актёрам: Дэйну ДеХаану («Хроника», «Лайф») и Каре Делевинь («Бумажные города», «Отряд самоубийц»). Также в ленте снялись: Итан Хоук («Отрочество», «Гаттака»), Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски»), Клайв Оуэн («Город грехов», «Золотой век») и Рианна («Морской бой»).

Валериан и Лорелин живут в XXVIII веке. Этих двоих уж точно не назовёшь обычными молодыми людьми, потому что они спецагенты, которые путешествуют сквозь время и пространство. Однажды они случайно становятся вовлечёнными в заговор галактического масштаба. А произошло всё на планете Альфа, на которой живут тысячи самых различных рас со всех уголков Вселенной. Вас ждёт удивительное приключение вместе с героями фильма «Валериан и город тысячи планет».