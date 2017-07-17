Валериан и город тысячи планет, 2017

Перед вами новый фильм легендарного французского режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Главные роли в картине достались успешным молодым актёрам: Дэйну ДеХаану («Хроника», «Лайф») и Каре Делевинь («Бумажные города», «Отряд самоубийц»). Также в ленте снялись: Итан Хоук («Отрочество», «Гаттака»), Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски»), Клайв Оуэн («Город грехов», «Золотой век») и Рианна («Морской бой»).
Валериан и Лорелин живут в XXVIII веке. Этих двоих уж точно не назовёшь обычными молодыми людьми, потому что они спецагенты, которые путешествуют сквозь время и пространство. Однажды они случайно становятся вовлечёнными в заговор галактического масштаба. А произошло всё на планете Альфа, на которой живут тысячи самых различных рас со всех уголков Вселенной. Вас ждёт удивительное приключение вместе с героями фильма «Валериан и город тысячи планет».
- Фильм основан на серии французских комиксов «Валериан и Лорелин», которые выходят с 1967 года
- «Валериан и город тысячи планет» стал самым дорогим французским фильмом в истории, его бюджет составил 180 миллионов долларов
- Сценарий к фильму был написан ещё в 2009 году, однако после выхода на экраны «Аватара» Джеймса Кэмерона Люк Бессон заявил, что ему требуется многое переделать
- «Валериан и город тысячи планет» является второй киноадаптацией этой серии комиксов, первым был мультфильм «Валериан и Лорелин» 2007 года
- В 2017 году в прокат выходит фильм «Тюльпанная лихорадка», где также вместе сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь
2700 год, Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик.
Люк Бессон, выписывая Вселенную 28-го века, исследует проблему: сможет ли человек оставаться человеком в… Читать дальше…