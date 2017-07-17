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Валериан и город тысячи планет Валериан и город тысячи планет
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Valérian and the City of a Thousand Planets

Валериан и город тысячи планет, 2017

2017 / Франция
8.0 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Новое фэнтези от легендарного французского режиссера Люка Бессона.
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Перед вами новый фильм легендарного французского режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Главные роли в картине достались успешным молодым актёрам: Дэйну ДеХаану («Хроника», «Лайф») и Каре Делевинь («Бумажные города», «Отряд самоубийц»). Также в ленте снялись: Итан Хоук («Отрочество», «Гаттака»), Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски»), Клайв Оуэн («Город грехов», «Золотой век») и Рианна («Морской бой»).

Валериан и Лорелин живут в XXVIII веке. Этих двоих уж точно не назовёшь обычными молодыми людьми, потому что они спецагенты, которые путешествуют сквозь время и пространство. Однажды они случайно становятся вовлечёнными в заговор галактического масштаба. А произошло всё на планете Альфа, на которой живут тысячи самых различных рас со всех уголков Вселенной. Вас ждёт удивительное приключение вместе с героями фильма «Валериан и город тысячи планет».

- Фильм основан на серии французских комиксов «Валериан и Лорелин», которые выходят с 1967 года

- «Валериан и город тысячи планет» стал самым дорогим французским фильмом в истории, его бюджет составил 180 миллионов долларов

- Сценарий к фильму был написан ещё в 2009 году, однако после выхода на экраны «Аватара» Джеймса Кэмерона Люк Бессон заявил, что ему требуется многое переделать

- «Валериан и город тысячи планет» является второй киноадаптацией этой серии комиксов, первым был мультфильм «Валериан и Лорелин» 2007 года

- В 2017 году в прокат выходит фильм «Тюльпанная лихорадка», где также вместе сыграли Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь

2700 год, Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик.

8.0 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера онлайн 22 ноября 2017
Премьера в мире 17 июля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Рианна
Рианна
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Итан Хоук
Итан Хоук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Валериан и город тысячи планет 14 постеров
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Валериан и город тысячи планет
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Наша рецензия
В эпоху процветания футуризма в кино, как самого безболезненного способа человеческой рефлексии, «Валериан и город тысячи планет» эффектно приземляется между «Аватаром» и «Звездными войнами». Автор культового «Пятого элемента» Люк Бессон достает из-за пазухи сказочную антиутопию, которую он вынашивал в сомнениях и упорных трудах целых 20 лет. Вдохновившись лучшим в мире фантастики, он предлагает детально продуманный и полный жизни мир, к которому…
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Александр 11 августа 2017, 11:16
Сплошные "мультики" (спецэффекты). На удивление приятно смотрится. Получил удовольствие.
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2 февраля 2018 01:21
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