«Сказ о Петре и Февронии»: Рецензия Киноафиши

Как во славном городе да во Муроме

Как во славном городе да во Муроме, княжил-здравствовал мудрый Павел-князь. Благочинно княжил-то, со княгинею. Да и был у него ещё брат меньшой, брат меньшой, неразумненький. Не хотел тот брат под венец идти, Византийских принцесс всё высматривал. (Но принцессы сидели все за морем, муромскими лесами не хаживали). И кручинились мудрый князь со княгинею, видя глупость юного княжича. Той порой беда пришла лютая, беда лютая, неминучая. Ворог злой, супостат лихой, крылья черные по земле стелил – воевать шел тихое княжество. Знать, сгубила его зависть темная – славный Муром-град полонить решил.

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

Как проведал о том мудрый Павел-князь, он сбирал свою дружину хоробрую, крепко-накрепко ей наказывал: наточить мечи свои вострые, тетивы натянуть шелковые, да и с первой зарей во поход идти. Но не ведали о том добры молодцы (ой, не ведали, неразумые): не сгубить тетивой супостатушку, не убить его да вострым мечом. Извести Змеюку Поганого сможет лишь княжий брат со невестою (о которой он пока что не слыхивал), да любовь их святая и вечная, да и верность их нерушимая… А невесту ту да Февроньей звать, ну а княжича – Петром кликали….

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

Говорить о новом проекте Юрия Рязанова и Юрия Кулакова и сложно, и легко одновременно. Легко, потому что ты понимаешь, что «Сказ о Петре и Февронии» делался очень искренне, без желания «попасть в модный тренд», «понравиться публике», кому-либо угодить и т.д. Сложно, потому что крайне не хочется кого-то ненароком обидеть, однако есть «нюансы», не заметить которых нельзя. Поэтому скажу сразу: в общем и целом, у авторов получился очень милый и очень добрый мультфильм – он вышел гораздо лучше, чем могли бы предположить как скептики, так и доброжелатели. Тем не менее, о проблемах «Сказа» давайте поговорим.

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

К сожалению, авторы идеи с самого начала загнали себя в ловушку, выбраться из которой смогли лишь частично. Дело в том, что Петр и Феврония почитаются церковью как святые, причем реально существовавшие, это не миф, не сказка про братца Иванушку и сестрицу Аленушку и даже не былина про Илью Муромца, например. Однако поход в кинотеатр и поход в церковную воскресную школу – вещи разные, и сценаристы это понимали. Поэтому, с одной стороны, было нужно не оскорбить святых, а с другой, создать интересное, динамичное и современное зрелище. Как найти такой баланс? Да и возможно ли? В попытке найти решение авторы несколько раз переписывали сценарий, результатом же стал жанровый гибрид: «Сказ» почти полностью превратился в сказку, однако элементы Жития сохранил.

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

К сожалению, «раздрай» не ограничился только жанром, он перешел и в музыку, и в диалоги. Саундтрек мечется между русской народной песней, фоновой симфонической музыкой и песней Валерии (всё это хорошо по отдельности, но вместе никак не вяжется). Что же касается диалогов… Да, чаще всего персонажи говорят на нормальном человеческом языке (и это здорово!), есть много шуток, есть ирония и т.д. Но когда сценаристы вспоминают, что в основе мультфильма все-таки лежит «Житие», на экране начинает царствовать бесконечное «Ой ты гой еси». Впрочем, шестилетки этого не заметят.

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

И еще одна деталь. То, что было естественно для крестьянина 13-го века (время жизни святых Петра и Февронии), и что казалось нормой в веке 16-м (время написания «Жития»), для сегодняшнего человека выглядит несколько странно. «Они полюбили друг друга», - говорит нам закадровый голос. Да ладно. Любовь? Где? После слова «любовь» Петр легко выбрасывает колечко под первый же куст. Кстати, а почему он дал слово жениться на Февронии? Да потому что она потребовала этого в обмен на своё лекарское искусство. Лечи его, например, Акулина, Петр сделал бы то же самое, ибо жить-то хотелось. А почему Февронии была нужна это свадьба? Да потому что ей сказали, что выйди она за князя (которого и не видела), она спасет «славный Муром-град». В таких обстоятельствах, дочь древолаза вышла бы замуж и за Павла, и за любого другого подходящего Рюриковича, ибо спасение Отчизны требует жертв. Так при чем тут любовь?

Кадр из фильма «Сказ о Петре и Февронии»

Тем не менее, ближе к финалу такую претензию нужно снять: отношения героев нареканий не вызывают, их любовь-верность творит чудеса. Правда, продолжать придираться к рисунку можно: «Сказ о Петре и Февронии» иногда уж очень напоминает «Богатырей» студии «Мельница», а хотелось бы все-таки чего-то новенького. Да и не очень понятно, как примут «Сказ» те, кто по каким-то причинам не считают себя людьми воцерковленными: православная направленность проекта очевидна. Однако на всякий случай повторюсь еще раз: несмотря на все шероховатости и неувязки, мультфильм создавался искренне и с добрыми намерениями, получился вполне динамичным, живым и милым, да и желание «сеять разумное, доброе, вечное» не может не вызывать уважения.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сказ о Петре и Февронии»