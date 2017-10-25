«Джунгли»: Рецензия Киноафиши

Крепкие мужские обнимашки

После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по не прописанным на картах тропинкам джунглей. Жажда приключений приводит персонажа Рэдклиффа к крупным неприятностям, история которых основана на реальных событиях. В качестве первоисточника выступила книга самого Гинсберга, описавшего три недели своего блуждания по джунглям.

Кадр из фильма «Джунгли»

Грег МакЛин, выбирая актера на главную роль, не зря остановил свой выбор на Дэниэле Рэдклиффе: Дэн уже давно перерос «Гарри Поттера», превратившись из самого знаменитого мальчика в крупного драматического актера. В каждую свою роль он умудряется привнести искру, строя характер персонажа на какой-то одной доминантной черте. Во «Франкенштейне» это была гениальность, в «Рогах» - чувство вины и моральный упадок, а в «Джунглях» - нестерпимая жажда острых ощущений, причем, это не просто наркотики, алкоголь и случайные интрижки, но полное опасностей приключение в режиме все включено. Дэн наполняет своего персонажа таким энтузиазмом, что завидно становится – где он берет-то столько наивности и жизнерадостности? Даже описание смерти своего дяди и неожиданный мистический элемент с амулетом-подарком расписывается персонажем постольку поскольку – ну умер дядя, ну отмучился, чего по нему скорбеть. Грустно, конечно, но Йосси явно не из тех, кто будет долго переживать по тому, чего изменить не в силах. Неудивительно, что его ажиотаж оказывается заразителен, настолько, что фраза Карла «припасами закупимся потом – но деньги с собой ни в коем случае не берите, вы что, это же джунгли!». Складывается ощущение, что Йосси легко поверил бы в доллары, растущие на деревьях где-нибудь в джунглях индейского Эльдорадо, скажи Карл ему об этом.

Кадр из фильма «Джунгли»

Легкие, забавные эпизоды с мужскими эмоциональными объятиями, купанием в речке на глазах у местных жительниц и совместной постройкой плота в стиле «посмотрите, на что способен человек с одним только ножом» создает ощущение легкости и беззаботности, какой не было, к примеру, в «Выжившем» или «На глубине 6 футов». Зритель заметно расслабляется первую четверть фильма, наблюдая за походной смекалкой четырех мужчин. Приятнее всего, конечно, будет дамам – полные тестостерона и мускулинности Рэдклифф, Кречман, Рассел и Джексон приятно оттеняют красивые пейзажи джунглей.

Кадр из фильма «Джунгли»

МакЛина можно понять: Дэн, при всей своей магии голубых глаз, навряд ли смог бы сравниться по драматизму и глубине роли с ДиКаприо, зато, оттенив веселой затравкой о предшествующих выживанию приключениях, он выиграл на контрасте. Жизнерадостное повествование постепенно наполняется темными тонами, разбавляемыми вставками из воспоминаний по мере течения времени. Мы видели что-то подобное в «На глубине», но ключевым мотивом Эрика не было превращение в совершенно другого человека, как пытался показать Рэдклифф, на это работают эпизоды семейных ссор, красивой жизни в Вегасе, демонстрация его зависимости от адреналина и неумение (а скорее даже) отсутствие желания останавливаться. Отдельно импонирует то, что разъединение не произошло из-за подлости, а момент спасения Йосси способен вызвать скупую слезу умиления от силы истинной мужской дружбы. Кевин, нежно обнимающий похудевшего и кажущегося совсем другим человеком Йосси, заставляет зашкаливать мимиметр.

Кадр из фильма «Джунгли»

Вместе с тем, в фильме достаточно и обязательных у историй про выживание моментов: помимо галлюцинаций, вызванных у Йосси употреблением несвежих продуктов, найденных под ногами, персонаж вынужден преодолевать брезгливость и страх городского жителя. Быстрый вброс процесса выживания, не растянутый на весь фильм, заметно выделяет «Джунгли» на фоне своих сотоварищей. В целом, в произведении достаточно моментов, рассчитанных на самый широкий диапазон эмоционального отклика со стороны аудитории. Это также не может не импонировать.

Галина Потапова

В российском прокате с 2 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Джунгли»