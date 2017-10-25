«Джунгли»: Рецензия Киноафиши
После службы в Израиле Йосси Гинсберг бросается во все тяжкие. Он готов на что угодно, только бы не жить обычной жизнью «учеба, работа, семья, дети». Естественно, это не вызывает у его родных радости, но Йосси не унывает, наслаждаясь каждым днем своей жизни, то работая рыбаком на Аляске, то испытывая удачу в Вегасе, то блуждая по Нью-Йорку. Наконец, его заносит в Боливию, где он знакомится с Кевином, Маркусом, а после и Карлом, с которыми отправляется в опасное путешествие по не прописанным на картах тропинкам джунглей. Жажда приключений приводит персонажа Рэдклиффа к крупным неприятностям, история которых основана на реальных событиях. В качестве первоисточника выступила книга самого Гинсберга, описавшего три недели своего блуждания по джунглям.
Грег МакЛин, выбирая актера на главную роль, не зря остановил свой выбор на Дэниэле Рэдклиффе: Дэн уже давно перерос «Гарри Поттера», превратившись из самого знаменитого мальчика в крупного драматического актера. В каждую свою роль он умудряется привнести искру, строя характер персонажа на какой-то одной доминантной черте. Во «Франкенштейне» это была гениальность, в «Рогах» - чувство вины и моральный упадок, а в «Джунглях» - нестерпимая жажда острых ощущений, причем, это не просто наркотики, алкоголь и случайные интрижки, но полное опасностей приключение в режиме все включено. Дэн наполняет своего персонажа таким энтузиазмом, что завидно становится – где он берет-то столько наивности и жизнерадостности? Даже описание смерти своего дяди и неожиданный мистический элемент с амулетом-подарком расписывается персонажем постольку поскольку – ну умер дядя, ну отмучился, чего по нему скорбеть. Грустно, конечно, но Йосси явно не из тех, кто будет долго переживать по тому, чего изменить не в силах. Неудивительно, что его ажиотаж оказывается заразителен, настолько, что фраза Карла «припасами закупимся потом – но деньги с собой ни в коем случае не берите, вы что, это же джунгли!». Складывается ощущение, что Йосси легко поверил бы в доллары, растущие на деревьях где-нибудь в джунглях индейского Эльдорадо, скажи Карл ему об этом.
Легкие, забавные эпизоды с мужскими эмоциональными объятиями, купанием в речке на глазах у местных жительниц и совместной постройкой плота в стиле «посмотрите, на что способен человек с одним только ножом» создает ощущение легкости и беззаботности, какой не было, к примеру, в «Выжившем» или «На глубине 6 футов». Зритель заметно расслабляется первую четверть фильма, наблюдая за походной смекалкой четырех мужчин. Приятнее всего, конечно, будет дамам – полные тестостерона и мускулинности Рэдклифф, Кречман, Рассел и Джексон приятно оттеняют красивые пейзажи джунглей.
МакЛина можно понять: Дэн, при всей своей магии голубых глаз, навряд ли смог бы сравниться по драматизму и глубине роли с ДиКаприо, зато, оттенив веселой затравкой о предшествующих выживанию приключениях, он выиграл на контрасте. Жизнерадостное повествование постепенно наполняется темными тонами, разбавляемыми вставками из воспоминаний по мере течения времени. Мы видели что-то подобное в «На глубине», но ключевым мотивом Эрика не было превращение в совершенно другого человека, как пытался показать Рэдклифф, на это работают эпизоды семейных ссор, красивой жизни в Вегасе, демонстрация его зависимости от адреналина и неумение (а скорее даже) отсутствие желания останавливаться. Отдельно импонирует то, что разъединение не произошло из-за подлости, а момент спасения Йосси способен вызвать скупую слезу умиления от силы истинной мужской дружбы. Кевин, нежно обнимающий похудевшего и кажущегося совсем другим человеком Йосси, заставляет зашкаливать мимиметр.
Вместе с тем, в фильме достаточно и обязательных у историй про выживание моментов: помимо галлюцинаций, вызванных у Йосси употреблением несвежих продуктов, найденных под ногами, персонаж вынужден преодолевать брезгливость и страх городского жителя. Быстрый вброс процесса выживания, не растянутый на весь фильм, заметно выделяет «Джунгли» на фоне своих сотоварищей. В целом, в произведении достаточно моментов, рассчитанных на самый широкий диапазон эмоционального отклика со стороны аудитории. Это также не может не импонировать.
Галина Потапова
В российском прокате с 2 ноября 2017 года
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