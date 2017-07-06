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Сказ о Петре и Февронии Сказ о Петре и Февронии
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Сказ о Петре и Февронии, 2017

2017 / Россия
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
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Сказка о известной истории любви
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сказ о Петре и Февронии» снял российский режиссёр Юрий Кулаков, известный по мультфильму «Князь Владимир». Продюсером ленты выступил Юрий Рязанов («Частное пионерское 2», «Иерей-сан: Исповедь самурая»). 

В основе мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» лежит известная история любви. Её персонажами являются герои православных преданий: князь Пётр Муромский и его целительница Феврония родом из крестьян. Счастью пары мешает не только классовая принадлежность, но также зловещие тёмные силы, опасные чудовища и другие враги, которым они будут противостоять с помощью своих добрых сердец и любви.

- Мультфильм основан на преданиях о святых Петре и Февронии

- «Сказ о Петре и Февронии» создавался при поддержке Фонда кино

- Бюджет мультфильма составил 140 миллионов рублей, хотя изначально в 260 миллионов

- История Петра и Февронии впервые получила экранизацию

- Мультфильм создан в стандартной двухмерной графике с использованием 3D и компьютерной анимации

- Картина «Сказ о Петре и Февронии», по словам создателей, создана в духе другого российского мультфильма «Князь Владимир», снятый также Юрием Кулаковым

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 июля 2017
Премьера в мире 6 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Юрий Кулаков
Юрий Кулаков
Все актеры и съемочная группа
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Сказ о Петре и Февронии
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Как во славном городе да во Муроме, княжил-здравствовал мудрый Павел-князь. Благочинно княжил-то, со княгинею. Да и был у него ещё брат меньшой, брат меньшой, неразумненький. Не хотел тот брат под венец идти, Византийских принцесс всё высматривал. (Но принцессы сидели все за морем, муромскими лесами не хаживали). И кручинились мудрый князь со княгинею, видя глупость юного княжича. Той порой беда пришла лютая, беда лютая, неминучая. Ворог злой, супостат лихой, крылья черные по земле стелил…
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Olga Balahonova 11 июля 2017, 00:59
Была на Премьере "Сказа о Петре и Февронии" 7.07.17.!!! Незабываемые эмоции от просмотра!!! Удивили и порадовали образы главных положительных героев:… Читать дальше…
Павел Муромский 16 июня 2017, 11:12
У фильма два режиссера Юрий Рязанов и Юрий Кулаков)
Фильм смешной, захватывающий, интригующий. Для семейного просмотра.
Фильм о любви способной… Читать дальше…
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