Сказ о Петре и Февронии, 2017

«Сказ о Петре и Февронии» снял российский режиссёр Юрий Кулаков, известный по мультфильму «Князь Владимир». Продюсером ленты выступил Юрий Рязанов («Частное пионерское 2», «Иерей-сан: Исповедь самурая»).
В основе мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» лежит известная история любви. Её персонажами являются герои православных преданий: князь Пётр Муромский и его целительница Феврония родом из крестьян. Счастью пары мешает не только классовая принадлежность, но также зловещие тёмные силы, опасные чудовища и другие враги, которым они будут противостоять с помощью своих добрых сердец и любви.
- Мультфильм основан на преданиях о святых Петре и Февронии
- «Сказ о Петре и Февронии» создавался при поддержке Фонда кино
- Бюджет мультфильма составил 140 миллионов рублей, хотя изначально в 260 миллионов
- История Петра и Февронии впервые получила экранизацию
- Мультфильм создан в стандартной двухмерной графике с использованием 3D и компьютерной анимации
- Картина «Сказ о Петре и Февронии», по словам создателей, создана в духе другого российского мультфильма «Князь Владимир», снятый также Юрием Кулаковым
XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.
Фильм смешной, захватывающий, интригующий. Для семейного просмотра.
Фильм о любви способной… Читать дальше…