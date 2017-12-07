«Приключения Паддингтона 2»: Рецензия Киноафиши

Сила вежливости и мармелада

Обаятельнейший медвежонок из Дремучего Перу возвращается на экраны кинотеатров. Первый фильм, основанный на серии книг Майкла Бонда, получился настолько трогательным и смешным, что с легкостью завоевал сердца зрителей и кинокритиков ‒ столько в нем было сконденсировано добра и незлобивого юмора. Нелегально прибывший в столицу Великобритании медвежонок искал новый дом в чужой стране, и удача оказалась на его стороне – Паддингтон встретил Браунов. При этом режиссер Пол Кинг снял фильм с явной оглядкой на творчество Уэса Андерсона. Создателям «Приключений Паддингтона 2» удалось сохранить атмосферу предыдущего фильма. Новая лента о перуанском мишке в Лондоне вышла столь же забавной и светлой, как и картина 2014 года. Да и Пол Кинг явно продолжает вдохновляться работой своего коллеги. На этот раз его внимание во многом сосредоточено на картине «Отель «Гранд Будапешт»» Уэса Андерсона.

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

Во второй части «Приключений» Паддингтон уже обосновался в доме Браунов. Соседи семьи к нему не просто привыкли – почти все успели с ним подружиться и полюбить вежливого мишку, кроме, конечно, мистера Карри (Питер Капальди). Он до сих пор никак не может привыкнуть к такому необычному соседству. Паддингтон, как и прежде, исправно пишет письма тете Люси. Он очень сильно любит ее и понимает, сколь многим ей обязан. Скоро у тети Люси будет день рождения, и медведь, живущий в Лондоне, хочет сделать ей особенный подарок. В антикварной лавке он находит книжку-панораму, на каждом развороте которой изображена одна из достопримечательностей британской столицы. Что говорить, у Паддингтона есть вкус, а вот с деньгами на подарок все не так просто. Чтобы купить антикварную книгу, он находит работу. Необходимая сумма уже практически была им собрана, когда из магазина неизвестный крадет книгу мечты. И мишка ‒ единственный свидетель преступления. Он же единственный подозреваемый.

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

«Приключения Паддингтона 2» непринужденно и сказочно легко визуализируют пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». И путь к такому «обогащению» медвежонок прокладывает при помощи непоколебимой вежливости и способности разглядеть в каждом человеке нечто хорошее. Плюс он не боится даже весьма воинственного обличья собеседника. Паддингтон настроен на диалог, а не на применение грубой физической силы. Мишка искренне верит, что не только он один стремится сводить конфликты на нет посредством беседы. Он наполнен светом, добром и сочувствием. И мир вокруг очаровательного медвежонка изменяется на глазах – в палитре серых будней появляются новые оттенки – нежные и яркие, как апельсиновый мармелад и симпатично украшенные пирожные. Но не бойтесь – в умилительной киноленте для всей семьи с сахаром не переборщили.

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

В фильме Пола Кинга нет перегибов в сторону излишней плаксивости и слащавости. «Приключения Паддингтона 2» не пересахаренный мед, от вкуса которого инстинктивно передергивает даже самых больших сладкоежек. Эта картина подобна той самой книжке-панораме, что медвежонок хочет подарить своей тете, ‒ душевная и увлекательная, ее хочется перелистывать, вновь и вновь погружаясь в атмосферу нежнейшей сказки. Пол Кинг прибегает к отчасти уже известным по первому фильму приемам, плюс привычки Паддингтона ненамного изменились – он все еще использует зубные щетки не по назначению и пьет чай из носика чайника. Но отсылки к ленте 2014 года не выглядят как бессмысленные повторы и эксплуатация полюбившихся зрителю фрагментов. Они делают мир медвежонка в синем пальто узнаваемым и уютным в своей умилительной стабильности.

Елена Громова

В российском прокате с 18 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Приключения Паддингтона 2»