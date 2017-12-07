«Приключения Паддингтона 2»: Рецензия Киноафиши
Обаятельнейший медвежонок из Дремучего Перу возвращается на экраны кинотеатров. Первый фильм, основанный на серии книг Майкла Бонда, получился настолько трогательным и смешным, что с легкостью завоевал сердца зрителей и кинокритиков ‒ столько в нем было сконденсировано добра и незлобивого юмора. Нелегально прибывший в столицу Великобритании медвежонок искал новый дом в чужой стране, и удача оказалась на его стороне – Паддингтон встретил Браунов. При этом режиссер Пол Кинг снял фильм с явной оглядкой на творчество Уэса Андерсона. Создателям «Приключений Паддингтона 2» удалось сохранить атмосферу предыдущего фильма. Новая лента о перуанском мишке в Лондоне вышла столь же забавной и светлой, как и картина 2014 года. Да и Пол Кинг явно продолжает вдохновляться работой своего коллеги. На этот раз его внимание во многом сосредоточено на картине «Отель «Гранд Будапешт»» Уэса Андерсона.
Во второй части «Приключений» Паддингтон уже обосновался в доме Браунов. Соседи семьи к нему не просто привыкли – почти все успели с ним подружиться и полюбить вежливого мишку, кроме, конечно, мистера Карри (Питер Капальди). Он до сих пор никак не может привыкнуть к такому необычному соседству. Паддингтон, как и прежде, исправно пишет письма тете Люси. Он очень сильно любит ее и понимает, сколь многим ей обязан. Скоро у тети Люси будет день рождения, и медведь, живущий в Лондоне, хочет сделать ей особенный подарок. В антикварной лавке он находит книжку-панораму, на каждом развороте которой изображена одна из достопримечательностей британской столицы. Что говорить, у Паддингтона есть вкус, а вот с деньгами на подарок все не так просто. Чтобы купить антикварную книгу, он находит работу. Необходимая сумма уже практически была им собрана, когда из магазина неизвестный крадет книгу мечты. И мишка ‒ единственный свидетель преступления. Он же единственный подозреваемый.
«Приключения Паддингтона 2» непринужденно и сказочно легко визуализируют пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». И путь к такому «обогащению» медвежонок прокладывает при помощи непоколебимой вежливости и способности разглядеть в каждом человеке нечто хорошее. Плюс он не боится даже весьма воинственного обличья собеседника. Паддингтон настроен на диалог, а не на применение грубой физической силы. Мишка искренне верит, что не только он один стремится сводить конфликты на нет посредством беседы. Он наполнен светом, добром и сочувствием. И мир вокруг очаровательного медвежонка изменяется на глазах – в палитре серых будней появляются новые оттенки – нежные и яркие, как апельсиновый мармелад и симпатично украшенные пирожные. Но не бойтесь – в умилительной киноленте для всей семьи с сахаром не переборщили.
В фильме Пола Кинга нет перегибов в сторону излишней плаксивости и слащавости. «Приключения Паддингтона 2» не пересахаренный мед, от вкуса которого инстинктивно передергивает даже самых больших сладкоежек. Эта картина подобна той самой книжке-панораме, что медвежонок хочет подарить своей тете, ‒ душевная и увлекательная, ее хочется перелистывать, вновь и вновь погружаясь в атмосферу нежнейшей сказки. Пол Кинг прибегает к отчасти уже известным по первому фильму приемам, плюс привычки Паддингтона ненамного изменились – он все еще использует зубные щетки не по назначению и пьет чай из носика чайника. Но отсылки к ленте 2014 года не выглядят как бессмысленные повторы и эксплуатация полюбившихся зрителю фрагментов. Они делают мир медвежонка в синем пальто узнаваемым и уютным в своей умилительной стабильности.
Елена Громова
В российском прокате с 18 января 2018 года
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