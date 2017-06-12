«Тачки 3»: Рецензия Киноафиши

Быстрее Шторма

Как быстро ни бегай, а от ржавчины не убежишь. Десять лет «Молния» Маккуин гонял по автодромам, улыбаясь во весь капот. Десять лет он взлетал на вершины самых разных чемпионатов, оставляя соперником с носом и расквашенным бампером. Десять лет хорошенькие легковушки всех моделей и марок сходили по своему кумиру с ума – и восторженно гудели сиренами, как только Маккуин появлялся на горизонте. И вдруг всё закончилось. «Молнию» обогнали. Один раз. Второй. Третий. Десятый. А потом авария…. и дом проржавелых в качестве единственной перспективы.

Кадр из фильма «Тачки 3»

Однако столь ржавое будущее «Молнию» не устраивало. Статус «Легенда прошлого» – не для гоночной тачки, которая ещё может реветь мотором. Но вот беда – место на треке уже отобрали. Молодой да наглый, оттюнингованный до неприличия – Джексон Шторм бьет все рекорды по скорости. И его не обгонишь – модель-то новая… А «Молнию» собирали лет 12 назад – для профессионального гонщика возраст приличный. Правда, шансы у «старичка» всё ещё есть – но мизерные, ржавчина меня побери!!! Помочь могут лишь тренировки и желательно с новым инструктором – с милой и шустрой тачкой по имени Круз Рамирез…

Кадр из фильма «Тачки 3»

Первые «Тачки» взревели моторами в наших кинотеатрах 11 лет назад – в 2006-м году. Рёв был громким – его услышали все: мультфильм стал успешным, и вторая серия казалась делом решенным. Тем не менее, «Тачки-2» умудрились застрять где-то на полдороге: они пришли к финишу только в 2011-м. Как ни странно, такое «опоздание» пошло фильму на пользу: кассовые сборы увеличились почти на 150 миллионов американских рублей. Наверное, именно поэтому трюк было решено повторить. И вот снова, после шестилетнего перерыва, «Тачки-3» готовы выйти на старт. Правда, есть некоторые нюансы.

Кадр из фильма «Тачки 3»

Дело в том, что у третьих «Тачек» сменился рулевой. Режиссером стал дебютант – Брайан Фи, который озвучивал в первой части малозаметного персонажа. По этой ли, или какой-то иной причине, но сага о веселых машинках сильно изменилась – она повзрослела. Груз десяти прожитых лет лег на авторов камнем: в детском мультфильме они всерьез заговорили о старости. О том, что время не победить, как ни старайся. И что рано или поздно придется уйти и возродиться в своих учениках. Нет-нет, не пугайтесь – «Молния» останется жить и продолжит вертеть колесами. Вот только финал вас всё равно удивит. Он (финал) не вписывается в голливудские стандарты, обязательные для подобного рода историй.

Кадр из фильма «Тачки 3»

Но проблема, конечно, не в этом (неожиданный поворот любому сценарию только в плюс). Проблема в аудитории. Не секрет, что даже самый маленький зритель ждет от мультика хеппи-энда, и хеппи-энда вполне конкретного. Будет ли малышня готова к тому сальто-мортале, которое приготовили для него новые «Тачки»? Сможет ли пятилетний человечек понять, почему красная машинка никогда не сможет поехать быстрее? И что молодой да ранний всегда обгонит того, кто старше? Что для победы надо проиграть? Ну, хорошо, допустим, Вы вашей крошке всё объяснили. Но что общего у ребенка со стареющим спортсменом? Что ему, малышу, до его проблем? А тогда как он может сочувствовать «Молнии»?

Кадр из фильма «Тачки 3»

Есть и ещё кое-что. «Тачки-3» стали гораздо более разговорчивыми, более меланхоличными: они пропитаны ностальгией. Мотив ретро тоже заметно усилился. С другой стороны, появилось много специфических терминов, связанных с автомобилями, гонками и т.д. Для человека взрослого препятствием это не станет, а вот шестилетки (скорее всего) будут зевать. Юмор тоже оказался немного взрослее, чем хотелось бы – малышня опять-таки не оценит. Правда, всё остальное осталось прежним: франшиза сохранила свой драйв, своё обаяние, свой темперамент. Так что разочаровываться слишком сильно всё же не стоит.

Кадр из фильма «Тачки 3»

И еще пару слов о новых героях (без них, как легко догадаться, дело не обошлось). Их, в общем, не так уж и много, всего трое: молодой перспективный нахал Джексон Шторм, миллиардер Стерлинг (облаченный в капот безупречно серого цвета) и красотка-инструктор Круз Рамирез. Кстати сказать, барышня безупречна. И если «Тачки» решатся на очередной заезд, голову даю на отсечение: эта «милаха» из франшизы никуда не исчезнет, скорее, наоборот – станет главным героем. Лично я буду этому даже рада: она шебутная, непредсказуемая и очень сильная, чего на первый взгляд и не скажешь. И отдельный поклон Ирине Пеговой, которая ее озвучивала – она много сделала для того, чтобы Круз ожила и стала звездой этой франшизы. Впрочем, до следующей серии еще лет пять. А пока «Тачки-3», господа и дамы. Кстати, сигнальный флажок уже поднят. Так что ключ в зажигание, педали в пол – и поехали!

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 15 июня Расписание и покупка билетов на фильм «Тачки-3»