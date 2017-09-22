«Kingsman: Золотое кольцо»: Рецензия Киноафиши

Оксфорды, алкоголь, наркотики и ничего лишнего

Спустя год после событий первой части Эггси (Тэрон Эджертон) продолжает служить в секретной службе Kingsman, живёт в доме погибшего Гарри и встречается со шведской принцессой, не забывая и старых друзей. Но однажды он сталкивается со старым врагом — бывшим курсантом Kingsman Чарли, который, как оказывается, не погиб в первом фильме, а лишь потерял руку. Эггси удаётся спастись, но вскоре все агенты службы кроме него и Мерлина (Марк Стронг), а также штаб-квартира Kingsman оказываются уничтожены ракетами. Миру угрожает новая злодейка Поппи Адамс (Джулианна Мур) — гениальная изобретательница, захватившая монополию на торговлю наркотиками и распространяющая через них смертельный вирус. Эггси и Мерлин едут в США за помощью в независимое агентство Statesman. Вместе они должны спасти мир от зловещих планов Поппи.

Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Задумывая продолжение успешнейшего первого фильма режиссёр Мэттью Вон, похоже, решил не изобретать ничего нового и пошёл по пути максимально простому и надёжному. Разобрав на составные части все самые успешные моменты оригинала, он умножил их на два (а где-то и больше), приукрасил, добавил юмора и выбросил всё лишнее. В итоге получился фильм «Kingsman: Золотое кольцо».

В первую очередь ставка в новой картине сделана на ярких экшн-сценах, ставших, наравне со стильными костюмами, визитной карточкой оригинала. И в этом плане сиквел не только не уступает первой части, но и в некоторых моментах даже превосходит её. Первая динамичная сцена начинается практически сразу же после вступительных титров и оказывается очень яркой, хоть местами и слишком уж «мультяшной». Погоня и драка в машине сняты просто отлично. Правда потом на достаточно долгое время темп фильма заметно снижается, но об этом чуть позже. Со второй же половины картины подобные сцены начинают следовать буквально друг за другом. Съёмки и динамика драки в церкви, ставшие чуть ли не самой запоминающейся частью оригинала, здесь повторяются минимум трижды, причём оформлены в виде совершенно самостоятельных вставок под музыку. Очень быстрый темп, сменяющийся моментами с замедленной съёмкой, приправлен отлично поставленной хореографией. Нельзя сказать, что этим сценам полностью удаётся передать накал исходника, но смотрится не менее зрелищно, это точно.

Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Но насколько сюжет прибавляет в динамике, настолько же он и уступает первому фильму в раскрытии персонажей. Если раньше можно было чётко проследить развитие главных героев, то теперь их характеры остаются неизменными на протяжении всего фильма, что сильно снижает эмоциональную составляющую. Кроме того, вводится слишком много второстепенных персонажей, которые не раскрываются в сюжете вовсе. Причём такими оказываются герои, фигурировавшие во всех рекламных роликах. По сути, если из фильма убрать Ченинга Тейтума, а вместо пары Холли Берри-Марк Стронг оставить только одного Стронга, связность практически не пострадает. И поэтому создаётся ощущение, что их пригласили исключительно для рекламы.

И даже при всех актёрских талантах и красоте Джулианны Мур, главная злодейка так толком и не раскрывается, оставаясь плоской карикатурой: сумасшедший гений мечтает поработить мир. Конечно, Сэмюэл Л. Джексон в первой части был тоже совершенно комичным, но у его героя была определённая идея — прогресс и очищение планеты, пусть даже и самыми жестокими методами. Поппи же просто хочет, чтобы о ней знали, она изобретает протезы и роботов, строит себе огромный парк. Но почему она хочет продавать именно наркотики и в чём изначальная цель её зловещих планов, похоже, не до конца осознаёт и сама героиня. А главный сюжетный твист, который должен был произвести своеобразный «вау-эффект» — возвращение Гарри Харта (Колин Фёрт) был показан во всех возможных трейлерах ещё несколько месяцев назад. Поэтому сцена с его возрождением становится шоком только для героев, но не для зрителей. Причём восстановление Гарри в качестве агента оказывается совершенно необоснованно затянутым с малопонятной целью.

Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Вообще затянутость, наверное, можно назвать одним из главных недостатков всего фильма. Хронометраж почти в два с половиной часа не позволяет держать зрителей в постоянном внимании и напряжении, и первая треть может показаться местами слишком скучной. Хотя тут режиссёр пошёл по довольно логичному пути — к концу темп повествования набирает обороты всё больше, поэтому вряд ли кто-то уйдёт из кинотеатра. Но постфактум можно осознать, что если из начала фильма некоторые сцены убрать вовсе, а другие сократить — ничего бы особо не изменилось, зато динамика стала бы значительно «бодрее».

Что же касается стиля и юмора, то они будто переехали вместе с главными героями из Британии в США. Теперь обыгрываются типичные американские ковбои в противовес английским джентльменам, а также, похоже, сам стиль комедий о таких героях. В основном шутки построены на нецензурной брани, сексе и алкоголе, и объяснить это иначе как пародией на ковбойский юмор вряд ли возможно.

Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

И, наверное, именно поэтому фильм всё-таки оставляет довольно позитивное ощущение. Нет, не из-за пошлого юмора, а из-за пародийности. Постепенно становится очевидно, что Мэттью Вон здесь решил не только снова посмеяться над типичными картинами о секретных агентах, но и поиронизировать над самим собой. Некоторые сцены и даже шутки из первого фильма воспроизводятся здесь в гротескном виде. Например, первая драка в баре идёт совершенно не так, как ожидалось, но зато раскрывает персонажа Педро Паскаля с его мастерским владением лассо. Трагическая составляющая, аналогичная смерти Гарри, здесь доходит до откровенного фарса. Да и финальная пошлая шутка первой части обыгрывается самым нелепым, но очень смешным образом. Кстати, участие Элтона Джона в картине, как напоминание о похищенных знаменитостях прошлого фильма, становится буквально вишенкой на большом торте грубого юмора, он явно сыграл от души.

В целом новый Kingsman, конечно, стоит того, чтобы его посмотрели поклонники первой части, причём лучше на самом большом экране и с громким звуком — так он будет смотреться идеально. Но не стоит от него ожидать тех же ярких впечатлений — всё старое в сюжете уже знакомо, а нового толком ничего и не показали. Неплохой экшн, хороший саундтрек и отличная операторская работа позволят насладиться просмотром, тем, кто сможет устроиться в кресле достаточно удобно на два с половиной часа.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Kingsman: Золотое кольцо»