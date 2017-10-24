«Скайлайн 2»: Рецензия Киноафиши

Ключ к спасению

Отстраненный от службы полицейский Марк везет сына Трента домой. Они едут на метро, а в это время на поверхности Лос-Анджелес подвергается инопланетному вторжению. Синий свет забирает всех, кто его увидел, на космический корабль, с остальными же разбирается многочисленный десант пришельцев. Горстка случайно выживших пытается пробиться к военным, но с каждым новым поворотом их ряды редеют, а идей по выживанию становится все меньше. В итоге они тоже оказываются заложниками на инопланетном корабле, с которого стараются сбежать. На нем люди успевают принять роды и вооружиться, а после, все-таки очутившись на земле, знакомятся с контрабандистами и пытаются найти вирус, который поможет им спасти родную планету.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»

«Скайлайн 2» буквально с первых же кадров напоминает один из лучших фильмов Роланда Эммериха «День независимости», переходящий в «Войну миров» Стивена Спилберга, продолжающийся, как «Район №9» Нила Бломкампа, а завершающийся «Тихоокеанским рубежом» Гильермо дель Торро. В перерывах намешано еще больше: инопланетные монстры - смесь угрожающих существ из «Звездного десанта» и «Матрицы», а сцены в метро живо воссоздают ощущения, которые рождались при просмотре наших фильмов «Метро» и «Диггеры». Космический корабль ведет себя так же нагло, как и в картине «Притяжение», только у Бондарчука летающий объект не умел так быстро и эффектно собираться обратно, если в него попадали вражеские снаряды.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»

Инопланетяне в «Скайлайн 2» обладают экипировкой, которой мог бы позавидовать Хищник, а герой Фрэнка Грилло напоминает сразу и Вина Дизеля (из-за фирменной черной майки), и Аквамена (из-за инопланетного оружия в виде клинка). Герои никак не могут дать имя девочке, которую прихватили с собой с корабля - точно так же, как и в романе Джоша Малермана «Птичий короб». Еще здесь есть масса отсылок к «Чужому» и «Прометею», а также к «Монстро». Финальная битва - просто вишенка на торте для тех, кто очень ждет момента, когда на большом экране сойдутся Кинг-Конг и Годзилла. Надо сказать, что в какой-то момент возникает острое желание схватить джойстик, чтобы взять уже ситуацию в свои руки и помочь героям справиться с их проблемами. Подобное ощущение возникало и при просмотре картины «После нашей эры» М. Найта Шьямалана.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»

Фрэнк Грилло продолжает всех спасать еще со времен «Судной ночи 3», он – новая версия Джейсона Стэйтема: мало эмоций, много мускулов и одно серьезное выражение лица на любые случаи жизни. Сербско-австралийская актриса Бояна Новакович эффектно кричит и неплохо бегает, а дуэт из дилогии «Рейд» Ико Уайс и Яян Рухьян здорово позабавились на съемках, им явно еще никогда не приходилось применять свои боевые знания в сражениях с пришельцами. Человек-эпизод Каллэн Мулвей исполнил в «Скайлайн 2» одного из тех героев, на чьи плечи лег почти весь юмор постановки, до него с этим пытался справляться Антонио Фаргас - актер, которого все где-то видели, но в чем точно или как его зовут, никогда нельзя вспомнить.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»

«Скайлайн 2» - это некий перезапуск оригинальной картины, там вторжение тоже происходило в Лос-Анджелесе, но в продолжении отчетливо видна работа над ошибками: взяты более известные актеры, лучше поставлены сцены экшена, а спецэффекты сделаны на уровне стомиллионных блокбастеров. Так что создателям есть куда стремиться. А наглый финал, «толсто» намекающий на продолжение, только подстегивает зрителей, ведь бюджеты «Скайлайнов» невелики, а фантастика всегда пользуется популярностью у публики. Нечто подобное пытался проделать Роберт Родригес с «Мачете 2: Мачете убивает», анонсировав в конце «Мачете в космосе». Наверняка третья серия «Скайлайн» будет анонсирована в ближайшее время, после подсчета первых сборов. А вот самого известного героя Дэнни Трехо по прозвищу Мачете зрители вряд ли когда-нибудь еще увидят на большом экране, ведь прикола Родригеса не оценили, а коммерческий провал отозвался на всех его последующих проектах. Возвращаясь к «Скайлайну 2», остается добавить, что в конце создатели фильма припасли самые смешные дубли со съемок – особенно забавно наблюдать за актерами, изображавшими инопланетян, т.к. им было очень непросто двигаться в громоздких костюмах. Буквально все остальное в картине дорисовали на компьютере, что позволило максимально сократить бюджет – было бы глупо не воспользоваться таким приемом, раз уж продюсеры владеют студией спецэффектов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Скайлайн 2»