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Киноафиша Рецензии «Скайлайн 2»: Рецензия Киноафиши

«Скайлайн 2»: Рецензия Киноафиши

24 октября 2017 00:00
«Скайлайн 2»: Рецензия Киноафиши
Ключ к спасению

Отстраненный от службы полицейский Марк везет сына Трента домой. Они едут на метро, а в это время на поверхности Лос-Анджелес подвергается инопланетному вторжению. Синий свет забирает всех, кто его увидел, на космический корабль, с остальными же разбирается многочисленный десант пришельцев. Горстка случайно выживших пытается пробиться к военным, но с каждым новым поворотом их ряды редеют, а идей по выживанию становится все меньше. В итоге они тоже оказываются заложниками на инопланетном корабле, с которого стараются сбежать. На нем люди успевают принять роды и вооружиться, а после, все-таки очутившись на земле, знакомятся с контрабандистами и пытаются найти вирус, который поможет им спасти родную планету.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»
Кадр из фильма «Скайлайн 2»

«Скайлайн 2» буквально с первых же кадров напоминает один из лучших фильмов Роланда Эммериха «День независимости», переходящий в «Войну миров» Стивена Спилберга, продолжающийся, как «Район №9» Нила Бломкампа, а завершающийся «Тихоокеанским рубежом» Гильермо дель Торро. В перерывах намешано еще больше: инопланетные монстры - смесь угрожающих существ из «Звездного десанта» и «Матрицы», а сцены в метро живо воссоздают ощущения, которые рождались при просмотре наших фильмов «Метро» и «Диггеры». Космический корабль ведет себя так же нагло, как и в картине «Притяжение», только у Бондарчука летающий объект не умел так быстро и эффектно собираться обратно, если в него попадали вражеские снаряды.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»
Кадр из фильма «Скайлайн 2»

Инопланетяне в «Скайлайн 2» обладают экипировкой, которой мог бы позавидовать Хищник, а герой Фрэнка Грилло напоминает сразу и Вина Дизеля (из-за фирменной черной майки), и Аквамена (из-за инопланетного оружия в виде клинка). Герои никак не могут дать имя девочке, которую прихватили с собой с корабля - точно так же, как и в романе Джоша Малермана «Птичий короб». Еще здесь есть масса отсылок к «Чужому» и «Прометею», а также к «Монстро». Финальная битва - просто вишенка на торте для тех, кто очень ждет момента, когда на большом экране сойдутся Кинг-Конг и Годзилла. Надо сказать, что в какой-то момент возникает острое желание схватить джойстик, чтобы взять уже ситуацию в свои руки и помочь героям справиться с их проблемами. Подобное ощущение возникало и при просмотре картины «После нашей эры» М. Найта Шьямалана.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»
Кадр из фильма «Скайлайн 2»

Фрэнк Грилло продолжает всех спасать еще со времен «Судной ночи 3», он – новая версия Джейсона Стэйтема: мало эмоций, много мускулов и одно серьезное выражение лица на любые случаи жизни. Сербско-австралийская актриса Бояна Новакович эффектно кричит и неплохо бегает, а дуэт из дилогии «Рейд» Ико Уайс и Яян Рухьян здорово позабавились на съемках, им явно еще никогда не приходилось применять свои боевые знания в сражениях с пришельцами. Человек-эпизод Каллэн Мулвей исполнил в «Скайлайн 2» одного из тех героев, на чьи плечи лег почти весь юмор постановки, до него с этим пытался справляться Антонио Фаргас - актер, которого все где-то видели, но в чем точно или как его зовут, никогда нельзя вспомнить.

Кадр из фильма «Скайлайн 2»
Кадр из фильма «Скайлайн 2»

«Скайлайн 2» - это некий перезапуск оригинальной картины, там вторжение тоже происходило в Лос-Анджелесе, но в продолжении отчетливо видна работа над ошибками: взяты более известные актеры, лучше поставлены сцены экшена, а спецэффекты сделаны на уровне стомиллионных блокбастеров. Так что создателям есть куда стремиться. А наглый финал, «толсто» намекающий на продолжение, только подстегивает зрителей, ведь бюджеты «Скайлайнов» невелики, а фантастика всегда пользуется популярностью у публики. Нечто подобное пытался проделать Роберт Родригес с «Мачете 2: Мачете убивает», анонсировав в конце «Мачете в космосе». Наверняка третья серия «Скайлайн» будет анонсирована в ближайшее время, после подсчета первых сборов. А вот самого известного героя Дэнни Трехо по прозвищу Мачете зрители вряд ли когда-нибудь еще увидят на большом экране, ведь прикола Родригеса не оценили, а коммерческий провал отозвался на всех его последующих проектах. Возвращаясь к «Скайлайну 2», остается добавить, что в конце создатели фильма припасли самые смешные дубли со съемок – особенно забавно наблюдать за актерами, изображавшими инопланетян, т.к. им было очень непросто двигаться в громоздких костюмах. Буквально все остальное в картине дорисовали на компьютере, что позволило максимально сократить бюджет – было бы глупо не воспользоваться таким приемом, раз уж продюсеры владеют студией спецэффектов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Скайлайн 2»

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