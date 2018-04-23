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Смешарики. Дежавю - трейлер
Киноафиша Трейлеры Смешарики. Дежавю. Трейлер

Смешарики. Дежавю. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2017
Смешарики. Дежавю – Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.
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Юлия Тюкова 23 апреля 2018, 13:23
Оценка
Мое знакомство с миром Смешариков началось в далеком 2008 году. Под возрастную категорию потенциальных зрителей я, конечно, уже тогда не попадала. Но обаяние героев, их философский взгляд на мир, доброта и искренность его жителей заставили внимательнее прислушаться, а затем и присмотреться к мультикам, на которых «зависал» мой ребенок. Я пожалуй, пересмотрела, все старые серии, наполненные размышлениями о дружбе, любви, поиском смысла жизни и вовсе не наивными выводами.
Первый полнометражный мультик смотрели и пересматривали с ребенком несколько раз. Второй, к сожалению, разочаровал. Когда решили пойти с сыном на третий фильм «Дежавю», я смирилась с тем, что Смешарики уже не те, и пора, согласно данным в паспорте, переходить на фильмы с пометкой 30+.
Свое взросло-критическое впечатление от новой полнометражки оставлю при себе. Но, как говорится, главное, что ребенку понравилось) А дети в зале и в самом деле, были в восторге от динамичного и яркого действа, развернувшегося на экране) Конечно, назвать «Дежавю» фильмом must see для семейного просмотра язык не повернется, но если хотите подарить своей детворе 1,5 часа улыбок, то не пожалейте на это времени и денег, сходите в кино)
23 апреля 2018, 13:23 Ответить
Лёха Сычков 30 апреля 2018, 10:26
Оценка
это просто топовый мульт
30 апреля 2018, 10:26 Ответить
martinsamoylov 1 мая 2018, 22:31
Оценка
Немножко страшный фильм и супер геройский. Нам понравилось. Потому что то пропали то отбились и за этого интересный. Рекомендую
1 мая 2018, 22:31 Ответить
Рома Пугачев 27 мая 2018, 11:27
Оценка
Ми с друзьями схожим завтра все очень хотят ждут думают будет супер круто! !! Нам 15 всем. Пишите в вк Егор Ефимов ООренбург, пойдем в кину в месте будем довольны и круто будет. всем пока
27 мая 2018, 11:27 Ответить
Наталия Шабанникова 6 марта 2023, 20:15
Оценка
прекрасный
6 марта 2023, 20:15 Ответить
tarusina2895 1 октября 2023, 19:25
Оценка
Отличный фильм
1 октября 2023, 19:25 Ответить
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6.5 Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю анимация, приключения, детский, 2017, Россия
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