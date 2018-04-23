Смешарики. Дежавю
– Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.
Первый полнометражный мультик смотрели и пересматривали с ребенком несколько раз. Второй, к сожалению, разочаровал. Когда решили пойти с сыном на третий фильм «Дежавю», я смирилась с тем, что Смешарики уже не те, и пора, согласно данным в паспорте, переходить на фильмы с пометкой 30+.
Свое взросло-критическое впечатление от новой полнометражки оставлю при себе. Но, как говорится, главное, что ребенку понравилось) А дети в зале и в самом деле, были в восторге от динамичного и яркого действа, развернувшегося на экране) Конечно, назвать «Дежавю» фильмом must see для семейного просмотра язык не повернется, но если хотите подарить своей детворе 1,5 часа улыбок, то не пожалейте на это времени и денег, сходите в кино)
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