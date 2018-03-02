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За гранью реальности - трейлер
Киноафиша Трейлеры За гранью реальности. Трейлер

За гранью реальности. Трейлер

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Дата публикации: 17 января 2018
За гранью реальности – Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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trsh1991 2 марта 2018, 21:17
Оценка
Это даже фильмом назвать трудно! Люди не ведитесь на красивый трейлер, это галимое, унылое дерьмо, с неимоверно тупорылым сюжетом, подборка актеров явно велась лишь бы кого нибудь запихать. Первые полчаса вы будете ещё думать что это реально хороший фильм от наших с интересным сюжетом и снят он, вроде, "на уровне", но вы сильно разочаруетесь. Захочется просто встать и уйти.
2 марта 2018, 21:17 Ответить
Наталья Осипова (Власова) 4 марта 2018, 23:00
Оценка
Не понравился.. зря сходила! Во второй половине фильма даже уснула...
4 марта 2018, 23:00 Ответить
Надин Подлесных 8 марта 2018, 12:52
а трейлер прям голливудский.....теперь думаю идти или нет, почитав комментарии
8 марта 2018, 12:52 Ответить
Екатерина Морозова 8 марта 2018, 12:54
Оценка
После просмотра этого фильма захотелось промыть глаза с мылом. Такую помойку нужно постараться снять. Первый раз ушла так и не досмотрев до конца.
8 марта 2018, 12:54 Ответить
Екатерина Морозова 8 марта 2018, 12:55
Оценка
Я больше никогда не пойду на русские фмльмы
8 марта 2018, 12:55 Ответить
89174507049 13 марта 2018, 13:12
в ответ на сообщение trsh1991 от 2 марта 2018, 21:17
Оценка
а я не выдержал и встал и ушел.
13 марта 2018, 13:12 Ответить
Юлия Лисачёва 13 марта 2018, 18:12
Оценка
Был полный зал, после половины фильма начали уходить , до конца досидело мало. Растянутый сюжет, поверхностный, все настолько складно в этом кино никакого экшена, никакого остросюжетного момента все так , как в сказке, ну совсем не интересно
13 марта 2018, 18:12 Ответить
Maria Gvozdeva 15 марта 2018, 20:43
Оценка
Мне очень понравился фильм, смотрела не отрываясь. Очень яркий и динамичный сюжет. Все моё захватил буквально с первых минут. Много экшена и спецэффектов. Все в тему, не переборщили. Сюжет, конечно, в общем-то не новый, но логичный и интересный, со своей изюминкой. Актеры все молодцы, без косяков. А от главного героя, красавчика Майкла, я вообще без ума.
15 марта 2018, 20:43 Ответить
София Андреева 15 марта 2018, 20:46
Оценка
Только что вышла с сеанса. Нахожусь под сильным впечатлением. Фильм классный!!! И посмеялись, и переживаниям места хватило, да и подумать есть о чем. Актеры подобраны здорово! Кроме того, что они все просто красивые и глаз радуется на них смотреть; игра актеров - веришь сразу и безоговорочно, прямо сопереживаешь героям по-настоящему. Бандерас немножко непривычен в своей роли, но это дело вкуса и стереотипов в моей голове))Сюжет захватывает с самой первой секунды. Вроде про казино фильмов уже миллион наснимали и каждый знает как его ограбить, ан нет...Лично я с удовольствием бы сходила на этот фильм бы еще раз. Немного расстроилась, что фильм закончился. Действительно стоящий, на мой взгляд, фильм!
15 марта 2018, 20:46 Ответить
Татьяна Ломовцева 15 марта 2018, 20:50
Оценка
Фильм прикольный, не ожидала от русского кинематографа таких спецэффектов. Интересный, захватывающий сюжет в жанре фантастика, держит интригу весь фильм. Игра актеров тоже на уровне, даже голливудскую звезду пригласили и не абы кого, а самого Антонио Бандераса! Не жалею, что сходила в кинотеатр, уровень отечественного кинематографа в моих глазах, стал выше.
15 марта 2018, 20:50 Ответить
Ирина Кудрявинская 16 марта 2018, 14:35
в ответ на сообщение Татьяна Ломовцева от 15 марта 2018, 20:50
Оценка
Тоже посмотрела фильм! Люблю фантастику, а не только мыльные оперы про любовь по телеку! Моё впечатление положительное. Фильм прекрасно поставлен, можно сказать в духе современности. Компания подобралась великолепная! Один Майкл чего стоит, рождённый профи по аферам! )) Ну и планы конечно у них были серьёзные! Вот и в кино даже не всегда всё гладко происходит. Радует дружба и отношение друг к другу и самое главное ответственность! Говорить можно много, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! )) Советую всем!
16 марта 2018, 14:35 Ответить
Ольга Тарасова 18 марта 2018, 08:15
в ответ на сообщение trsh1991 от 2 марта 2018, 21:17
Оценка
Неправда, очень достойный российский фильм. Хотя если "мочилово""Джон Уик"- Ваш выбор, тогда чему удивляться.
18 марта 2018, 08:15 Ответить
Сергей Калашников 20 марта 2018, 12:07
Оценка
К российскому кинематографу вопросов порой бывает очень много. Вот и к фильму «За гранью реальности» отношение было весьма скептическое. После просмотра в кинотеатре осталось, между тем, приятное ощущение, что русское кино ещё живо. Правда, в соавторстве.
Тандем сербского актёра и жгучего испанца был обречён на успех. Два красавца на один фильм – это залог крупных сборов и завоёванной женской аудитории. Сразу отмечу три самых главных достоинства фильма – хороший актёрский состав, неординарность сюжета и грамотное музыкальное оформление.
Сюжет без резких поворотов, размеренный, повествует о Майкле, человеке азартном и рисковом, который попадает в неприятности из-за главного протагониста, ставящего его в безвыходное положение. Казалось бы, всё так и будет развиваться в русле жанра аферы, однако к стандартному сюжету присоединяется фэнтези.
Фантастические в полном смысле этого слова друзья Майкла обладают способностями, которые помогут ему справится с ограблением казино – телекинез, электрокинез, телепатия, гипноз реализуются с помощью добротных спецэффектов. Сама идея познания и развития героев, которые черпают силы из собственной энергии придают фильму философичности.
Совсем простые персонажи раскрываются во всей сложности взаимодействия с окружающим миром. Добавляет интереса к фильму поворот с проникновением в подсознание главным героем. За гранью реального Майкл чувствует себя намного увереннее, чем в привычном мире…
Впрочем, весь сюжет киноленты раскрывать не стоит, стоит только отметить, что фильм получился на удивление гармоничным. Да, экшен как таковой отсутствует, зато есть красивые кадры, интересные герои, затягивающее повествование.
Отдельно бы хотелось отметить приглашенную звезду – Антонио Бандераса. Да, он не главный герой, но появляясь в любой картине, он придаёт ей лоск и стиль. Он как бы придаёт вес картине, упрочивая её положение среди кинокритиков.
Зрелищность картины наряду с игрой Аксёновой, Стычкина, Чурсина, Венеса создают причудливый, местами гротескный мир, где всё подвластно желаниям. Картина Александра Богуславского является своего рода компиляцией самых трендовых веяний мирового кинематографа.
Безусловно, найдутся и те, кто будет искать минус в каждом кадре, вместо этого я советую насладиться умиротворяющими пейзажами Италии, вслушаться в саундтрек и порадоваться за российский кинематограф, который развивается в собственном направлении.
20 марта 2018, 12:07 Ответить
Катерина Горбань 4 июня 2019, 15:22
Оценка
Как можно было так бездарно смешать пародии на забугорные шедевры кинематографа в такое качественное, отменное дерьмо? Гениальнейшая лажа！ Беспрецидентный провал！ Идея? Отличная！могла бы быть... будь она одна！ В этой, с позволения, картине, намешана масса идейных направлений, с каждым из которых возможно создать отличный сюжет, но, при условии работы лишь в одном из них！ По факту, мы видим неуместное месиво недоразвитых направлений, приправленное маскарадными образами сопутствующих героев и сырой актерской игрой... Антонио в этой вакханилии - пресловутая вишенка. НЕВКУСНО, ДРУЗЬЯ, НЕСЪЕДОБНО！ Такое кинематографическое блюдо - В ГАРБИЧ！
4 июня 2019, 15:22 Ответить
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