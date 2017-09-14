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Напарник Напарник
Киноафиша Фильмы Напарник

Напарник, 2017

2017 / Россия
6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм о том, как преступник вновь стал ребенком
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Фильм «Напарник» является полнометражным дебютом для режиссёра Александра Андрющенко, снявшего одну из новел самых первых «Ёлок». Сценарий к его картине написал Андрей Золотарёв («Призрак», «Ледокол»). В главных ролях снялись узнаваемые актёры, среди которых Сергей Гармаш («12», «Дом»), Андрей Назимов («Зимний путь»), Лиза Арзамасова («72 часа»),

Эта история приключилась с одним из лучших сотрудников полицейского участка Владивостока - майором Хромовым. День и ночь он тратит все свои силы на борьбу с преступностью, однако в один судьбоносный день на него насылает проклятье гадалка. Теперь отважный полисмен заключён в теле годовалового младенца. Но даже это не помеха для Хромова! Младенец всё равно держит в узде преступников, взяв себе в напарники собственного отца. Для того чтобы заклинание спало, мужчинам необходимо довести до конца операцию.

- Режиссёр картины «Напарник» Александр Андрющенко работал монтажёром на съёмках фильма «Призрак», сценарий к которой написал автор его дебюта Андрей Золотарёв. В обеих лентах снялись актёры Ксения Лаврова-Глинка и Ян Цапник. Оператор Михаил Милашин также работал над «Призраком»

- Сценарист Андрей Золотарёв сыграл в «Напарнике» одну из ролей

- Идея фильма родилась из петербургского спектакля «Перезагрузка» Ильи Тилькина

- «Напарник» - это первый российский фильм, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий!

- Компьютерной графикой занялся Сергей Невшупов, который работал в компании Weta Digital, занимавшейся визуальными эффектами фильмов «Властелин колец» и «Аватар»

- Голос и мимику малыш "одолжил" у Сергея Гармаша, а тело – у Александра Петрова

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера в мире 14 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Ян Цапник
Ян Цапник
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Служба старшего лейтенанта Лейкина и трудна, и опасна. Ловит он (старший лейтенант Лейкин) опасных рецидивистов – тех, кто без зазрения совести вступает на охраняемую территорию клумб и наносит ущерб зеленым насаждениям города посредством поломки оных. Другими словами, трудится наш герой экологическим полицейским. Особых подвигов за ним, правда, не значится: закоренелые преступники лет десяти, как правило, дают деру – да и как не удрать от хронического недотепы… Зато в жизни…
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Regina Nurgalieva 21 сентября 2017, 09:49
На удивление фильм оооочень понравился!!!!!! рекомендую.
Александр 16 сентября 2017, 09:31
Хороший фильм. Рекомендуется к семейному просмотру.
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