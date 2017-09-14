Напарник, 2017

Фильм «Напарник» является полнометражным дебютом для режиссёра Александра Андрющенко, снявшего одну из новел самых первых «Ёлок». Сценарий к его картине написал Андрей Золотарёв («Призрак», «Ледокол»). В главных ролях снялись узнаваемые актёры, среди которых Сергей Гармаш («12», «Дом»), Андрей Назимов («Зимний путь»), Лиза Арзамасова («72 часа»),

Эта история приключилась с одним из лучших сотрудников полицейского участка Владивостока - майором Хромовым. День и ночь он тратит все свои силы на борьбу с преступностью, однако в один судьбоносный день на него насылает проклятье гадалка. Теперь отважный полисмен заключён в теле годовалового младенца. Но даже это не помеха для Хромова! Младенец всё равно держит в узде преступников, взяв себе в напарники собственного отца. Для того чтобы заклинание спало, мужчинам необходимо довести до конца операцию.