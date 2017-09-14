Напарник, 2017

Фильм «Напарник» является полнометражным дебютом для режиссёра Александра Андрющенко, снявшего одну из новел самых первых «Ёлок». Сценарий к его картине написал Андрей Золотарёв («Призрак», «Ледокол»). В главных ролях снялись узнаваемые актёры, среди которых Сергей Гармаш («12», «Дом»), Андрей Назимов («Зимний путь»), Лиза Арзамасова («72 часа»),
Эта история приключилась с одним из лучших сотрудников полицейского участка Владивостока - майором Хромовым. День и ночь он тратит все свои силы на борьбу с преступностью, однако в один судьбоносный день на него насылает проклятье гадалка. Теперь отважный полисмен заключён в теле годовалового младенца. Но даже это не помеха для Хромова! Младенец всё равно держит в узде преступников, взяв себе в напарники собственного отца. Для того чтобы заклинание спало, мужчинам необходимо довести до конца операцию.
- Режиссёр картины «Напарник» Александр Андрющенко работал монтажёром на съёмках фильма «Призрак», сценарий к которой написал автор его дебюта Андрей Золотарёв. В обеих лентах снялись актёры Ксения Лаврова-Глинка и Ян Цапник. Оператор Михаил Милашин также работал над «Призраком»
- Сценарист Андрей Золотарёв сыграл в «Напарнике» одну из ролей
- Идея фильма родилась из петербургского спектакля «Перезагрузка» Ильи Тилькина
- «Напарник» - это первый российский фильм, главный герой которого полностью сконструирован с помощью компьютерной графики и цифровых технологий!
- Компьютерной графикой занялся Сергей Невшупов, который работал в компании Weta Digital, занимавшейся визуальными эффектами фильмов «Властелин колец» и «Аватар»
- Голос и мимику малыш "одолжил" у Сергея Гармаша, а тело – у Александра Петрова
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.