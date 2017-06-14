Гадкий я 3, 2017

Режиссёрами мультфильма «Гадкий я 3» выступили Кайл Балда и Пьер Коффан, которые также совместно работали над полномтражной лентой «Миньоны», а Коффан снимал две первые части картины. К написанию сценария вновь приступили Кен Даурио и Синко Пол («Гадкий я», «Гадкий я 2»). А к озвучанию своих персонажей вернулись всё те же актёры, среди которых Стив Карелл («Офис») и Миранда Косгров («Школа рока»).
Перед вами новая глава приключений Грю и трёх его приёмных дочерей. В прошлой части главный герой встретил женщину своей мечты, которая вернётся в «Гадком я 3». Но, как это часто бывает, очередной злодей затевает нечто ужасное, и помешать его планам может только тот, кто знает индустрию зла изнутри, а именно Грю. Конечно же, он вступит в противостояние не без помощи своих дочек и верных миньонов. Однако новый злодей по имени Бальазар Брэтт куда опаснее всех врагов, с которыми когда-либо сталкивался Грю.
- Второй мультфильм из серии, в создании которого не принимает участие Крис Рено, снявший вместе с Коффаном две первые части
- Свой голос новому злодею подарил создатель «Южного Парка» Трей Паркер
- По слухам, в мультфильме «Гадкий я 3» появится настоящая мать Марго, Эдит и Агнес
- Стив Карелл сказал, что в последний раз озвучивает Грю, однако он не против вернуться с камео в ещё одном мультфильме о миньонах
- В мультике появится персонаж по имени Дрю. По случайному стечению обстоятельств герой, которого также звали Дрю, был создан в игре по мотивам картины
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь… Они будут править миром.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ГАДКИЙ Я 3» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)… Читать дальше…
мало миньонов, мало приколов с ними!