Гадкий я 3, 2017

Режиссёрами мультфильма «Гадкий я 3» выступили Кайл Балда и Пьер Коффан, которые также совместно работали над полномтражной лентой «Миньоны», а Коффан снимал две первые части картины. К написанию сценария вновь приступили Кен Даурио и Синко Пол («Гадкий я», «Гадкий я 2»). А к озвучанию своих персонажей вернулись всё те же актёры, среди которых Стив Карелл («Офис») и Миранда Косгров («Школа рока»).

Перед вами новая глава приключений Грю и трёх его приёмных дочерей. В прошлой части главный герой встретил женщину своей мечты, которая вернётся в «Гадком я 3». Но, как это часто бывает, очередной злодей затевает нечто ужасное, и помешать его планам может только тот, кто знает индустрию зла изнутри, а именно Грю. Конечно же, он вступит в противостояние не без помощи своих дочек и верных миньонов. Однако новый злодей по имени Бальазар Брэтт куда опаснее всех врагов, с которыми когда-либо сталкивался Грю.