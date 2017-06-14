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Гадкий я 3 Гадкий я 3
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Гадкий я 3, 2017

2017 / США
8.1 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Новая часть о приключениях Грю и его миньонов
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Режиссёрами мультфильма «Гадкий я 3» выступили Кайл Балда и Пьер Коффан, которые также совместно работали над полномтражной лентой «Миньоны», а Коффан снимал две первые части картины. К написанию сценария вновь приступили Кен Даурио и Синко Пол («Гадкий я», «Гадкий я 2»). А к озвучанию своих персонажей вернулись всё те же актёры, среди которых Стив Карелл («Офис») и Миранда Косгров («Школа рока»).

Перед вами новая глава приключений Грю и трёх его приёмных дочерей. В прошлой части главный герой встретил женщину своей мечты, которая вернётся в «Гадком я 3». Но, как это часто бывает, очередной злодей затевает нечто ужасное, и помешать его планам может только тот, кто знает индустрию зла изнутри, а именно Грю. Конечно же, он вступит в противостояние не без помощи своих дочек и верных миньонов. Однако новый злодей по имени Бальазар Брэтт куда опаснее всех врагов, с которыми когда-либо сталкивался Грю.

- Второй мультфильм из серии, в создании которого не принимает участие Крис Рено, снявший вместе с Коффаном две первые части

- Свой голос новому злодею подарил создатель «Южного Парка» Трей Паркер

- По слухам, в мультфильме «Гадкий я 3» появится настоящая мать Марго, Эдит и Агнес

- Стив Карелл сказал, что в последний раз озвучивает Грю, однако он не против вернуться с камео в ещё одном мультфильме о миньонах

- В мультике появится персонаж по имени Дрю. По случайному стечению обстоятельств герой, которого также звали Дрю, был создан в игре по мотивам картины

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе.   Готовьтесь… Они будут править миром.

8.1 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 июня 2017
Премьера онлайн 27 сентября 2017
Премьера в мире 14 июня 2017
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пьер Коффин
Пьер Коффин
В ролях
Пьер Коффин
Пьер Коффин
Стив Карелл
Стив Карелл
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Стив Куган
Стив Куган
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Все актеры и съемочная группа
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Гадкий я 3 смотреть онлайн

Гадкий я 3
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Андрей 9 июля 2017, 21:36
предыдущая часть лучше!
мало миньонов, мало приколов с ними!
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