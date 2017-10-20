Скайлайн 2, 2017

Действие этой части происходит в тот же временной период, что и в первом фильме. Мы даже видим некоторые эпизоды, которые наблюдали в предыдущей ленте. Однако здесь они показаны с других ракурсов и точек зрения.

Предположительно, действие этой части происходит в 2010 году, хотя точно это нигде не указывается.

В этом фильме снимаются Фрэнк Грилло и Каллэн Мулвэй. Оба этих актера ранее уже появлялись в лентах вселенной Marvel. Им достались роли злодеев – агентов фашистской организации «Гидра».

Также в ленте задействованы еще два актера, ранее снимавшиеся в одной картине. Яян Рухьян появился вместе с Ико Уайсом в «Рейде».

Эта лента является пятой по счету для Ико Уайса и Яяна Рухьяна, в которой индонезийские мастера боевых искусств появляются вместе. Также они сыграли в одном из эпизодов франшизы «Звездные войны».

Исполнитель главной роли Фрэнк Грилло также собирался сниматься в американской версии «Рейда», в оригинальном сценарии которого были задействованы его коллеги по «Скайлайн 2».

Создатели фильма уделили большое внимание проработке внешнего вида инопланетян. Над созданием образов работала целая команда. Ранее эта же студия создавала спецэффекты для таких знаменитых лент, как «300 спартанцев», «Железный человек», «Аватар», «Люди Икс».

Девочке, которую группа выживших забирает с инопланетного корабля, на протяжении долгого времени не могут выбрать имя. Это отсылка к роману «Птичий короб», где есть похожая сцена.

В картине есть ряд логических ошибок. Например, в сцене, где Марк берет пистолет, он просит у другого персонажа еще одну обойму. Опытный детектив ни за что бы не назвал так магазины для оружия.

Главные герои оказываются на борту инопланетного корабля еще в Лос-Анджелесе. Когда он терпит крушение, группа неожиданно попадает в Лаос. При этом никого не интересует, где именно они находятся.

В другой сцене после крушения корабля персонажи выходят из пещеры, чтобы осмотреться. Они собираются прыгнуть в реку. В этот момент Одри снимает рубашку, но остается в майке. В следующих кадрах она вновь в рубашке, а через несколько сцен предмет гардероба снова исчезает.

В эпизоде, где на руках у Марка лежит новорожденный младенец, мы видим, что на нем надет подгузник.

В этой ленте упоминается запрещенная в мире террористическая организация. Однако в 2010 году, когда, вероятно, и должны происходить описываемые события, она не считалась глобальной угрозой для человечества.

В сцене, в которой младенец становится взрослее, видно, что девочку одели соответствующе еще до того, как кто-либо понял, что она изменилась.

Эпизоды с участием главных героев первой части франшизы снимали с привлечением других актеров. Один из них – Тони Блэк – появился в оригинальном «Скайлайне» в эпизодической роли гостя на вечеринке.