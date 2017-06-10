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Тачки 3 Тачки 3
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Тачки 3, 2017

2017 / США
7.8 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Третья часть приключений Молнии МакКуина и его друзей
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Причины посмотреть Факты О фильме

В марте 2016 года было объявлено о запуске в производство продолжения культового мультфильма студии Pixar «Тачки». Первая часть вышла в 2006 году, а вторая последовала за ней лишь в 2011-ом. Так вышло, что новые мультфильмы о разговаривающих машинах по случайному стечению обстоятельств выпускаются всего лишь один раз в 5 лет. На место режиссёра был выбран Брайан Фи, для которого картина станет дебютной.

В центре сюжета мультфильма «Тачки 3» окажется любимый зрителями «Молния» Маккуин. Когда-то он был звездой гонок, а сейчас стал заслуженным ветераном. Он продолжает участвовать в состязаниях, разъезжая по Америке. В этот раз он встретит нового врага Джексона Шторма. Но верные друзья Мэтр, Салли и Рамон не дадут ему пасть духом, а к их команде присоединится ещё один товарищ по имени Круз Рамирез.

- Первый фильм из серии «Тачки», который снял не Джон Лассетер. Он отдал предпочтение «Истории игрушек 4»

- Даты релизов всей трилогии «Тачки» состоялись между выходами первой и второй частей ещё одного мультфильма студии «Суперсемейка»

- Режиссёр двух первых частей Джон Лассетер сказал, что мультфильм будет очень эмоциональным и близким по духу первой картине

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar «Тачки 3»!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

 

7.8 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера онлайн 25 октября 2017
Премьера в мире 10 июня 2017
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Брайан Фи
Брайан Фи
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Все актеры и съемочная группа
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Тачки 3
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