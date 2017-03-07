«Конг: Остров черепа»: Рецензия Киноафиши

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Ситуация с очередной реинкарнацией, — уж приходится мириться, — нетленного Кинг-Конга, на сей раз подаваемой под грифом «Остров Черепа», похожа на секс по телефону. Обсуждать его с друзьями в один момент оказывается как минимум глупо, да и воспринимать всерьёз не приходится. Остаётся лишь подключить фантазию и наслаждаться процессом: здесь и сейчас, — и ни в коем случае не рассчитывать на серьёзные отношения.

Дело в том, что с любым перезапуском той или иной франшизы у создателей возникает очевидный вопрос: под каким соусом преподнести старое блюдо, чтобы оно хоть отдалённо намекало на новизну продукта. Таким образом, зрители могут лицезреть десятки существующих на сегодняшний день интерпретаций классики: от Гамлета до Чехова — от их феминистских прочтений и до гомосексуальной эпопеи. Так и киновселенная студии братьев Уорнеров, заручившихся поддержкой компании Legendary, вынуждена была приобрести новый привкус, отвечающий духу времени.

Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»

И если первый фантастический фильм-катастрофа с монструозным приматом раскрывал тему человечности, которая может проснуться и в лохматом чудище, в противовес угасающему гуманизму шокированных прямоходящих, то теперь зрителю остаётся только ехидно хихикать в кулачок. Ведь, если на минуту задуматься, перед нами предстаёт не что иное, как западный демократический плач по Вьетнамской войне. Посудите сами.

За окнами Белого Дома пылают жаркие семидесятые годы прошлого столетия: безбожные «Советы» во всю удаль пустились в холодную войну, Штаты принимают решение сворачивать миротворческую кампанию в Юго-Восточной Азии. Стараясь войти клином в точку кипения, некая секретная организация «Монарх» (та самая, что начала гоняться за «Годзиллой» по версии тех же Warner Bros. от 2016 года) срочно запрашивает разрешения у властей на исследовательскую экспедицию загадочного «Острова черепа». Этот клочок земли, не отмеченный ни на одной карте, по количеству аномалий автоматически делает «Бермудский треугольник» уделом мелких сказочников и безобидных фантазёров. Разумеется, злым русским заполучить такой лакомый кусок категорически воспрещается, и экспедиции, недолго думая, дают зелёный свет.

Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»

Так, группа учёных (Джон Гудмен и Кори Хоукинс) под предводительством опытного эксперта по выживанию в экстремальных ситуациях (Том Хиддлстон) и в сомнительной компании непреклонной военной фотокорреспондентки (Бри Ларсен) отправляются на поиски, скажем прямо, несоразмерных приключений. Естественно, по инициативе Белого Дома в авантюру подключаются войска Соединённых Штатов Америки, которые воевать, между прочим, устали. Чего уж точно не скажешь об их бравом командире — подполковнике Пакарде — девизом которого можно по праву считать высказывания другого киношного вояки: «Люблю запах напалма по утрам».

И вот, прибыв из одних джунглей в другие, миролюбивые и любознательные натуралисты с большими пушками, казалось бы, неожиданно встречаются с одним из местных аборигенов, чей один только внешний вид вызывает неприязнь, а поведение и вовсе не укладывается в рамки господом хранимого демократического строя. Коренной житель, по большому счёту, тоже не понимает, по какому, собственно, праву, в него начинают тыкать палочками всякие диковинные насекомообразные, и посему с соседством таким мириться не намерен.

Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»

Так, у незнакомцев начинается кровная вендетта. И пока властитель тропического острова грациозно доказывает своё превосходство голыми руками, а другие это превосходство остервенело подвергают сомнению шквалом из орудий всех калибров и мастей, третьи, непривыкшие шевелить затворы на ружьях, начинают шевелить мозгами. Мол, война это не наша, и чего мы, по сути, забыли на этой богом забытой земле? Но к тому времени происходящее на экране превращается в настоящий театр боевых действий: бессмысленный, но уж очень красивый. И, кстати говоря, именно на визуальную составляющую в «Острове черепа» сделан основной упор. Если все вышеописанные действия разворачиваются в первые 20 минут фильма, то во все оставшееся от двух часов время происходит настоящая вакханалия: взрывы гремят, пулемёты строчат, монстры рычат, герои кричат.

Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»

О чём кричат действующие лица — также остаётся загадкой, ибо никакой драматургической составляющей за диалогами фактически не стоит кроме завязки и развязки фильма. Главные герои, коих тут можно насчитать больше, чем действительно запоминающихся ролей, несут полную околесицу, — либо вовсе отмалчиваются, что делает им немалой чести.

Пожалуй, всё это можно списать на некоторый культурный шок. А ведь действительно, компания Legendary подошли к созданию блокбастера фундаментально. Они подобрали соответствующий рок-н-ролльный и узнаваемый в контексте 70-х саундтрек, добавили в сюжет монстров, которых больше всего боятся американские зрители, согласно проведённому крупному социологическому опросу.

Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»

Одним словом, кинематографическое перерождение Конга, обитающего на Острове черепа — нейропсихология. Иначе говоря — высокотехнологический подход к созданию кино. А вот сказать, положа руку на сердце — сделано без души. И оттого создаётся ощущение всепоглощающей пустоты и скуки, которые приходится заполнять собственными домыслами. По большому счёту, развлекаться зрителю предоставлено самому. Оттого и лезут в голову всякие дурные мысли, что Конг — это самая политкорректная метафора на старого-доброго врага под именем «Вьетконг», незаконченная история с которым до сих пор терзает трепетное сердце Америки.

Евгений Антипин

В российском прокате с 8 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Конг: Остров черепа»