Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.7
Киноафиша
Фильмы
Ухо
7.7
Ухо
, 1970
Ucho
Чехословакия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
7.7
Причины посмотреть
О фильме
Неделя чешского кино. "Золотые шестидесятые"
Развернуть
Фильм-гротеск о семье чиновника, живущего всё время в страхе, что его прослушивают спецслужбы.
Развернуть
В ролях
Йирина Богдалова
Anna
Радослав Бржобогаты
Ludvik - námestek ministra
Густав Опоченский
Soudruh (comrade)
Мирослав Холуб
Generál
Lubor Tokos
Ministr
Борживой Навратил
Cejnar
Иржи Цислер
Standa secret agent
Ярослав Моучка
Vagera
Карель Васичек
Básník
Ladislav Krivácek
Tajný
Режиссер
Карел Кахиня
Сценарист
Карел Кахиня
,
Ян Прохазка
,
Ladislav Winkelhöfer
Композитор
Сватоплук Гавелка
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1970
Премьера в мире
1 января 1970
Дата выхода
18 февраля 1990
Франция
15 сентября 2022
Чехия
1 января 1970
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Ucho, The Ear, La oreja, Ухо, A fül, A Orelha, Das Ohr, Kõrv, Korva, L'orecchio, L'oreille, Örat, Orelha, Øret, Uho, Urechea, Ухото, 监听, 耳, 隔牆有耳, 順風耳
Еще
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Ухо
Король Шумавы
драма
1959, Чехословакия
6.0
Архангел(ьск)
комедия
1990, Канада
6.0
Дело для начинающего палача
драма
1970, Чехословакия
7.0
Птицы, сироты и блаженные
фэнтези, драма, комедия, военный
1969, Франция / Чехословакия
7.0
Жаворонки на нитях
комедия
1969, Чехословакия
7.0
Вкушаем плоды райских кущ
драма
1969, Чехословакия / Бельгия
6.0
Шутка
драма
1969, Чехословакия
4.0
Хэппи-энд
комедия, криминал
1968, Чехия
7.0
Все добрые земляки
драма, комедия
1968, Чехословакия
7.0
Долина пчел
драма, исторический
1968, Чехословакия
7.0
Лусия
драма
1968, Куба
7.0
Сжигатель трупов
ужасы, триллер
1968, Чехословакия
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Старый орел
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Хрустящие кабачки «Легче легкого» на зиму: украсят даже новогодний стол – рецепт для самых ленивых без стерилизации и часов у плиты
Забудьте про банки и кипяток: эти «Царские» огурчики готовятся за 30 минут в пакете — летний хит у ленивых хозяек
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667