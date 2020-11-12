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Постер фильма Ухо
7.7
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7.7

Ухо

, 1970
Ucho
Чехословакия / драма / 18+
Постер фильма Ухо
7.7

Причины посмотреть

О фильме

Неделя чешского кино. "Золотые шестидесятые"
Фильм-гротеск о семье чиновника, живущего всё время в страхе, что его прослушивают спецслужбы.

В ролях

Йирина Богдалова
Anna
Радослав Бржобогаты
Ludvik - námestek ministra
Густав Опоченский
Soudruh (comrade)
Мирослав Холуб
Generál
Lubor Tokos
Ministr
Борживой Навратил
Cejnar
Иржи Цислер
Standa secret agent
Ярослав Моучка
Vagera
Карель Васичек
Básník
Ladislav Krivácek
Tajný
Режиссер Карел Кахиня
Сценарист Карел Кахиня, Ян Прохазка, Ladislav Winkelhöfer
Композитор Сватоплук Гавелка
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Дата выхода
18 февраля 1990 Франция
15 сентября 2022 Чехия
1 января 1970 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Ucho, The Ear, La oreja, Ухо, A fül, A Orelha, Das Ohr, Kõrv, Korva, L'orecchio, L'oreille, Örat, Orelha, Øret, Uho, Urechea, Ухото, 监听, 耳, 隔牆有耳, 順風耳

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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