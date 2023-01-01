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Такси блюз
Такси блюз, 1990
1990 / Франция / СССР
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Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Мелодраматическая история о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта.
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мало голосов
Оцените
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голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1990
Режиссер
Павел Лунгин
В ролях
Петр Мамонов
Петр Зайченко
Владимир Кашпур
Наталья Коляканова
Хэл Сингер
Все актеры и съемочная группа
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