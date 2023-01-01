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Такси блюз
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Такси блюз, 1990

1990 / Франция / СССР
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Мелодраматическая история о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1990
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Петр Зайченко
Владимир Кашпур
Владимир Кашпур
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Хэл Сингер
Все актеры и съемочная группа
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