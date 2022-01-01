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Замри-умри-воскресни Замри-умри-воскресни
Киноафиша Фильмы Замри-умри-воскресни

Замри-умри-воскресни, 1989

1989 / СССР
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1947 году двое подростков, Галия и Валерка, влюбляются друг в друга, сами того не понимая. Они живут в Сучане, крохотном шахтерском городке, рядом с которым находится трудовой лагерь для заключенных японцев. Когда местный образ жизни доводит Валерку, он пытается покинуть город, но постепенно теряет самого себя…

  • Фильм является практически автобиографическим. Его режиссер и сценарист Виталий Каневский родился в городе Партизанске, который в то время назывался Сучан: там и происходит действие картины. Дебютировав лишь в 54 года, Каневский ненадолго стал самым известным русским режиссером в Европе, но вскоре про него забыли. 
  • Появление фильма на экранах и сам факт его существования вызывал у современников шок, настолько кощунственным он казался по отношению ко всем советским идеалам. Впрочем, в кинотеатрах он не задержался, а многие и вовсе отказывали ему в прокате. 
  • В 1992 году вышло продолжение картины, фильм «Самостоятельная жизнь». Главные роли в нем исполняют те же юные актеры: Динара Друкарова, сыгравшая Гальку в предыдущем фильме, здесь примерила на себя образ ее младшей сестры. 
  • Помимо жесткого натурализма, предвещающего последние фильмы Алексея Германа, стилистическое решение фильма отличает мечтательная интонация: хотя юный герой существует на самом дне жизни, он не унывает и не теряет надежды на лучшее.

Автобиографическая повесть, события которой происходят в 1947 году в небольшом шахтерском городке Сучан, более похожем на трудовой лагерь, нацеленный только на одно — дать стране как можно больше «черного золота».

Подростки Валерка и Галия живут в одном бараке. Они не столько мечтают о будущей счастливой жизни, сколько просто любят все, к чему привык глаз в этом Богом забытом городишке…

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 мая 1990
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Каневский
В ролях
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Павел Назаров
Елена Попова
Валерий Ивченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замри-умри-воскресни 1 постер
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Замри-умри-воскресни
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