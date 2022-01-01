Замри-умри-воскресни, 1989

В 1947 году двое подростков, Галия и Валерка, влюбляются друг в друга, сами того не понимая. Они живут в Сучане, крохотном шахтерском городке, рядом с которым находится трудовой лагерь для заключенных японцев. Когда местный образ жизни доводит Валерку, он пытается покинуть город, но постепенно теряет самого себя…
Автобиографическая повесть, события которой происходят в 1947 году в небольшом шахтерском городке Сучан, более похожем на трудовой лагерь, нацеленный только на одно — дать стране как можно больше «черного золота».
Подростки Валерка и Галия живут в одном бараке. Они не столько мечтают о будущей счастливой жизни, сколько просто любят все, к чему привык глаз в этом Богом забытом городишке…