Монолог, 1972

Директор НИИ оставляет свой пост, чтобы заняться чистой наукой, главным делом своей жизни, вместе с таким же одержимым молодым ученым и совершает открытие. Но не это главное в этой замечательной драме об очень хорошем и интеллигентном человеке. Речь пойдет о его личной, казалось бы, несложившейся жизни. Жена от него ушла. Через много лет вдруг объявилась уже взрослая дочь, оказавшаяся пустой и бездарной мещанкой, которую он безропотно и с любовью принял, осознавая все ее недостатки. Наградой за терпимость и великодушие стала внучка, искренняя, чистая и порывистая девочка, все радости и печали которой дед переживал острее, чем собственные.