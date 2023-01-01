Монолог, 1972

После многих лет служения науке академик Сретенский решает отойти от дел. Отныне все свое время ученый муж хотел бы посвящать любимой внучке Нине, которую “подкинула” ему дочь от первого брака. Однако вскоре Сретенскому приходится изменить свои планы. Выясняется, что в одной из его старых работ содержится открытие мирового масштаба. Коллеги академика настаивают, чтобы он вновь занялся наукой. Параллельно герой пытается вразумить дочь, в очередной раз вышедшую замуж, а также помочь внучке пережить первую несчастливую любовь...
Директор НИИ оставляет свой пост, чтобы заняться чистой наукой, главным делом своей жизни, вместе с таким же одержимым молодым ученым и совершает открытие. Но не это главное в этой замечательной драме об очень хорошем и интеллигентном человеке. Речь пойдет о его личной, казалось бы, несложившейся жизни. Жена от него ушла. Через много лет вдруг объявилась уже взрослая дочь, оказавшаяся пустой и бездарной мещанкой, которую он безропотно и с любовью принял, осознавая все ее недостатки. Наградой за терпимость и великодушие стала внучка, искренняя, чистая и порывистая девочка, все радости и печали которой дед переживал острее, чем собственные.