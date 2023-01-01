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Монолог, 1972

1972 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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После многих лет служения науке академик Сретенский решает отойти от дел. Отныне все свое время ученый муж хотел бы посвящать любимой внучке Нине, которую “подкинула” ему дочь от первого брака. Однако вскоре Сретенскому приходится изменить свои планы. Выясняется, что в одной из его старых работ содержится открытие мирового масштаба. Коллеги академика настаивают, чтобы он вновь занялся наукой. Параллельно герой пытается вразумить дочь, в очередной раз вышедшую замуж, а также помочь внучке пережить первую несчастливую любовь...

  • Премьера картины состоялась в мае 1973 года на Каннском кинофестивале, “Монолог” даже получил номинацию на “Золотую пальмовую ветвь”. В советский прокат фильм вышел несколькими месяцами позже - в сентябре. 
  • “Монолог” стал третьей по счету полнометражной картиной Ильи Авербаха. К сожалению, режиссер рано ушел из жизни, успев снять лишь семь художественных фильмов, а также один документальный. 
  • Кинокритики и поклонники Михаила Глузского единодушно называют роль академика Никодима Сретенского одной из лучших работ актера.
  • Съемки картины в основном проходили на натуре - на ленинградских улицах и площадях, а также в павильонах киностудии “Ленфильм”.

Директор НИИ оставляет свой пост, чтобы заняться чистой наукой, главным делом своей жизни, вместе с таким же одержимым молодым ученым и совершает открытие. Но не это главное в этой замечательной драме об очень хорошем и интеллигентном человеке. Речь пойдет о его личной, казалось бы, несложившейся жизни. Жена от него ушла. Через много лет вдруг объявилась уже взрослая дочь, оказавшаяся пустой и бездарной мещанкой, которую он безропотно и с любовью принял, осознавая все ее недостатки. Наградой за терпимость и великодушие стала внучка, искренняя, чистая и порывистая девочка, все радости и печали которой дед переживал острее, чем собственные.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1972
Премьера в России 1 января 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Возраст 12+
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Марина Неелова
Марина Неелова
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Евгения Ханаева
Все актеры и съемочная группа
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