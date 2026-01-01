Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Четверо друзей (сыгранных подлинным созвездием актёров), пресыщенные жизнью, решают устроить настоящий пир, причем не на жизнь, а на смерть. Все великолепие кулинарных изысков, а главное, в таком количестве, явно не выдержать человеческому организму, а накал удовольствия все возрастает! От этого вакханалия перерастает в настоящую агонию, где внешне добропорядочные люди превращаются в нечто другое.
|31 декабря 1973
|Бразилия
|21 июня 1984
|Венгрия
|18
|16 мая 1973
|Германия
|12 мая 1978
|Испания
|24 сентября 1973
|Италия
|7 сентября 1973
|Нидерланды
|21 июня 1977
|Португалия
|19 сентября 1973
|США
|28 декабря 1973
|Финляндия
|17 мая 1973
|Франция
|12 октября 1974
|Япония
|R18+