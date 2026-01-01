Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Большая жратва
7.1 Рейтинг IMDb: 7
Большая жратва

Grande bouffe, La 18+
О фильме

Четверо друзей (сыгранных подлинным созвездием актёров), пресыщенные жизнью, решают устроить настоящий пир, причем не на жизнь, а на смерть. Все великолепие кулинарных изысков, а главное, в таком количестве, явно не выдержать человеческому организму, а накал удовольствия все возрастает! От этого вакханалия перерастает в настоящую агонию, где внешне добропорядочные люди превращаются в нечто другое.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 16 мая 1973
Дата выхода
31 декабря 1973 Бразилия
21 июня 1984 Венгрия 18
16 мая 1973 Германия
12 мая 1978 Испания
24 сентября 1973 Италия
7 сентября 1973 Нидерланды
21 июня 1977 Португалия
19 сентября 1973 США
28 декабря 1973 Финляндия
17 мая 1973 Франция
12 октября 1974 Япония R18+
MPAA NC-17
Производство Films 66, Mara Films, Capitolina Produzioni Cinematografiche
Другие названия
La grande bouffe, The Big Feast, A Comilança, Das große Fressen, La gran comilona, A Grande Farra, A nagy zabálás, Blow-Out, Brakfesten, De grote schranspartij, De grote slokkers, Det store ædegilde, Etegildet, La grande abbuffata, Saigo no bansan, Suur õgimine, Suuri pamaus, The Great Feed, Wielkie żarcie, Το μεγάλο φαγοπότι, Большая жратва, Голямото плюскане, 그랑 부프, 最後の晩餐（1973）
Режиссер
Марко Феррери
Марко Феррери
В ролях
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Уго Тоньяцци
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Большая жратва
Женщина-обезьяна 7.3
Женщина-обезьяна (1963)
Аудиенция 6.7
Аудиенция (1971)
Истории обыкновенного безумия 6.9
Истории обыкновенного безумия (1981)
Семя человеческое 6.6
Семя человеческое (1969)
Прощай, самец! 6.7
Прощай, самец! (1978)
Ф как Фербенкс 7.2
Ф как Фербенкс (1976)
Диллинджер мертв 7.0
Диллинджер мертв (1968)
Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью 7.0
Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью (1995)
Вальсирующие 7.1
Вальсирующие (1974)
Я пойду как бешеный конь 6.2
Я пойду как бешеный конь (1973)
Антисекс 6.6
Антисекс (1964)
Собственность уже больше не кража 7.1
Собственность уже больше не кража (1973)

Рейтинг фильма

7.1
25 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1739
