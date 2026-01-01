Четверо друзей (сыгранных подлинным созвездием актёров), пресыщенные жизнью, решают устроить настоящий пир, причем не на жизнь, а на смерть. Все великолепие кулинарных изысков, а главное, в таком количестве, явно не выдержать человеческому организму, а накал удовольствия все возрастает! От этого вакханалия перерастает в настоящую агонию, где внешне добропорядочные люди превращаются в нечто другое.