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Шепоты и крики
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Cries and Whispers

Шепоты и крики, 1972

1972 / Швеция
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Один из самых знаменитых шедевров мастера, собравший свыше десятка международных наград; картина, которую чаще других рассматривают в качестве квинтэссенции бергмановского стиля. Действие происходит в конце 19 века. Прикованная к постели и медленно умирающая Агнес уже не в силах примирить присматривающих за ней сестер, Карин и Марию. Да и сестры уже не слишком заботятся о ней, переложив все заботы о больной на плечи преданной служанки Анны... Лишь она может принести Агнес некоторое утешение.

Швеция, 1972

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1972
Премьера онлайн 22 января 2018
Премьера в мире 21 декабря 1972
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Лив Ульман
Лив Ульман
Харриет Андерссон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шепоты и крики 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:30 от 300 ₽
Салют
19:15 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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1 сентября 2022 12:00
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2 апреля 2018 18:31
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«Шепоты и крики» в кинотеатрах

чт 8 сб 10 ср 14
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Как купить билеты на сеанс фильма «Шепоты и крики»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
19:30 от 300 ₽
Салют Академическая
2D
19:15 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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