Шепоты и крики, 1972

Один из самых знаменитых шедевров мастера, собравший свыше десятка международных наград; картина, которую чаще других рассматривают в качестве квинтэссенции бергмановского стиля. Действие происходит в конце 19 века. Прикованная к постели и медленно умирающая Агнес уже не в силах примирить присматривающих за ней сестер, Карин и Марию. Да и сестры уже не слишком заботятся о ней, переложив все заботы о больной на плечи преданной служанки Анны... Лишь она может принести Агнес некоторое утешение.

Швеция, 1972