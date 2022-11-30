Беспечный ездок, 1969

Фильм-икона байкеров жанра "road movie" стал первой независимой картиной, сделавшей очень высокие сборы. Билли (Хоппер) и Уайатт по прозвищу "Капитан Америка" (Фонда) после выгодной сделки отправляются в Новый Орлеан. В дороге к ним присоединяется герой Джека Николсона, адвокат и любитель выпить. Путешествие по американской глубинке приносит немало приключений беспечной троице. Местные обыватели не прощают друзьям их непохожести и неподдельной свободы.
Музыка BOB DYLAN, CROSBY, STILLS & NASH, JEFFERSON AIRPLANE, STEPPENWOLF.