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Беспечный ездок Беспечный ездок
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Easy Rider

Беспечный ездок, 1969

1969 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Фильм-икона байкеров жанра "road movie" стал первой независимой картиной, сделавшей очень высокие сборы. Билли (Хоппер) и Уайатт по прозвищу "Капитан Америка" (Фонда) после выгодной сделки отправляются в Новый Орлеан. В дороге к ним присоединяется герой Джека Николсона, адвокат и любитель выпить. Путешествие по американской глубинке приносит немало приключений беспечной троице. Местные обыватели не прощают друзьям их непохожести и неподдельной свободы.

Музыка BOB DYLAN, CROSBY, STILLS & NASH, JEFFERSON AIRPLANE, STEPPENWOLF.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 7 мая 1969
Возраст 16+
Режиссер
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
В ролях
Питер Фонда
Питер Фонда
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Джек Николсон
Джек Николсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Беспечный ездок 2 постера
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