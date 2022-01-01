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Дзета, 1969

1969 / Франция / Алжир
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

В одной неназванной средиземноморской стране накануне выборов проходит острая борьба между консервативным правительством, опирающимся на реакционные силы, и левой оппозицией. Лидером протестующего большинства стал бывший олимпийский чемпион. Высшие полицейские чиновники используют активистов праворадикальной группировки для организации его убийства. Ведущий это дело следователь вскоре обнаруживает, что к делу оказываются причастны чиновники самого высокого ранга. Результаты расследования могут быть преданы огласке.

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 26 февраля 1969
Возраст 16+
Режиссер
Коста-Гаврас
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Жак Перрен
Шарль Деннер
Франсуа Перье
Ив Монтан
Ив Монтан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дзета 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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