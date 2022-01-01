Дзета, 1969

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о выходе в прокат О фильме В одной неназванной средиземноморской стране накануне выборов проходит острая борьба между консервативным правительством, опирающимся на реакционные силы, и левой оппозицией. Лидером протестующего большинства стал бывший олимпийский чемпион. Высшие полицейские чиновники используют активистов праворадикальной группировки для организации его убийства. Ведущий это дело следователь вскоре обнаруживает, что к делу оказываются причастны чиновники самого высокого ранга. Результаты расследования могут быть преданы огласке. Развернуть 8.3 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2 Продолжительность 2 часа 7 минут Год выпуска 1969 Премьера в мире 26 февраля 1969 Возраст 16+ Режиссер Коста-Гаврас В ролях Жан-Луи Трентиньян Жак Перрен Шарль Деннер Франсуа Перье Ив Монтан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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