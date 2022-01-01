Дзета, 1969

В одной неназванной средиземноморской стране накануне выборов проходит острая борьба между консервативным правительством, опирающимся на реакционные силы, и левой оппозицией. Лидером протестующего большинства стал бывший олимпийский чемпион. Высшие полицейские чиновники используют активистов праворадикальной группировки для организации его убийства. Ведущий это дело следователь вскоре обнаруживает, что к делу оказываются причастны чиновники самого высокого ранга. Результаты расследования могут быть преданы огласке.