Jean-Louis Ты часто сюда заходишь?

Vidal Почти никогда. А ты?

Jean-Louis Я здесь ни разу не был.

Vidal И всё же наши пути пересекаются именно здесь. Странно.

Jean-Louis Наоборот. Наши обычные пути не пересекаются никогда. Значит, точка пересечения находится вне этих обычных путей. Я немного занимаюсь математикой в свободное время. Было бы интересно вычислить шансы встретиться за два месяца.

Vidal Это возможно?