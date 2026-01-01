Цитаты
Jean-Louis Ты часто сюда заходишь?
Vidal Почти никогда. А ты?
Jean-Louis Я здесь ни разу не был.
Vidal И всё же наши пути пересекаются именно здесь. Странно.
Jean-Louis Наоборот. Наши обычные пути не пересекаются никогда. Значит, точка пересечения находится вне этих обычных путей. Я немного занимаюсь математикой в свободное время. Было бы интересно вычислить шансы встретиться за два месяца.
Vidal Это возможно?
Jean-Louis Это зависит от данных и от того, как их обработать. При условии, что данные есть. Очевидно, если я не знаю, где человек живёт или работает, я не могу посчитать вероятность встречи.