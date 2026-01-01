Моя ночь у Мод

, 1969
Ma nuit chez Maud
Франция, Германия / драма / 18+
Четвертая из «Шести нравоучительных историй», закрепившая международный авторитет Ромера. Блестяще снятый оператором Нестором Альмендросом на черно-белой пленке в холодном зимнем Клермон-Ферране, фильм рассказывает об инженере, католическое воспитание которого не позволяет признаться в любви и просить руки малознакомой девушки. Дело в том, что он встречал ее только в церкви. Вся его философия последователя Паскаля испытывает потрясение во время рискованно соблазнительной, но крайне целомудренной ночи, проведенной им в доме свободомыслящей разведенной женщины Мод, подсказавшей ему, что «выбор может разбить сердце». До сих пор фильм остается одним из лучших в творчестве Ромера.

Жан-Луи Трентиньян
Франсуаза Фабиан
Мари-Кристин Барро
Антуан Витез
Леонид Коган
Guy Léger
Режиссер Эрик Ромер
Сценарист Эрик Ромер
Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 15 мая 1969
22 марта 1970 США
4 июня 1969 Франция

ИВИ
Сборы в мире $11 088
Производство Compagnie Française de Distribution Cinématographique (CFDC), Union Générale Cinématographique (UGC), Sirius
Другие названия
Ma nuit chez Maud, My Night at Maud's, Mi noche con Maud, Min natt med Maud, Meine Nacht bei Maud, My Night with Maud, A Minha Noite em Casa de Maud, Éjszakám Maudnál, La mia notte con Maud, Maud ke no Ichiya, Min nat hos Maud, Minha Noite Com Ela, Minu öö Maudi juures, Moja noć kod g-đice Mod, Moja noć kod gospodjice Mod, Moja noć s Maud, Moja noc u Maud, Noaptea mea cu Maud, Six contes moraux III: Ma nuit chez Maud, Six Moral Tales III: My Night at Maud's, Yöni Maudin kanssa, Yöni Maudin luona, Μια νύχτα με τη Μοντ, Μια νύχτα με τη Μωντ, Ніч у Мод, Ночь у Мод, モード家の一夜, 慕德家一夜, 莫德家的一夜

6.7
7.8 IMDb

Цитаты

Jean-Louis Ты часто сюда заходишь?
Vidal Почти никогда. А ты?
Jean-Louis Я здесь ни разу не был.
Vidal И всё же наши пути пересекаются именно здесь. Странно.
Jean-Louis Наоборот. Наши обычные пути не пересекаются никогда. Значит, точка пересечения находится вне этих обычных путей. Я немного занимаюсь математикой в свободное время. Было бы интересно вычислить шансы встретиться за два месяца.
Vidal Это возможно?
Jean-Louis Это зависит от данных и от того, как их обработать. При условии, что данные есть. Очевидно, если я не знаю, где человек живёт или работает, я не могу посчитать вероятность встречи.

Фильмы похожие на Моя ночь у Мод

Зеленый луч
Зеленый луч драма
1986, Франция
7.0
Жена летчика
Жена летчика драма
1980, Франция
7.0
Любовь после полудня
Любовь после полудня драма
1972, Франция
7.0
Любовный роман Астреи и Селадона
Любовный роман Астреи и Селадона мелодрама, драма
2007, Франция / Италия / Испания
5.0
Колено Клер
Колено Клер мелодрама, драма
1970, Франция
7.0
Коллекционерша
Коллекционерша мелодрама, драма
1967, Франция
7.0
Полина на пляже
Полина на пляже драма, мелодрама, комедия
1982, Франция
7.0
Осенняя сказка
Осенняя сказка комедия, драма, мелодрама
1998, Франция
7.0
Летняя сказка
Летняя сказка комедия, драма, мелодрама
1996, Франция
7.0
Этой ночью лев спит
Этой ночью лев спит документальный
2017, Япония / Франция
6.0
Дни, когда меня не существует
Дни, когда меня не существует фэнтези, драма
2002, Франция
6.0
Друг моей подруги
Друг моей подруги комедия
1987, Франция
7.0
