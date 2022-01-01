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Все добрые земляки
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Все добрые земляки, 1968

1968 / Чехословакия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

История семи друзей, развивающаяся после прихода коммунистов в 1948 году.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 24 апреля 1969
Режиссер
Войцех Ясны
В ролях
Властимил Бродский
Радослав Бржобогаты
Владимир Меншик
Вальдемар Матуска
Драгомира Гофманова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все добрые земляки 2 постера
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