Все добрые земляки, 1968

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о выходе в прокат О фильме История семи друзей, развивающаяся после прихода коммунистов в 1948 году. Развернуть 7.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 54 минуты Год выпуска 1968 Премьера в мире 24 апреля 1969 Режиссер Войцех Ясны В ролях Властимил Бродский Радослав Бржобогаты Владимир Меншик Вальдемар Матуска Драгомира Гофманова Все актеры и съемочная группа 2 постера

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