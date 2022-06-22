Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К востоку от рая К востоку от рая
Киноафиша Фильмы К востоку от рая
East of Eden

К востоку от рая, 1955

1955 / США
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Эта картина по праву считается классикой Голливуда и главным фильмом Джеймса Дина — блестящего актера, бунтаря и знаменитости своего времени. Его, еще до окончания съемок, уже прозвали вторым Брандо.

«К востоку от рая» — экранизация знаменитого романа Стейнбека, романа о семейной драме юноши, который ревнует и страдает, видя как его отец отдает незаслуженное предпочтение другому своему сыну — любимцу. И чем сильнее его отчаяние, чем оно безнадежней, — тем сильнее желание обрести забытую родительскую любовь.

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 9 марта 1955
Возраст 0+
Режиссер
Элиа Казан
Элиа Казан
В ролях
Джеймс Дин
Джеймс Дин
Джули Харрис
Рэймонд Мэсси
Берл Айвз
Ричард Давалос
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про изгоев Фильмы про изгоев
Постер фильма К востоку от рая 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма К востоку от рая
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Флоренс Пью сыграет в мини-сериале по роману «К востоку от рая» Сценаристкой проекта выступает Зои Казан, внучка знаменитого режиссера Элии Казана.
Написать
22 июня 2022 11:42
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши