К востоку от рая, 1955

Эта картина по праву считается классикой Голливуда и главным фильмом Джеймса Дина — блестящего актера, бунтаря и знаменитости своего времени. Его, еще до окончания съемок, уже прозвали вторым Брандо.



«К востоку от рая» — экранизация знаменитого романа Стейнбека, романа о семейной драме юноши, который ревнует и страдает, видя как его отец отдает незаслуженное предпочтение другому своему сыну — любимцу. И чем сильнее его отчаяние, чем оно безнадежней, — тем сильнее желание обрести забытую родительскую любовь.