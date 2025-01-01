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Киноафиша Фильмы Большая семья

Большая семья

Bolshaya semya 18+
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О фильме

История о трех поколениях семьи потомственных рабочих-судостроителей. Самым сложным характером наделен Алексей: ушел из семьи, потерял профессию, любимую девушку, но все же нашел силы вернуть свое счастье.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 5 ноября 1954
Дата выхода
5 ноября 1954 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Bolshaya semya, A Big Family, A Zsurbin család, Den stora familjen, Eine große Familie, Neamul Jurbinilor, Rautakourat, Una gran familia, Una grande famiglia, Une grande famille, Wielka rodzina, Żurbinowie, Большая семья, 茹尔宾一家
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Борис Андреев
Борис Андреев
Сергей Лукьянов
Сергей Лукьянов
Клара Лучко
Клара Лучко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 22 голоса
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  983 В жанре «драма»  470 В фильмах СССР  149
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Большая семья

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