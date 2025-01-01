История о трех поколениях семьи потомственных рабочих-судостроителей. Самым сложным характером наделен Алексей: ушел из семьи, потерял профессию, любимую девушку, но все же нашел силы вернуть свое счастье.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска1954
Премьера в мире5 ноября 1954
Дата выхода
5 ноября 1954
СССР
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Bolshaya semya, A Big Family, A Zsurbin család, Den stora familjen, Eine große Familie, Neamul Jurbinilor, Rautakourat, Una gran familia, Una grande famiglia, Une grande famille, Wielka rodzina, Żurbinowie, Большая семья, 茹尔宾一家