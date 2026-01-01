Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Деревенская девушка
7.3
Киноафиша Фильмы Деревенская девушка
7.3

Деревенская девушка

, 1954
The Country Girl
США / мюзикл, драма / 18+
Постер фильма Деревенская девушка
7.3

О фильме

Уставшему от жизни актеру и певцу Фрэнку Элджину предоставляется неплохой шанс вернуться на сцену, когда режиссер Берни Додд предлагает ему главную роль в своем новом мюзикле. Однако Фрэнк, пристрастившийся к алкоголю, избегает всякой маломальской ответственности. Он предпочитает, чтобы за него все решала его жена Джорджи, которой все труднее противиться образу жизни мужа. Берни пытается помочь Фрэнку найти в себе силы переменить свою жизнь. При этом во всем, что случилось с Элджином, он винит его жену…

В ролях

Бинг Кросби
Бинг Кросби
Frank Elgin
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Джорджи Элгин
Уильям Холден
Уильям Холден
Берни Додд
Энтони Росс
Philip Cook
Джин Рейнольдс
Larry
Жаклин Фонтен
Jackie
Эдди Райдер
Ed
Роберт Кент
Paul Unger
John W. Reynolds
Henry Johnson
Bob Alden
Bellboy
Режиссер Джордж Ситон
Сценарист Клиффорд Одетс, Джордж Ситон
Композитор Виктор Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 15 декабря 1954
Дата выхода
15 декабря 1954 Бельгия 9
12 мая 1960 Венгрия 18
18 мая 1955 Италия
15 декабря 1954 США NR
6 февраля 1956 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Perlberg-Seaton Productions
Другие названия
The Country Girl, Ein Mädchen vom Lande, Une fille de la province, La angustia de vivir, La que volvió por su amor, Provincijalka, Amar é Sofrer, Bak kulissene, Country Girl, Dziewczyna z prowincji, Fata din provincie, Het buitenmeisje, I horiatopoula, Kaimo mergina, La ragazza di campagna, Mannen du gav mig, Mies jonka minulle annoit, O viaţă pe scenă, Para Sempre, Taşra kızı, Une fille de province, Vidéki lány, Η χωριατοπούλα, Деревенская девушка, Момиче от село, Провинциалистката, 喝采, I horiatopula (Η χωριατοπούλα), Обикновено момиче, 회상 속의 연인

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

Georgie Elgin Допустим, я пытаюсь помочь хоть чем-то небольшим.
Bernie Dodd Вот что моя бывшая жена постоянно напоминала мне с улыбкой. У неё была теория, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Она была глубоко убеждена, что именно она великая, а всё, что мне нужно — это её наставления.
Georgie Elgin Но это всё равно не доказывает, что теория совсем не верна. Думаю, в истории можно найти немало таких примеров.
Bernie Dodd Жаль, что у Леонардо да Винчи не было жены, чтобы его направлять, вот тогда он бы действительно чего-то добился.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Деревенская девушка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Деревенская девушка

Похожие фильмы онлайн

Могамбо
 
Сердца четырех
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Деревенская девушка

Малыш Фаусс и Большой Хэлси
Малыш Фаусс и Большой Хэлси драма
1970, США
5.0
Три сержанта
Три сержанта вестерн, комедия
1962, США
5.0
За отдельными столиками
За отдельными столиками мелодрама, драма
1958, США
7.0
Сваха
Сваха мелодрама, комедия
1958, США
6.0
Ключ
Ключ военный, драма, мелодрама
1958, США
6.0
Лебедь
Лебедь комедия, мелодрама, драма
1956, США
6.0
Жажда жизни
Жажда жизни драма, биография
1956, США
7.0
Высшее общество
Высшее общество мелодрама, мюзикл, комедия
1956, США
6.0
Мосты у Токо-Ри
Мосты у Токо-Ри мелодрама, военный, драма
1954, США
6.0
Зеленый огонь
Зеленый огонь приключения, драма
1954, США
5.0
Могамбо
Могамбо драма, мелодрама, приключения
1953, США
6.0
Четырнадцать часов
Четырнадцать часов драма, нуар
1951, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше