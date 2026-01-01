Georgie Elgin Допустим, я пытаюсь помочь хоть чем-то небольшим.

Bernie Dodd Вот что моя бывшая жена постоянно напоминала мне с улыбкой. У неё была теория, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Она была глубоко убеждена, что именно она великая, а всё, что мне нужно — это её наставления.

Georgie Elgin Но это всё равно не доказывает, что теория совсем не верна. Думаю, в истории можно найти немало таких примеров.