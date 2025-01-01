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Золотая антилопа

Zolotaya antilopa 18+
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О фильме

Жадный раджа задумал поймать волшебную антилопу, из-под копыт которой сыплются золотые монеты. Для этого он расставил в лесу ловушки, в одну из которых и попалось сказочное существо. К счастью, из плена антилопу освободил прогуливающийся поблизости крестьянский мальчик. В благодарность за это чародейка подарила спасителю дудочку - достаточно будет заиграть на ней, и антилопа примчится на помощь. Вскоре мальчика поймали слуги раджи и привели его во дворец. Если юный герой не скажет, где найти волшебного зверька, ему грозит беда. Но по зову дудочки антилопа поможет герою…

  • Основой для сценария послужили индийские сказки. 
  • Мультфильм снят в технике ротоскопирования, или, по-другому, фотоперекладки - когда сначала снимается видео с участием актеров, а затем кадры перерисовываются мультипликаторами. 
  • Согласно легенде, сказка о золотой антилопе основана на реальных событиях. В XVII веке падишах Джахангир завел при дворе антилопу, копыта которой по его приказу покрыли золотом. На солнце драгоценный металл сиял так, что казалось, будто из-под копыт летят золотые монеты. 
  • В 1978 году адаптированный сценарий мультфильма был записан на студии и издан на грампластинке.

О мальчике, спасшем волшебную антилопу, которая в благодарность помогает ему избавиться от преследования злого раджи.

Страна СССР
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 8 августа 1954
Дата выхода
8 августа 1954 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zolotaya antilopa, The Golden Antelope, L'antilope d'or, Золотая антилопа, Auksinė antilopė, Az aranyantilop, Den gyldne antilope, Den gyllene antilopen, Kultainen antilooppi, O Antílope Dourado, Złota antylopa, Золота антилопа
Режиссер
Лев Атаманов
В ролях
Валентина Сперантова
Рубен Симонов
Александр Грузинский
Коля Тагунов
Наина Никитина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.0
Оцените 23 голоса
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  328 В жанре «анимация»  56 В фильмах СССР  40
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Золотая антилопа

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