Жадный раджа задумал поймать волшебную антилопу, из-под копыт которой сыплются золотые монеты. Для этого он расставил в лесу ловушки, в одну из которых и попалось сказочное существо. К счастью, из плена антилопу освободил прогуливающийся поблизости крестьянский мальчик. В благодарность за это чародейка подарила спасителю дудочку - достаточно будет заиграть на ней, и антилопа примчится на помощь. Вскоре мальчика поймали слуги раджи и привели его во дворец. Если юный герой не скажет, где найти волшебного зверька, ему грозит беда. Но по зову дудочки антилопа поможет герою…