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Постер фильма Золото Неаполя
7.3
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7.3

Золото Неаполя

, 1954
L'oro di Napoli
Италия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Золото Неаполя
7.3

О фильме

Шесть новелл объединенных общим названием «Золото Неаполя» рассказывают о людях разных слоев общества. Их интересы и жизненный уклад различен и они даже не знают о существовании друг друга, но их объединяет именно небо Италии.

Мы видим их жизнь и понимаем, что благодаря разворачивающимся историям на экране узнаем настоящий итальянский характер.

В ролях

Тото
Don Saverio Petrillo (segment: Il guappo)
Лианелла Карелл
Carolina Petrillo (segment: Il guappo)
Агостино Сальвьетти
Gennaro Esposito (segment: Il guappo)
Сильвана Мангано
Сильвана Мангано
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Паскуале Ченнамо
Don Carmine Savarone (segment: Il guappo)
Софи Лорен
Софи Лорен
Sofia (segment: Pizze a credito)
Паоло Стоппа
Don Peppino - il vedovo (segment: Pizze a credito)
Джакомо Фурия
Rosario - marito di Sofia (segment: Pizze a credito)
Альберто Фарнезе
Alfredo - l'amante di Sofia (segment: Pizze a credito)
Текла Скарано
Un amico di Peppino (segment: Pizze a credito)
Pasquale Tartaro
Cafiero (segment: Pizze a credito)
Режиссер Витторио Де Сика
Сценарист Чезаре Дзаваттини, Джузеппе Маротта, Витторио Де Сика
Композитор Алессандро Чиконини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 3 декабря 1954
Дата выхода
21 октября 1955 Бельгия
17 июля 1959 Великобритания
21 июля 1960 Венгрия
2 декабря 1955 Германия
3 декабря 1954 Италия
3 ноября 1955 Португалия
11 февраля 1957 США
27 мая 1957 Турция
8 июня 1956 Финляндия
5 декабря 1955 Швеция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $5 046
Производство Carlo Ponti Cinematografica, Dino de Laurentiis Cinematografica
Другие названия
L'oro di Napoli, The Gold of Naples, El oro de Nápoles, L'or de Naples, Napuljsko zlato, Das Gold von Neapel, Neapels guld, Aurul Neapolelui, Erotiki poliorkia, Every Day's a Holiday, Gold of Naples, Het goud van Napels, Hver dag en fest, Hver dag er en festdag, Napoli Maceraları, Napolin kultaa, Nápoly aranya, Neapolis Oqro, O Oiro de Nápoles, O Ouro de Nápoles, Ouro de Nápoles, Zlato Napulja, Złoto Neapolu, Злато Напуља/Zlato Napulja, Златото на Неапол, Золото Неаполя, Напуљско злато/Napuljsko zlato, ナポリの黄金, 나폴리의 황금

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 августа 2022

Отзывы о фильме

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Золото Неаполя

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