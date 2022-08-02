Шесть новелл объединенных общим названием «Золото Неаполя» рассказывают о людях разных слоев общества. Их интересы и жизненный уклад различен и они даже не знают о существовании друг друга, но их объединяет именно небо Италии.
Мы видим их жизнь и понимаем, что благодаря разворачивающимся историям на экране узнаем настоящий итальянский характер.
|21 октября 1955
|Бельгия
|17 июля 1959
|Великобритания
|21 июля 1960
|Венгрия
|2 декабря 1955
|Германия
|3 декабря 1954
|Италия
|3 ноября 1955
|Португалия
|11 февраля 1957
|США
|27 мая 1957
|Турция
|8 июня 1956
|Финляндия
|5 декабря 1955
|Швеция