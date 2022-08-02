Шесть новелл объединенных общим названием «Золото Неаполя» рассказывают о людях разных слоев общества. Их интересы и жизненный уклад различен и они даже не знают о существовании друг друга, но их объединяет именно небо Италии.

Мы видим их жизнь и понимаем, что благодаря разворачивающимся историям на экране узнаем настоящий итальянский характер.