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Каникулы господина Юло
Les vacances de Monsieur Hulot
Каникулы господина Юло, 1953
1953 / Франция
Трейлер
6.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
комедия
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О фильме
Господин Юло — обычный человек, обыватель с зонтиком и дождевике, но такой, который вечно всем недоволен, даже своим отпуском на морском курорте.
Развернуть
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1953
Премьера онлайн
1 мая 2021
Премьера в мире
25 февраля 1953
Режиссер
Жак Тати
В ролях
Жак Тати
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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