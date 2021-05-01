Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каникулы господина Юло Каникулы господина Юло
Киноафиша Фильмы Каникулы господина Юло
Les vacances de Monsieur Hulot

Каникулы господина Юло, 1953

1953 / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Господин Юло — обычный человек, обыватель с зонтиком и дождевике, но такой, который вечно всем недоволен, даже своим отпуском на морском курорте.
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1953
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 25 февраля 1953
Режиссер
Жак Тати
В ролях
Жак Тати
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Время развлечений
Время развлечений (1967)
7.75
Мой дядя
Мой дядя (1958)
7.8333335
Праздничный день
Праздничный день (1949)
7.3333335
Постер фильма Каникулы господина Юло 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Что смотрят Стивен Спилберг, Квентин Тарантино и Ларс фон Триер.
Написать
17 января 2023 12:23
В «Родине» пройдёт Фестиваль франкофонного кино С 24 по 28 марта киноцентр «Родина» станет местом проведения Фестиваля франкофонного кино, в формате которого демонстрируются лучшие фильмы из стран — участниц Международной
Написать
20 марта 2017 14:07
Все новости фильма
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
На краю
На краю
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши