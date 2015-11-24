Четверо храбрецов, застрявших без денег в крошечном городишке где-то в сердце Латинской Америки, берутся за самоубийственную работу. За плату в 2000 долларов нужно доставить 2 грузовика, груженных нитроглицерином, на нефтяные скважины, расположенные на расстоянии 300 миль от города.

Там нитроглицерин полезен — его используют при тушении пожаров, но в пути он смертельно опасен. Ведь это мощнейшая взрывчатка и малейший толчок, неосторожное движение руля или резкий удар по тормозам — и всё исчезнет в пламени…

А дорога — как в российской глубинке. Вероятность добраться до пункта назначения минимальна, но деньги нужны позарез, это пропуск на родину, а другой работы не предвидится…