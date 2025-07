Страна Франция / Италия

Продолжительность 2 часа 36 минут

Год выпуска 1953

Премьера онлайн 24 ноября 2015

Премьера в мире 15 апреля 1953

MPAA PG-13

Сборы в мире $22 326

Производство Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), Filmsonor, Vera Films

Другие названия

Le salaire de la peur, The Wages of Fear, El salario del miedo, Lohn der Angst, Плата за страх, Nadnica za strah, Fruktans lön, Mzda strachu, O Salário do Medo, Plačilo za strah, A félelem bére, Atlyginimas už baimę, Cena strachu, Dehşet Yolcuları, Eksplosive krefter, El salari de la por, Frygtens pris, Fryktens lønn, Giá Của Nỗi Sợ Hãi, Het loon van de Angst, Il salario della paura, Kyôfu no hôshû, Mozd-e tars, Pelon palkka, Plata za strakh, Qo'rquv badali, Qo'rquv uchun to'lov, Qorxu və tamah, Salariul groazei, To merokamato tou tromou, Vite vendute, Το μεροκάματο του τρόμου, Възнаграждение за страха, Қорқыныш үшін төлем, Надница за страх, 恐怖の報酬(1952), 恐惧的代价, 恐懼的代價