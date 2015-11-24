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Постер фильма Плата за страх
Постер фильма Плата за страх
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Плата за страх

Плата за страх

Salaire de la peur, Le 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четверо храбрецов, застрявших без денег в крошечном городишке где-то в сердце Латинской Америки, берутся за самоубийственную работу. За плату в 2000 долларов нужно доставить 2 грузовика, груженных нитроглицерином, на нефтяные скважины, расположенные на расстоянии 300 миль от города.

Там нитроглицерин полезен — его используют при тушении пожаров, но в пути он смертельно опасен. Ведь это мощнейшая взрывчатка и малейший толчок, неосторожное движение руля или резкий удар по тормозам — и всё исчезнет в пламени…

А дорога — как в российской глубинке. Вероятность добраться до пункта назначения минимальна, но деньги нужны позарез, это пропуск на родину, а другой работы не предвидится…

 

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 1953
Премьера онлайн 24 ноября 2015
Премьера в мире 15 апреля 1953
Дата выхода
1 ноября 1977 Австралия
1 февраля 1954 Австрия
13 января 1972 Аргентина
21 августа 1964 Бельгия
19 октября 2019 Бразилия
9 февраля 1954 Великобритания
4 августа 1955 Венгрия
27 сентября 1957 Германия
15 февраля 1954 Дания
5 июня 1954 Израиль
23 сентября 1955 Индия
29 августа 1970 Испания
22 апреля 1953 Италия
20 ноября 1953 Нидерланды
7 января 1954 Норвегия
9 марта 1961 Польша
26 января 1954 Португалия
28 января 1955 СССР
16 февраля 1955 США
1 декабря 1955 Турция
28 июня 1954 Уругвай
23 сентября 1955 Финляндия
22 апреля 1953 Франция
10 июня 1954 Чехия
25 июня 1954 Чехословакия
27 сентября 1953 Швеция
17 января 1955 ЮАР
25 июля 1954 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $22 326
Производство Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), Filmsonor, Vera Films
Другие названия
Le salaire de la peur, The Wages of Fear, El salario del miedo, Lohn der Angst, Плата за страх, Nadnica za strah, Fruktans lön, Mzda strachu, O Salário do Medo, Plačilo za strah, A félelem bére, Atlyginimas už baimę, Cena strachu, Dehşet Yolcuları, Eksplosive krefter, El salari de la por, Frygtens pris, Fryktens lønn, Giá Của Nỗi Sợ Hãi, Het loon van de Angst, Il salario della paura, Kyôfu no hôshû, Mozd-e tars, Pelon palkka, Plata za strakh, Qo'rquv badali, Qo'rquv uchun to'lov, Qorxu və tamah, Salariul groazei, To merokamato tou tromou, Vite vendute, Το μεροκάματο του τρόμου, Възнаграждение за страха, Қорқыныш үшін төлем, Надница за страх, 恐怖の報酬（1952）, 恐惧的代价, 恐懼的代價
Режиссер
Анри-Жорж Клузо
Анри-Жорж Клузо
В ролях
Ив Монтан
Ив Монтан
Шарль Ванель
Вера Клузо
Уилльям Таббс
Дарио Морено
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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