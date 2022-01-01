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Белая олениха
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Valkoinen peura

Белая олениха, 1952

1952 / Финляндия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Девушка по имени Пирита, живет в маленьком поселении среди суеверных и религиозных людей, которые отрезаны от всего остального мира и до сих пор исповедуют язычество. Девушка выходит замуж за местного мужчину, но тот постоянно отсутствует дома: то поедет на охоту на очень долгое время, то ещё куда-то. Пирите это надоело, и она идет к местному шаману с целью вернуть мужа и привязать его к себе. Тот проводит несколько обрядов, а затем приказывает девушке принести в жертву олененка у какого-то странного алтаря, территория которого сплошь усыпана костями этих животных. Пирита сделала всё так, как он сказал, но вместо обещанного возращения мужа получила вечное проклятье. Теперь она вампир, который к тому же ещё и может превращаться в белого оленя. Днем и вечером девушка будет выходить из дома и, превратившись в белого оленя, зазывать одиноких путников в безлюдные места, где, опять приняв человеческий облик, будет пить их кровь. Убить её можно только одним способом — вонзив холодное железо прямо в сердце. Впоследствии все жители деревни будут бежать в панике, едва лишь завидев это животное, а местные храбрецы сделают копья и пойдут на поиски ведьмы.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1952
Премьера в России 25 июля 1952
Премьера в мире 18 июля 1952
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Бломберг
В ролях
Мирьями Куосманен
Оке Линдман
Арво Лехесмаа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белая олениха 1 постер
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