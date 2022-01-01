Белая олениха, 1952

Девушка по имени Пирита, живет в маленьком поселении среди суеверных и религиозных людей, которые отрезаны от всего остального мира и до сих пор исповедуют язычество. Девушка выходит замуж за местного мужчину, но тот постоянно отсутствует дома: то поедет на охоту на очень долгое время, то ещё куда-то. Пирите это надоело, и она идет к местному шаману с целью вернуть мужа и привязать его к себе. Тот проводит несколько обрядов, а затем приказывает девушке принести в жертву олененка у какого-то странного алтаря, территория которого сплошь усыпана костями этих животных. Пирита сделала всё так, как он сказал, но вместо обещанного возращения мужа получила вечное проклятье. Теперь она вампир, который к тому же ещё и может превращаться в белого оленя. Днем и вечером девушка будет выходить из дома и, превратившись в белого оленя, зазывать одиноких путников в безлюдные места, где, опять приняв человеческий облик, будет пить их кровь. Убить её можно только одним способом — вонзив холодное железо прямо в сердце. Впоследствии все жители деревни будут бежать в панике, едва лишь завидев это животное, а местные храбрецы сделают копья и пойдут на поиски ведьмы.