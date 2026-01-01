Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бродяга
Постер фильма Бродяга
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бродяга

Бродяга

Awaara 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бродяга Джага, битый-перебитый судьбой, неунывающий обаятельный воришка, оказывается чище и возвышеннее тех, кто вытолкал его на социальную обочину. Он словно неизбывная надежда на лучшее с этой его лейтмотивной песенкой: Бродяга я, бродяга я, никто нигде не ждет меня...
Страна Индия
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 14 декабря 1951
Дата выхода
14 декабря 1951 Индия
23 сентября 1954 СССР
Производство All India Film Corporation, R.K. Films Ltd.
Другие названия
Awaara, The Vagabond, Awara, El vagabundo, The Tramp, Бродяга, A csavargó, Avara, Avare, Awara - Der Vagabund von Bombay, Katkera rakkaus, Le vagabond, O alitis tis Vomvais, O Vagabundo, Ray - Tjuven i Bombay, Vagabundo, Włóczęga, 放浪者, 流浪者
Режиссер
Радж Капур
Радж Капур
В ролях
Радж Капур
Радж Капур
Наргис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бродяга
Моё имя Клоун 7.9
Моё имя Клоун (1970)
Сангам 7.3
Сангам (1964)
Хождение за три моря 6.9
Хождение за три моря (1957)
Бодрствуйте! 8.2
Бодрствуйте! (1956)
Господин 420 7.9
Господин 420 (1955)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бродяга - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бродяга

Похожие фильмы онлайн

Господин 420
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше