Бродяга Джага, битый-перебитый судьбой, неунывающий обаятельный воришка, оказывается чище и возвышеннее тех, кто вытолкал его на социальную обочину. Он словно неизбывная надежда на лучшее с этой его лейтмотивной песенкой: Бродяга я, бродяга я, никто нигде не ждет меня...
СтранаИндия
Продолжительность3 часа 13 минут
Год выпуска1951
Премьера в мире14 декабря 1951
Дата выхода
14 декабря 1951
Индия
23 сентября 1954
СССР
ПроизводствоAll India Film Corporation, R.K. Films Ltd.
Другие названия
Awaara, The Vagabond, Awara, El vagabundo, The Tramp, Бродяга, A csavargó, Avara, Avare, Awara - Der Vagabund von Bombay, Katkera rakkaus, Le vagabond, O alitis tis Vomvais, O Vagabundo, Ray - Tjuven i Bombay, Vagabundo, Włóczęga, 放浪者, 流浪者