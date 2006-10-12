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Джилло Понтекорво
Gillo Pontecorvo
Киноафиша
Персоны
Джилло Понтекорво
Джилло Понтекорво
Gillo Pontecorvo
Дата рождения
19 ноября 1919
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 октября 2006
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Пиза, Тоскана, Италия
Популярные фильмы
8.1
Битва за Алжир
(1966)
7.2
Кеймада
(1969)
6.9
Большая голубая дорога
(1957)
Фильмография Джилло Понтекорво
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1969
1966
1957
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
2
Композитор
1
7.2
Кеймада
Burn! / Queimada
драма, триллер
1969, Франция / Италия
8.1
Битва за Алжир
La battaglia di Algeri
драма, военный
1966, Италия / Алжир
Смотреть трейлер
6.9
Большая голубая дорога
La grande strada azzurra
драма, мелодрама
1957, Италия / Франция / ФРГ / Югославия
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