Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День, когда я стала женщиной
Киноафиша Фильмы День, когда я стала женщиной
Roozi keh zan shodam

День, когда я стала женщиной, 2000

2000 / Иран
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Три новеллы о женщинах. Первая «Хава» — о девочке, которой утром исполнилось 9 лет. По представлениям взрослых, она теперь — женщина. С этого момента игры с мальчиками на улице считаются грехом. Хава в слезах просит у бабушки разрешения выйти на улицу, чтобы попрощаться с другом.

Вторая новелла «Аху» — о молодой женщине, участвующей в велогонках. Муж, отец, брат и односельчане верхом на лошади догоняют Аху, угрожая наказанием, если она не снимется с гонок.

Третья история «Хура» — о женщине, получившей на старости лет в наследство немного денег. Она решает потратить их на покупку того, о чем прежде только мечтала.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 сентября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Марзия Махмальбаф
В ролях
Шабнам Толуи
Сирус Кахвари Нежад
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День, когда я стала женщиной 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши