День, когда я стала женщиной, 2000

Три новеллы о женщинах. Первая «Хава» — о девочке, которой утром исполнилось 9 лет. По представлениям взрослых, она теперь — женщина. С этого момента игры с мальчиками на улице считаются грехом. Хава в слезах просит у бабушки разрешения выйти на улицу, чтобы попрощаться с другом.



Вторая новелла «Аху» — о молодой женщине, участвующей в велогонках. Муж, отец, брат и односельчане верхом на лошади догоняют Аху, угрожая наказанием, если она не снимется с гонок.



Третья история «Хура» — о женщине, получившей на старости лет в наследство немного денег. Она решает потратить их на покупку того, о чем прежде только мечтала.