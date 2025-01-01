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Киноафиша Фильмы Верность

Верность

Vernost 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 29 ноября 1965
Дата выхода
29 ноября 1965 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Vernost, Верность, Afosiosi, Faithfulness, Fidelitate, Hűség, Treue, Trofasthed, Wierność, 忠誠
Режиссер
Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
В ролях
Галина Польских
Галина Польских
Александр Потапов
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Антонина Дмитриева
Валентина Телегина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
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