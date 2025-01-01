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Верность
Верность
Vernost
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1965
Премьера в мире
29 ноября 1965
Дата выхода
29 ноября 1965
СССР
Производство
Odessa Film Studios
Другие названия
Vernost, Верность, Afosiosi, Faithfulness, Fidelitate, Hűség, Treue, Trofasthed, Wierność, 忠誠
Режиссер
Пётр Тодоровский
В ролях
Галина Польских
Александр Потапов
Евгений Евстигнеев
Антонина Дмитриева
Валентина Телегина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените
12
голосов
7.4
IMDb
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