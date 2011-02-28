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Анни Жирардо

Annie Girardot
Анни Жирардо
Анни Жирардо Annie Girardot
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Дата рождения
25 октября 1931
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
28 февраля 2011
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Ренато Сальватори
Состояли в браке
Биография Анни Жирардо

Содержание:
Анни Жирардо – Фильмы
  - Анни Жирардо – «Рокко и его братья»
  - Анни Жирардо – «Отверженные»
  - Анни Жирардо – «Пианистка»
Анни Жирардо – Личная жизнь

Анни Жирардо родилась 25 октября 1937 года в Париже. Сначала она собиралась стать медсестрой, но мечтала о сцене, поэтому поступила в Парижскую консерваторию. Жирардо преуспела в учебе и по вечерам зарабатывала, исполняя песни в кабаре. После окончания консерватории ее пригласили в «Комеди франсез» на амплуа субретки, но в 1956 году актриса попалась на глаза драматургу Жану Кокто, который разглядел в ней драматический талант и пригласил играть в своей пьесе «Пишущая машинка». Он посоветовал ей постричься под мальчика, создав тем самым узнаваемый стиль – и не ошибся. Дебют Жирардо прошел с огромным успехом, и о ней много писала пресса, сделав настоящей звездой французского театра. Ее начали приглашать в кино, но актриса опасалась ограничения своей творческой свободы. В 1957 году, устав от «Комеди Франсез» и покинув привычное амплуа, Жирардо сыграла в спектакле Лукино Висконти по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Эта роль закрепила актрису в статусе одной из лучших в своем поколении.


Анни Жирардо – Фильмы

Первая роль Жирардо в кино состоялась в фильме «Тринадцать за столом» 1955 года, за ним последовали «Воспроизведение запрещено», «Человек с золотыми ключами» и «Помада на губах».  В 1957 году она сыграла одну из главных ролей в криминальной драме «Мегрэ расставляет силки» о маньяке-убийце женщин, которого разыскивает полиция. Прорыв в кинокарьере актрисы произошел в фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья», где Жирардо сыграла проститутку Надю. После этого, до конца 1960-х годов в фильмографии актрисы были только проходные фильмы, кроме картины Марселя Карне «Три комнаты на Манхэттене» - романтической драмы о взаимоотношениях двоих одиноких людей на фоне небоскребов Нью-Йорка. За роль в этом фильме Жижардо получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале.

Режиссеры французской «новой волны», за исключением Александра Астрюка, игнорировали Жирардо вплоть до 1967 года, когда она сыграла у Клода Лелуша в фильме «Жить, чтобы жить». Фильм рассказывает о преданной и любящей жене ветреного военного репортера, который бросает ее ради очередной любовницы. Простая, но очень точно написанная история и тонкая актерская игра вернула Жирардо на французский актерский Олимп. После этого успеха она начала сниматься не менее, чем в восьми фильмах в год, в том числе, в авторском кино у таких авторов, как Ги Жилль, Марко Феррери и Александр Петрович. Но 1970-е годы принесли актрисе роли в популярных фильмах, в том числе комедиях и мелодрамах. Среди них картина «Умереть от любви» 1970 года о связи учительницы и ее ученика подростка, фильмы «Старая дева» и «Склока», где она сыграла вместе с Луи де Фюнесом.

Популярные режиссеры стали часто приглашать Жирардо в свои картины: у Клода Лелуша она снялась в пяти фильмах, у Андре Кайата – в четырех, у Филиппа де Брока – также в четырех. В 1980-х годах она начала сотрудничать с режиссером и автором музыки Бобом Деку, с которым создала спектакль «Исправлено и дополнено» - он с треском провалился у зрителей. После неудачи они вместе создали еще один спектакль «Маргарита и другие, или Жизнь без антракта», но во время исполнения актриса получила травму и не смогла продолжать выступления. Проекты Деку разорили Жирардо, и для выплаты долгов она продала большую квартиру в центре Парижа. Карьера в большом кино идет на убыль, но в 1990 году актриса получает французскую телевизионную премию за роль в минисериале «Ветер жатв». Уже в первой половине 2000-х Жирардо сыграла роли матерей в фильмах Михаэля Ханеке «Пианистка» и «Скрытое».


Анни Жирардо – «Рокко и его братья»​​​​

Картина Лукино Висконти 1960 года о сложных взаимоотношениях в сицилийской семье. Действие начинается с того, что потерявшая мужа Росария (Катина Паксино) и четверо ее сыновей решают покинуть родную Сицилию и переехать в Милан, где уже обосновался пятый сын. Братья берутся за любую работу, и постепенно каждый из них находит свою нишу. Но на горизонте появляется красавица Надя (Анни Жирардо), бывшая проститутка, которая решила покончить с прошлым и выйти замуж. Ее внимания пытаются добиться двое братьев – Рокко (Ален Делон) и Симон (Ренато Сальватори).


Анни Жирардо – «Отверженные»

В 1995 году Жирардо сыграла мадам Тенардье в фильм Клода Лелуша по мотивам романа Виктора Гюго. Действие оригинального произведения перенесено в первую половину XX века и начинается с момента самоубийства графа де Вильнева после новогоднего бала 1901 года. По обвинению в его убийстве арестовывают его шофера Анри Фонтена (Жан-Поль Бельмондо), из-за чего его жена Катрин (Клементин Селарье) от безденежья и отчаяния вынуждена податься в проститутки. Позже ей приходит известие, что Анри погиб при побеге, и Катрин накладывает на себя руки. Их сын Анри становится знаменитым боксером и в 1940 году помогает еврейской семье спастись от фашистов.


Анни Жирардо – «Пианистка»

Картина, получившая на Каннском фестивале 2001 года рекордные 3 награды, включая Гран-при. 40-летняя пианистка Эрика Кохут (Изабель Юппер) преподает в Венской консерватории. Она очень высокомерна по отношению к своим ученикам, и когда к ней поступает чрезвычайно одаренный и восхищающийся ею музыкант-любитель по имени Вальтер (Бенуа Мажимель), она стремится завалить его на экзамене. Но он все равно проходит в ее класс благодаря голосам других членов комиссии, и явно испытывает сильное влечение к Эрике. Сама она до сих пор живет с матерью (Анни Жирардо), и даже спит с ней в одной кровати, а так же в ванной наносит себе порезы бритвой. Нездоровое психическое состояние Эрики становится очевидным, когда она подсыпает битое стекло в карман пальто своей лучшей ученицы Анны.


Анни Жирардо – Личная жизнь

В 1962 году Жирардо вышла замуж за своего партнера по фильму «Рокко и его братья» Ренато Сальваторе. В конце 1960-х они разъехались, но оставались мужем и женой вплоть о смерти Сальваторе в 1988 году. У актрисы от этого брака осталась дочь Джулия Сальваторе.

Интересные факты о Анни Жирардо

Образ героини Жирардо в фильме «Рокко и его братья» был вдохновлен Настасьей Филипповной из романа Достоевского «Идиот».

В 2006 году у Жирардо диагностировали болезнь Альцгеймера, а в 2010 ее дочь Джулия Сальваторе сообщила, что мать не помнит, что была актрисой.

В 1993 году Жирардо играла в спектакле российского режиссера Валерия Ахадова на сцене Магнитогорского театра имени Пушкина.

Фильмография Анни Жирардо
Красный отель
Красный отель
комедия 2007, Франция
7.0
Время перьевых ручек
Время перьевых ручек
драма 2006, Франция
6.0
Скрытое
Скрытое
драма, триллер 2005, Франция / Австрия / Германия / Италия
4.0
Вселенский потоп
Вселенский потоп
анимация, семейный 2003, Франция
6.0
Пианистка
Пианистка
драма, мюзикл 2001, Германия / Польша / Франция / Австрия
6.0
Спасибо, жизнь!
Спасибо, жизнь!
драма 1991, Франция
6.0
Украли бедро Юпитера
Украли бедро Юпитера
комедия 1980, Франция
6.0
Нежный полицейский
Нежный полицейский
боевик, триллер, комедия 1978, Франция
7.0
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Анни Жирардо Анни Жирардо в фильме Рокко и его братья Анни Жирардо Анни Жирардо
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Связи
Ренато Сальватори Renato Salvatori
Состояли в браке
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