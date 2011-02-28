Содержание:

Анни Жирардо – Фильмы

- Анни Жирардо – «Рокко и его братья»

- Анни Жирардо – «Отверженные»

- Анни Жирардо – «Пианистка»

Анни Жирардо – Личная жизнь

Анни Жирардо родилась 25 октября 1937 года в Париже. Сначала она собиралась стать медсестрой, но мечтала о сцене, поэтому поступила в Парижскую консерваторию. Жирардо преуспела в учебе и по вечерам зарабатывала, исполняя песни в кабаре. После окончания консерватории ее пригласили в «Комеди франсез» на амплуа субретки, но в 1956 году актриса попалась на глаза драматургу Жану Кокто, который разглядел в ней драматический талант и пригласил играть в своей пьесе «Пишущая машинка». Он посоветовал ей постричься под мальчика, создав тем самым узнаваемый стиль – и не ошибся. Дебют Жирардо прошел с огромным успехом, и о ней много писала пресса, сделав настоящей звездой французского театра. Ее начали приглашать в кино, но актриса опасалась ограничения своей творческой свободы. В 1957 году, устав от «Комеди Франсез» и покинув привычное амплуа, Жирардо сыграла в спектакле Лукино Висконти по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Эта роль закрепила актрису в статусе одной из лучших в своем поколении.



Анни Жирардо – Фильмы

Первая роль Жирардо в кино состоялась в фильме «Тринадцать за столом» 1955 года, за ним последовали «Воспроизведение запрещено», «Человек с золотыми ключами» и «Помада на губах». В 1957 году она сыграла одну из главных ролей в криминальной драме «Мегрэ расставляет силки» о маньяке-убийце женщин, которого разыскивает полиция. Прорыв в кинокарьере актрисы произошел в фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья», где Жирардо сыграла проститутку Надю. После этого, до конца 1960-х годов в фильмографии актрисы были только проходные фильмы, кроме картины Марселя Карне «Три комнаты на Манхэттене» - романтической драмы о взаимоотношениях двоих одиноких людей на фоне небоскребов Нью-Йорка. За роль в этом фильме Жижардо получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале.



Режиссеры французской «новой волны», за исключением Александра Астрюка, игнорировали Жирардо вплоть до 1967 года, когда она сыграла у Клода Лелуша в фильме «Жить, чтобы жить». Фильм рассказывает о преданной и любящей жене ветреного военного репортера, который бросает ее ради очередной любовницы. Простая, но очень точно написанная история и тонкая актерская игра вернула Жирардо на французский актерский Олимп. После этого успеха она начала сниматься не менее, чем в восьми фильмах в год, в том числе, в авторском кино у таких авторов, как Ги Жилль, Марко Феррери и Александр Петрович. Но 1970-е годы принесли актрисе роли в популярных фильмах, в том числе комедиях и мелодрамах. Среди них картина «Умереть от любви» 1970 года о связи учительницы и ее ученика подростка, фильмы «Старая дева» и «Склока», где она сыграла вместе с Луи де Фюнесом.



Популярные режиссеры стали часто приглашать Жирардо в свои картины: у Клода Лелуша она снялась в пяти фильмах, у Андре Кайата – в четырех, у Филиппа де Брока – также в четырех. В 1980-х годах она начала сотрудничать с режиссером и автором музыки Бобом Деку, с которым создала спектакль «Исправлено и дополнено» - он с треском провалился у зрителей. После неудачи они вместе создали еще один спектакль «Маргарита и другие, или Жизнь без антракта», но во время исполнения актриса получила травму и не смогла продолжать выступления. Проекты Деку разорили Жирардо, и для выплаты долгов она продала большую квартиру в центре Парижа. Карьера в большом кино идет на убыль, но в 1990 году актриса получает французскую телевизионную премию за роль в минисериале «Ветер жатв». Уже в первой половине 2000-х Жирардо сыграла роли матерей в фильмах Михаэля Ханеке «Пианистка» и «Скрытое».



Анни Жирардо – «Рокко и его братья»​​​​

Картина Лукино Висконти 1960 года о сложных взаимоотношениях в сицилийской семье. Действие начинается с того, что потерявшая мужа Росария (Катина Паксино) и четверо ее сыновей решают покинуть родную Сицилию и переехать в Милан, где уже обосновался пятый сын. Братья берутся за любую работу, и постепенно каждый из них находит свою нишу. Но на горизонте появляется красавица Надя (Анни Жирардо), бывшая проститутка, которая решила покончить с прошлым и выйти замуж. Ее внимания пытаются добиться двое братьев – Рокко (Ален Делон) и Симон (Ренато Сальватори).



Анни Жирардо – «Отверженные»

В 1995 году Жирардо сыграла мадам Тенардье в фильм Клода Лелуша по мотивам романа Виктора Гюго. Действие оригинального произведения перенесено в первую половину XX века и начинается с момента самоубийства графа де Вильнева после новогоднего бала 1901 года. По обвинению в его убийстве арестовывают его шофера Анри Фонтена (Жан-Поль Бельмондо), из-за чего его жена Катрин (Клементин Селарье) от безденежья и отчаяния вынуждена податься в проститутки. Позже ей приходит известие, что Анри погиб при побеге, и Катрин накладывает на себя руки. Их сын Анри становится знаменитым боксером и в 1940 году помогает еврейской семье спастись от фашистов.



Анни Жирардо – «Пианистка»

Картина, получившая на Каннском фестивале 2001 года рекордные 3 награды, включая Гран-при. 40-летняя пианистка Эрика Кохут (Изабель Юппер) преподает в Венской консерватории. Она очень высокомерна по отношению к своим ученикам, и когда к ней поступает чрезвычайно одаренный и восхищающийся ею музыкант-любитель по имени Вальтер (Бенуа Мажимель), она стремится завалить его на экзамене. Но он все равно проходит в ее класс благодаря голосам других членов комиссии, и явно испытывает сильное влечение к Эрике. Сама она до сих пор живет с матерью (Анни Жирардо), и даже спит с ней в одной кровати, а так же в ванной наносит себе порезы бритвой. Нездоровое психическое состояние Эрики становится очевидным, когда она подсыпает битое стекло в карман пальто своей лучшей ученицы Анны.



Анни Жирардо – Личная жизнь

В 1962 году Жирардо вышла замуж за своего партнера по фильму «Рокко и его братья» Ренато Сальваторе. В конце 1960-х они разъехались, но оставались мужем и женой вплоть о смерти Сальваторе в 1988 году. У актрисы от этого брака осталась дочь Джулия Сальваторе.