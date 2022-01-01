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Джульетта и духи
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Gulietta degli spiriti

Джульетта и духи, 1965

1965 / Италия / Франция / ФРГ
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Феллини приглашает нас в экстравагантное путешествие в глубины женского сознания, наполненного страхами и подавленными желаниями, эротическими фантазиями и невинными воспоминаниями детства. Добропорядочная синьора Джульетта и ее не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблен в манекенщицу и собирается уехать с ней, жене остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву... Они одолевают ее днем и ночью, зовут в мир страстей, предлагают окунуться в пучину разврата или покончить счеты с жизнью. Удастся ли несчастной женщине побороть своих демонов и пережить крах идеалов...

8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 16 октября 1965
Режиссер
Федерико Феллини
Федерико Феллини
В ролях
Джульетта Мазина
Сандра Мило
Сандра Мило
Марио Пизу
Валентина Кортезе
Луиза Делла Ноче
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джульетта и духи 3 постера
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