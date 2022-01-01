Джульетта и духи, 1965

Феллини приглашает нас в экстравагантное путешествие в глубины женского сознания, наполненного страхами и подавленными желаниями, эротическими фантазиями и невинными воспоминаниями детства. Добропорядочная синьора Джульетта и ее не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблен в манекенщицу и собирается уехать с ней, жене остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву... Они одолевают ее днем и ночью, зовут в мир страстей, предлагают окунуться в пучину разврата или покончить счеты с жизнью. Удастся ли несчастной женщине побороть своих демонов и пережить крах идеалов...